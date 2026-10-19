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Señales de un final triste en Old Trafford: ¿se arrepiente Fernandes de haber rechazado al Al-Hilal?

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Lealtad costosa: ¡y un futuro incierto!

Tras casi siete años en el Manchester United, periodo en el que fue considerado la gran estrella del equipo, Bruno Fernandes se encuentra ante un momento decisivo que podría poner fin a su era como organizador de juego y emblema del conjunto.

El jugador portugués ofreció una actuación discreta ante el Leeds, que confirmó su llamativo bajón estadístico, y ante el cambio de su posición preferida (el número 10), aumentan los indicios que apuntan a que Fernandes podría estar en el umbral de una etapa de transición en su trayectoria con el Manchester United.

  • Notable retroceso

    Un artículo del diario "Daily Mail", escrito por Chris Wheeler, se pregunta si ha llegado el momento de que Bruno Fernandes renuncie al papel de "hombre número uno" en el Manchester United.

    El autor describe la actuación del jugador ante el Leeds United como un reflejo en miniatura de su temporada, ya que fue objeto de duros cánticos hostiles por parte de la afición rival tras una entrada violenta sobre Tariq Marmoush que le costó una temprana tarjeta amarilla.

    Fernandes no dejó un impacto notable en la mayoría de los 10 partidos del United esta temporada. Sus cuatro goles y su única asistencia llegaron en las dos únicas victorias del equipo, ante el Ipswich Town y el conjunto azerbaiyano "Sabah" en la Liga de Campeones, en Old Trafford, dos de los enfrentamientos más sencillos del calendario.

    Asimismo, su nivel cayó de forma notable en comparación con la temporada en la que obtuvo los premios al mejor jugador de la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA) y de la Asociación de Escritores de Fútbol (FWA), cuando marcó 9 goles y dio 21 asistencias, una cifra récord en la Premier League.

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  • Movimiento táctico: Carrick aleja a Fernández de su posición preferida

    El informe continuó señalando que el cambio táctico del entrenador Michael Carrick refleja este retroceso, ya que se vio obligado a sacar a Fernández de la posición de creador de juego (10) que había dominado durante años.

    En el partido contra el Atlético de Madrid a mitad de semana, Fernández jugó en la banda derecha, lo que permitió a Youri Tielemans adelantarse para jugar en la posición de 10. El rendimiento de Tielemans fue lo suficientemente bueno como para mantenerse en esa posición ante el Leeds, mientras que Fernández comenzó en la banda izquierda e intercambió posiciones con Bryan Mbeumo en la línea de ataque.

    El informe indica que Tielemans merece seguir ante el Como en la Liga de Campeones de Europa, y que Cunha es la otra opción que puede jugar en la posición de 10, pero se vio obligado a adaptarse a la presencia de Fernández.

    Y pese a que Carrick afirmó que Fernández sigue siendo "una parte importante del equipo", el ruido en torno a él va en aumento.

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  • Lealtad costosa: ¿se arrepiente de haber rechazado al Al-Hilal?

    La directiva del United estuvo abierta a la idea de vender a Bruno Fernandes el año pasado, cuando el club saudí Al-Hilal presentó una oferta de 100 millones de libras esterlinas, además de una enorme fortuna para el propio jugador.

    Esta temporada, el Galatasaray intentó ficharlo y ofreció duplicar su salario, pero Fernandes prefirió quedarse, mostrando lealtad a un club que ya no está más cerca de cumplir las expectativas de ganar el título de la Premier League de lo que lo estaba cuando él llegó procedente del Sporting de Lisboa en enero de 2020.

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  • Un contrato a punto de terminar y un futuro incierto

    El escritor señaló que sería lamentable si el balance de Fernández durante su etapa en Old Trafford se limitara únicamente a ganar la FA Cup y la Copa de la Liga, subrayando que esto podría ser todo lo que pueda llegar a conseguir.

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    Y continuó: "Con el contrato de Bruno Fernández (32 años) acercándose a su fin a finales del próximo mes de junio, y con la opción del club de ampliarlo por 12 meses adicionales, han comenzado las conversaciones sobre un nuevo contrato, pero no hay indicios de que se vaya a alcanzar un acuerdo pronto, lo que plantea la pregunta: dado su nivel actual, ¿querrá realmente el Manchester United renovar su contrato?".

    Y agregó: "En un verano en el que el United prescindió de Casemiro pero no logró encontrar un comprador para Marcus Rashford, ¿habría sido mejor desprenderse del otro jugador (Bruno) con un salario elevado, especialmente con la incorporación de Tielemans? El tiempo revelará la verdad".

    Y matizó para concluir: "El brillante historial de Fernández demuestra que la caída de su nivel es pasajera, y no pasará mucho tiempo antes de que demuestre que los escépticos están equivocados. El dominio de Tielemans en la posición de creador de juego no durará mucho, y Fernández volverá pronto a mover los hilos como siempre hace. Pero cuanto más se prolongue esta situación, más se intensificarán las preguntas, y más aumentará el número de personas que se pregunten si una de las pocas grandes trayectorias profesionales en el Manchester United de la era posterior a Ferguson se acerca a su fin".

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