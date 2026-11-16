Señalan la «pieza que le falta» al Tottenham tras gastar 400 millones de libras: Darren Bent hace pronósticos sobre el mercado de fichajes de enero y Dominic Solanke
El Tottenham gastó mucho dinero en el verano de 2026
Después de coquetear con el descenso en 2025-26, al encadenar dos temporadas consecutivas en el 17.º puesto, el Tottenham decidió renovar su plantilla cuando se abrió otro mercado de fichajes. El entrenador Roberto De Zerbi recibió un respaldo considerable de la directiva del club.
Gastó grandes sumas en varios fichajes de envergadura y reforzó prácticamente todas las zonas del campo. También se incorporaron a una plantilla que ha rendido muy por debajo de lo esperado varios jugadores con amplia experiencia en la Premier League.
Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali y Savio llegaron a cambio de grandes sumas, mientras que Omar Marmoush y Mykhailo Mudryk se incorporaron cedidos por el Manchester City y el Chelsea, respectivamente. Ambas operaciones incluían opciones de compra.
Pese a incorporar energía y creatividad, se considera que al Tottenham todavía le falta un delantero prolífico para liderar el ataque. Solanke, internacional con Inglaterra, llegó procedente del Bournemouth en agosto de 2024 por 65 millones de libras (86 millones de dólares), pero marcó solo seis goles la temporada pasada y en ocasiones ha tenido problemas de rendimiento y de estado físico.
- Getty/GOAL
¿Necesita el Tottenham fichar a otro delantero centro?
Preguntado si cree que el Tottenham se planteará fichar a otro delantero centro a principios de 2027, Bent, que habló en colaboración con MrQ Online Casino, declaró a GOAL: «Tendrán que hacerlo. La situación de Richarlison también tiene que resolverse».
«Creo que en algún momento tendrán que plantearse esta situación y decir: “Si Solanke no está en condiciones de jugar y marcar goles, tendremos que buscar una solución en enero”. Porque, aunque se han gastado casi 400 millones en jugadores, incluidos jugadores de ataque, creo que el delantero centro es probablemente la pieza que les falta, la más importante. Creo que podrían abordar ese problema en enero, y con razón».
¿Sigue teniendo Solanke un papel importante que desempeñar?
Solanke ha entrado y salido del once titular del Tottenham esta temporada, mientras De Zerbi sigue buscando una fórmula que funcione. Marmoush también ha jugado por el centro, pero encaja más como mediapunta o atacante de banda, al igual que Mathys Tel, y nadie ha terminado de convencer como delantero centro.
Bent, que pasó dos años en el norte de Londres entre 2007 y 2009, cree que el jugador que lleva el número 19 del Tottenham aún puede rendir a buen nivel, pero necesita disputar partidos con regularidad para encontrar la continuidad y la puesta a punto.
Preguntado por Solanke y las dudas que suscita el potente delantero de 29 años, declaró: «Puedes ponerlo a jugar. Creo que acabará rindiendo. Me gusta Solanke, pero su problema desde que está en el Tottenham es, sencillamente, que no consigue mantenerse en forma.
«Sé que eso forma parte del fútbol. Fichas jugadores y, evidentemente, su capacidad para resistir físicamente y estar disponibles para jugar es muy importante. Creo que, si juega partidos, marcará goles. Creo que lo demostró en el Bournemouth y que también lo demostró un poco la temporada pasada. Por eso creo que acabará rindiendo.
«Creo que De Zerbi sacará lo mejor de él. Pero tiene que encontrar la manera de mantenerse en forma. Si lo consigue, creo que volverá a parecer un jugador a la altura de lo que costó. Bueno, creo que puede empezar a justificar su precio y estar a la altura de él. Pero ahora mismo, si no juega partidos, siempre habrá dudas al respecto».
- Getty
Calendario del Tottenham 2026-27: el Ipswich, próximo visitante
Solanke ha disputado cinco partidos con la selección absoluta de Inglaterra, con la que debutó en 2017. Marcó 30 goles con el Bournemouth en la temporada 2021-22, en la que el equipo logró el ascenso, y anotó 19 goles en la Premier League justo antes de fichar por el Tottenham.
Todavía no ha mostrado su verdadero nivel en la capital inglesa, pero lo mismo puede decirse de muchos de sus compañeros de club. El Tottenham encadenó tres victorias consecutivas antes de perder en Leeds, previo al parón de noviembre, y buscará volver a ganar el sábado, cuando reciba al Ipswich.
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