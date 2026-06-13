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grafica comolli juventus 16.9 CMGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Selinay Comolli, esposa de Damien Comolli, exdirector general de la Juventus: «La verdad es que no está mal tener un marido que no esté trabajando ni pensando en un club durante 20 horas al día»

Juventus

La esposa del exdirectivo de la Juventus escribe en Instagram

«La verdad es que no está mal tener un marido que no esté trabajando o pensando en un club las 20 horas del día».Así lo escribe en una historia de InstagramSelinay Comolli, esposa de Damien Comolli, desde ayer exdirector general de la Juventus, tras una relación que duró un año y una semana. La frase tiene dos lecturas: la alegría de Comolli por el tiempo que ahora tendrá su marido y, en clave más maliciosa, el énfasis en la enorme dedicación que él ha brindado a la Juventus en el último año.


Según el Corriere della Sera, Luciano Spalletti, técnico del club, no toleró la presencia de la esposa de Comolli en el borde del campo y en zonas reservadas a los jugadores.


  • El Corriererevela tensiones entre el exdirector general y Luciano Spalletti. El técnico culpa a Comolli de un mercado de 2025 desastroso, centrado en Kolo Muani y que acabó con los fichajes fallidos de Openda y David. En enero la crisis empeoró: Spalletti solicitó un delantero y, en lugar de ello, vio cómo se paralizaban las negociaciones para renovar a Vlahovic.


    La gota que colmó el vaso fue una discusión ante Elkann, cuando Spalletti reprochó a Comolli no haber fichado a Alisson, operación que él había impulsado desde su etapa en la Roma y que también se esfumó.


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