Selecciones clasificadas para el Mundial de 2026: lista completa de los países que participarán en el torneo de fútbol que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México

Aquí tienes un resumen de las distintas fases de clasificación regionales y de los equipos que están a punto de asegurarse la clasificación:

AFC

Las dos últimas plazas automáticas de la fase de clasificación asiática se decidieron en octubre, y Irak venció a los Emiratos Árabes Unidos en noviembre para asegurarse una plaza en la repesca interconfederal.

Consulta aquí el panorama completo de la fase de clasificación de la AFC para el Mundial de 2026.

CAF

La fase de clasificación en África duró casi dos años, y el último de los nueve clasificados automáticos se confirmó en octubre. La República Democrática del Congo se impuso tanto a Camerún como a Nigeria en las eliminatorias de la CAF para asegurarse una plaza en las eliminatorias interconfederativas.

Consulta aquí el panorama completo de la fase de clasificación de la CAF para el Mundial de 2026.

CONCACAF

Dado que Estados Unidos, Canadá y México se clasificaron automáticamente como anfitriones, la fase de clasificación de la CONCACAF presenta un panorama diferente, con varias selecciones menos consolidadas en la lucha por la clasificación. Una vez decididos los tres clasificados automáticos en noviembre, Jamaica y Surinam pasaron a la repesca interconfederativa.

CONMEBOL

La fase de clasificación en Sudamérica concluyó en septiembre, cuando se confirmaron los últimos de los seis clasificados automáticos del continente. Bolivia, séptima clasificada, se ha ganado una plaza en las eliminatorias interconfederativas de marzo con el objetivo de asegurar su primera participación en un Mundial desde 1994.

Consulte aquí el panorama completo de la fase de clasificación de la CONMEBOL para el Mundial de 2026.

OFC

Tras haber asegurado Nueva Zelanda su clasificación automática en marzo, Nueva Caledonia se clasificó para las repescas interconfederativas.

Consulta aquí el panorama completo de la fase de clasificación de la OFC para el Mundial de 2026.

UEFA

La fase de clasificación de la UEFA comenzó en marzo, aunque algunos equipos no iniciaron su andadura hasta septiembre debido a la Liga de Naciones. Todas las plazas directas ya están ocupadas, y las eliminatorias decidirán las cuatro últimas plazas entre los 16 equipos que se han clasificado. Entre los equipos que aún aspiran a conseguir su plaza se encuentran Italia, cuatro veces campeona del mundo, así como Dinamarca, Turquía, Suecia, Gales, Irlanda e Irlanda del Norte.

Consulta aquí el panorama completo de la fase de clasificación de la UEFA para el Mundial de 2026.