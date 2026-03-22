Selección nacional, la revolución de Luca Toni: «Palestra y Chiesa titulares, fuera Bastoni y Locatelli. Pio Esposito titular en lugar de Retegui»

Al presentar el partido contra Irlanda del Norte, previsto para el jueves por la noche, el campeón del mundo de 2006 Luca Toni ha desvelado cuál sería su alineación ideal, llevando a cabo una revolución total que empieza por el cambio de sistema: «Seré sincero, no me gusta el 3-5-2; no me convence. ¿Puedo cambiarlo? Elijo un bonito 4-4-2». Entre certezas y novedades: «En la banda derecha voy a dar la oportunidad a Palestra, tiene velocidad, buen toque y me gusta mucho; puede llegar al fondo para centrar». Otra novedad en el centro: «Pongo a Gatti, de la Juventus». Fuera Bastoni. «En el centro del campo con Chiesa y Politano en las bandas, y arriba juego con Pio Esposito en lugar de Retegui».

Este es el once ideal de Luca Toni (4-4-2): Donnarumma; Palestra, Gatti, Calafiori, Dimarco; Politano, Tonali, Barella, Chiesa; Esposito, Kean.