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Thomas Hindle

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Selección masculina de fútbol de EE. UU.: Rondo: ¿Qué falló contra Bélgica? ¿Es culpa de Christian Pulisic? ¿Y qué pasará ahora con Mauricio Pochettino?

FEATURES
Analysis
USA
M. Pochettino
C. Pulisic

La selección masculina de fútbol de Estados Unidos se derrumbó ante Bélgica y sufrió una contundente derrota en el partido más importante de su historia.

No con una explosión, sino con un gemido. Así terminó todo. La expectación para el partido de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos contra Bélgica el lunes era enorme. Fueron 48 horas extrañas: los rumores sobre la FIFA, la política y las sanciones eclipsaron lo que debería haber sido una gran fiesta del fútbol.

Cuando llegó el momento de jugar, Estados Unidos se derrumbó. Fue un partido raro para un equipo que había lucido tan bien. Bélgica ganó 4-1 y todos parecían conmocionados. La selección estadounidense, en realidad, nunca apareció. Sufrió una derrota contundente y merecida.

¿Y ahora qué? ¿Hora de investigar qué falló? ¿Culpamos a entrenadores, tácticas o jugadores? ¿O fue una tormenta perfecta donde política, fútbol y burocracia chocaron mal para un equipo que necesitaba una tarde perfecta?

Todo resulta muy desconcertante. Los redactores de GOAL lo analizan en otra entrega de… The Rondo.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Cuál es la principal conclusión de la derrota de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos?

    Tom Hindle: Sin duda, este era el peor escenario posible. Perder ante una selección belga decente sería una cosa, pero no dar la talla y ser goleados por un equipo que dejó en el banquillo a tres de sus mejores jugadores es aún peor. A esa actuación desalentadora se suma que el país, por el asunto Balogun, quizá no esté dispuesto a ser comprensivo.

    Ryan Tolmich: Que lo echaran todo por la borda. Toda la buena voluntad, los aficionados ocasionales y la emoción… se vinieron abajo. Se puede perder en octavos, pero no así. En ese momento, los focos brillaban demasiado para un equipo que había estado a la altura este verano y, con el mundo mirando, es un trago amargo.

    Alex Labidou: Es la mayor decepción en la historia de la selección masculina de fútbol de EE. UU. Se puede mencionar al ridículo equipo de 1998, pero nunca tuvo expectativas reales.

    Era un Mundial en casa, con un técnico de primer nivel, Mauricio Pochettino, y el mensaje de soñar en grande. Quizá la plantilla más talentosa de la historia del programa, y cuando tuvo que demostrar de qué estaba hecha, se rindió.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Culpamos a alguien en particular? ¿O es un fracaso de todo el equipo?

    TH: Algunos criticarán a Sergino Dest, Matt Freese o Christian Pulisic, y con razón: Pulisic falló 11 regates en la primera parte. Fue un partido muy flojo del astro estadounidense, pero todo el equipo estuvo apagado: pases imprecisos y decisiones lentas. Mauricio Pochettino admitió que EE. UU. no estuvo a la altura, y tenía razón.

    RT: El problema fue de todo el equipo. Todos jugaron mal; algunos peor que otros, pero nadie rindió como en los partidos anteriores. Lo desconcertante es que no fue un mal partido para uno solo, sino para todos al mismo tiempo.

    AL: Ha sido un colapso de todo el equipo. Se culpará a algunos jugadores, y en parte es justo, pero lo más preocupante es que la selección de EE. UU. no se pareció en nada al equipo seguro de sí mismo y proactivo que había sido durante el resto del torneo.

    Además, el revuelo previo al partido pudo afectar al grupo. Aunque sea justo o no, la implicación de la Casa Blanca en la decisión sobre Folarin Balogun formó parte de la previa y ambos equipos tuvieron que dar explicaciones. Ambos aseguraron que no fue una distracción, pero, visto lo visto, cuesta creer que no afectara al ambiente emocional del encuentro.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Se equivocó Pochettino con su estrategia?

    TH: ¿Qué tácticas? Un fracaso total. A veces, sin ser entrenador, se ven ideas claras; otras, solo queda la incredulidad. Como mucho, fue audaz cambiar a Gio Reyna por Sergino Dest y pasar a cuatro atrás; el resto fue un colapso total, no un fallo táctico.

    RT: Quizá, pero podría haber tenido el mejor plan de juego del mundo y no habría funcionado con el nivel de ejecución que se vio sobre el terreno de juego. La táctica no es la razón por la que no despejas un balón rebotado en tu área. La táctica no detiene un remate de cabeza de libro. Y la táctica no entra en juego cuando tu portero falla un despeje a 35 yardas de la portería. Quejarse del cuerpo técnico todo lo que quieras, pero los jugadores tienen que jugar.

    AL: No. Es el mismo enfoque que, tras cuatro partidos, hizo pensar que este equipo podía ser la sorpresa. Fue una decepción colectiva más que un fracaso táctico. Lo preocupante es que, aparte de Folarin Balogun y Malik Tillman, ¿qué otros jugadores clave de EE. UU. rindieron? Christian Pulisic, antes de lesionarse, ¿qué aportó realmente al partido?

    Era otro momento clave en el que la selección necesitaba que su estrella brillara, y no lo hizo.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué opinas de Bélgica?

    TH: Disciplinados, oportunistas y con mucho enfado. No es culpa de la USMNT, pero Bélgica salió muy concentrada. ¿Por qué no? Habían sido menospreciados por la máxima autoridad del país durante 72 horas. Ganaron y, además, dieron descanso a varios jugadores. Esto puede ser un gran impulso.

    RT: Hicieron lo que tenían que hacer. Supieron manejar a la prensa, no cometieron ninguna tontería y castigaron a la selección estadounidense cuando esta se disparó en el pie. Los buenos equipos saben cuándo lanzarse al ataque, y Bélgica lo hizo una y otra vez en un partido que se presentó totalmente cómodo desde el pitido inicial.

    AL: Es un buen equipo, no excelente. Rudi García merece crédito por manejar un vestuario cuyas personalidades, en el pasado, han frenado a Bélgica.

    Aun así, Estados Unidos hizo que Bélgica pareciera mejor de lo que es. Fue una actuación profesional, pero se espera que vuelvan a la realidad ante la sólida España.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Debería quedarse Mauricio Pochettino?

    TH: No. Lo ficharon para que el equipo rindiera mejor en los torneos que con los seleccionadores anteriores, y aunque haya conseguido ganar un partido de eliminatoria, cuesta imaginar hacia dónde llevará a este equipo a partir de ahora. Quizá se renueve el proyecto para la Copa América, pero Pochettino es, en el fondo, un técnico de clubes, y es probable que Estados Unidos busque un cambio más radical. B.J. Callaghan, tu teléfono sonará pronto...

    RT: Lógicamente, probablemente no. No ha sido un comienzo como en 2022, sino más bien un final o, al menos, un paso hacia una secuela. La historia ya se contó: un grupo que se preparó durante ocho años se quedó corto. Es lógico que todos quieran empezar una nueva historia.

    AL: No. Eso no quiere decir que no dejara huella. Lo hizo. Descubrió a jugadores como Alex Freeman y los convirtió en auténticos pilares del equipo.

    Sin embargo, Pochettino prometió cuartos de final y el equipo no lo logró. Además, sigue vinculado al fútbol de clubes europeo, así que la selección necesita un técnico plenamente comprometido.

    Deberían llamar de inmediato a Pellegrino Matarazzo, entrenador nacido en Estados Unidos que ya ha triunfado en Europa.

  • USMNT 2026 World Cup Christian Pulisic Weston McKennieGetty

    ¿Ha sido un éxito este Mundial?

    TH: *Más o menos*. Con perspectiva, el balance no es malo. Estados Unidos lideró su grupo, ganó un eliminatorio y perdió cuando lo superaron. No alcanzó los cuartos que Pochettino prometió al llegar, pero fue un esfuerzo digno. Rindió por encima de lo esperado un rato, luego mostró su nivel real ante un buen rival. Quizá lo valioso fueron los recuerdos contra Paraguay y Australia, ¿no?

    RT: No lo logró. El objetivo era atraer a un nuevo público, y ese público vio al equipo fallar en el momento clave. ¿Por qué iban a seguirlo ahora? Quizá algunos momentos basten, pero para la mayoría su interés en el fútbol quedará en pausa los próximos cuatro años. No es un éxito.

    AL: No. Esta era la oportunidad de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) para conquistar por completo los corazones y las mentes de millones de estadounidenses y fidelizarlos de cara al futuro. Por desgracia, el mensaje fue más de lo mismo.

    Pese a los avances y al talento que exporta a Europa, la USMNT ha caído en octavos en sus últimas cuatro Copas del Mundo. Los estadounidenses no se conforman con ser terceros o cuartos, sobre todo en un país que suele dominar en baloncesto olímpico. Solo el progreso garantizará un compromiso duradero.