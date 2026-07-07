Selección masculina de fútbol de EE. UU.: Rondo: ¿Qué falló contra Bélgica? ¿Es culpa de Christian Pulisic? ¿Y qué pasará ahora con Mauricio Pochettino?

No con una explosión, sino con un gemido. Así terminó todo. La expectación para el partido de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos contra Bélgica el lunes era enorme. Fueron 48 horas extrañas: los rumores sobre la FIFA, la política y las sanciones eclipsaron lo que debería haber sido una gran fiesta del fútbol.

Cuando llegó el momento de jugar, Estados Unidos se derrumbó. Fue un partido raro para un equipo que había lucido tan bien. Bélgica ganó 4-1 y todos parecían conmocionados. La selección estadounidense, en realidad, nunca apareció. Sufrió una derrota contundente y merecida.

¿Y ahora qué? ¿Hora de investigar qué falló? ¿Culpamos a entrenadores, tácticas o jugadores? ¿O fue una tormenta perfecta donde política, fútbol y burocracia chocaron mal para un equipo que necesitaba una tarde perfecta?

Todo resulta muy desconcertante. Los redactores de GOAL lo analizan en otra entrega de… The Rondo.