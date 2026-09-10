Mientras tanto, mientras Alessandro Romano (doble pasaporte italiano y suizo) ya ha dado su visto bueno y ha elegido a Italia, se ha producido un frenazo en lo que respecta a Nicolò Tresoldi, que tiene doble pasaporte italiano y alemán. El delantero del Brujas, de 22 años, había hablado con Mancini y había dado su visto bueno, convencido, al cambio de selección. En las últimas horas, sin embargo, tras el Brujas-Aston Villa 2-3 de Champions, en el que marcó de penalti, Tresoldi ha dudado y ha frenado, según la Gazzetta dello Sport. Su nueva versión al seleccionador y a Ranieri, que también han hablado con su padre, sería esta, informa el diario: Tresoldi se siente implicado en la fase de clasificación para el Europeo sub-21, sueña con clasificarse y con disputarlo con su selección, a la que está muy unido, hasta el final; después se volverá a hablar. Mientras tanto, el procedimiento ante la FIFA está parado.





Por último, después de Romano y Tresoldi, el tercer interesado en el cambio es el defensa del Udinese Matteo Palma, de 18 años (también él con doble nacionalidad italiana y alemana). Las partes están dialogando, hay un visto bueno de principio, faltan los documentos y, en cualquier caso, la lesión le impediría una convocatoria inmediata para la Nations. Pero el asunto está bien encaminado, según la Gazzetta.