France national football team

Traducido por

Selección francesa para la Copa del Mundo de 2026: ¿Qué jugadores llegarán al gran evento en Estados Unidos, México y Canadá?

Todo lo que necesitas saber sobre la selección francesa para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Francia siempre ha sido una de las potencias del fútbol mundial, especialmente durante la última década. Tras una actuación decepcionante en el Mundial de 2014, donde quedó eliminada en la fase de grupos, la selección francesa se redimió con una remontada espectacular en la edición de 2018 del torneo, celebrado en Rusia.

Con jugadores de gran calidad en todas las posiciones, Les Bleus llegaron hasta el final y se alzaron con el codiciado trofeo tras derrotar a Croacia en la final, consiguiendo su segundo título mundial y el primero en 20 años.

En 2022, Francia volvió a ser considerada una de las favoritas y llegó hasta la final. Sin embargo, se vio frustrada por Argentina, con nada menos que Lionel Messi liderando a la Albiceleste hacia la gloria en Catar.

A pesar de la derrota, los aficionados franceses fueron testigos de una de las mejores actuaciones individuales en el escenario mundial, ya que Kylian Mbappé luchó hasta el final y se convirtió en el segundo jugador en marcar un hat-trick en una final de la Copa del Mundo, después de Geoff Hurst, de Inglaterra, en 1966.

Cuando el evento más importante vuelva en 2026, en lo que podría ser el último torneo de Didier Deschamps, sus hombres estarán decididos a llevar el trofeo de vuelta a París, sobre todo teniendo en cuenta la increíble plantilla con la que cuentan. Los franceses están bien cubiertos en todas las posiciones, con algunas de las mejores estrellas del fútbol mundial.

GOAL analiza los jugadores con los que cuentan.

  ACF Fiorentina v AC Milan - Serie A

    Porteros

    En cuanto a la portería, Francia no tendrá escasez de opciones fiables entre los palos. Mike Maignan, del AC Milan, es actualmente el portero titular del equipo de Didier Deschamps y se espera que sea el titular de Les Bleus en el torneo del año que viene.

    Por su parte, el guardameta del PSG Lucas Chevalier probablemente será el suplente tras su fichaje por el gigante de la Ligue 1.

    Alphonse Areola y Brice Samba también son opciones fiables para aportar profundidad. El primero ha estado entrando y saliendo del West Ham esta temporada, mientras que el segundo juega en el Rennes. 

    JugadorClub 
    Mike MaignanAC Milan
    Lucas ChevalierParis Saint-Germain
    Alphonse AreolaWest Ham
    Brice SambaRennes
  William Saliba France 2024

    Defensores

    Como se mencionó anteriormente, Francia cuenta con jugadores de gran calidad en todas las posiciones. Didier Deschamps tendrá una difícil tarea a la hora de decidir la composición definitiva de su plantilla para el Mundial, especialmente con una cantera de talento tan excepcional.

    Jugadores como Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Ferland Mendy, William Saliba y Wesley Fofana no solo son estrellas en sus respectivos clubes, sino que también se encuentran entre los mejores defensas de Europa y del mundo. Koundé ha destacado bajo las órdenes de Hansi Flick en el Barcelona, mientras que Konaté se ha consolidado como un pilar defensivo junto a Virgil van Dijk en el Liverpool. Saliba, por su parte, ha sido fundamental en la defensa del Arsenal de Mikel Arteta.

    Jóvenes talentos como Malo Gusto, Leny Yoro y Loic Bade también podrían luchar por un puesto en la plantilla y tener la oportunidad de debutar en el escenario más importante de todos.

    En última instancia, Deschamps se enfrentará a un dilema a la hora de decidir su alineación defensiva, pero sin duda es el tipo de problema que cualquier entrenador estaría encantado de tener.

    JugadorClub
    Ibrahima KonateLiverpool
    Jules KoundéBarcelona
    Theo HernándezAl-Hilal
    Lucas HernándezPSG
    Lucas DigneAston Villa
    Malo GustoChelsea
    Loic BadeBayer Leverkusen
    Ferland MendyReal Madrid
    Clément LengletAtlético de Madrid
    Leny YoroManchester United
    Wesley FofanaChelsea
    Pierre KaluluJuventus
    Dayot UpamecanoBayern Múnich
    William SalibaArsenal
    Nordi MukieleSunderland
    Issa DiopFulham
    Axel DisasiChelsea
    Benjamin PavardInter de Milán
  Michael Olise France 03232025

    Centrocampistas

    Al igual que en defensa, Francia cuenta con una gran cantidad de jugadores de calidad en el centro del campo. Michael Olise ha destacado en el Bayern de Múnich en Alemania desde su fichaje procedente del Crystal Palace. Olise posee unas habilidades sublimes para el regate y la creación de juego, lo que le sitúa entre los mejores centrocampistas ofensivos de Europa.

    Rayan Cherki, del Manchester City, es otro talento prometedor con el que Deschamps podría tener grandes planes. La pareja del Real Madrid formada por Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouameni ha rendido de forma constante y fiable bajo las órdenes de Deschamps, y se espera que desempeñen un papel influyente para Francia en el Mundial.

    Del mismo modo, Warren Zaire-Emery, del PSG, ha sido una alegría para la vista en la Ligue 1, mostrando madurez y compostura a pesar de ser aún un adolescente.

    Otras opciones sólidas son Adrien Rabiot, Matteo Guendouzi, Manu Kone y Georginio Rutter, todos ellos con potencial para contribuir a la causa de Les Bleus en el mayor escenario posible.

    N'Golo Kanté también ha disfrutado de un renacimiento en la escena nacional y podría participar en un último gran torneo.

    JugadorClub
    Michael OliseBayern de Múnich
    Eduardo CamavingaReal Madrid
    Aurelien TchouameniReal Madrid
    Adrien RabiotAC Milan
    Warren Zaire-EmeryPSG
    Matteo GuendouziFenerbahçe
    Corentin TolissoLyon
    Georginio RutterBrighton
    Manu KonéRoma
    Boubacar KamaraAston Villa
    Youssouf FofanaAC Milan
    Rayan CherkiManchester City
    Enzo MillotAl-Ahli
    N'Golo KantéFenerbahçe
    Kephren ThuramJuventus
  Austria v France: Group D - UEFA EURO 2024

    Atacantes

    Defensa: Les Bleus cuentan con una defensa y un mediocampo muy sólidos, pero es en ataque donde posiblemente sean más fuertes. Kylian Mbappé, del Real Madrid, ya ha marcado en dos finales de la Copa del Mundo y podría muy bien sumar una tercera el año que viene. El ganador de la Bota de Oro de la Copa del Mundo de 2022 volverá a estar entre los principales candidatos a marcar goles en el torneo de 2026.

    Apoyando a Mbappé en las bandas está otra estrella dotada de una velocidad vertiginosa y un regate excepcional, Ousmane Dembélé, del PSG. El exjugador del Barcelona ha recuperado su forma desde su regreso a Francia, ayudando al gigante de la Ligue 1 a ganar su primer título de la Liga de Campeones bajo la dirección de Luis Enrique. Sus recientes actuaciones tanto con el club como con la selección lo sitúan entre los mejores jugadores del mundo, junto a Mbappé.

    Además de Dembélé, otras dos estrellas del PSG son favoritas para conseguir un puesto en la selección para el Mundial: Desire Doue y Bradley Barcola. Ambos jóvenes tienen un gran talento y desempeñaron un papel clave en la campaña del PSG, que ganó el triplete en la temporada 2024/25.

    Jugadores como Hugo Ekitike y Maghnes Akliouche también son opciones sólidas que podrían marcar la diferencia para la Francia de Deschamps en el Mundial.

    JugadorClub
    Kylian MbappéReal Madrid
    Kingsley ComanAl-Nassr
    Desire DouePSG
    Ousmane DembéléPSG
    Marcus ThuramInter de Milán
    Christopher NkunkuAC Milan
    Randal Kolo-MuaniTottenham
    Jean-Phillipe MatetaCrystal Palace
    Hugo EkitikeLiverpool
    Bradley BarcolaPSG
    Maghnes AklioucheMónaco
    Florian ThauvinLens
  FBL-EUR-NATIONS-FRA-CRO

    Jugadores estrella de Francia

    Como podemos ver en la lista de posibles convocados, Didier Deschamps cuenta con un gran número de estrellas en el arsenal francés. Sin embargo, una vez más, son Kylian Mbappé y el ganador del Balón de Oro,Ousmane Dembélé, quienes se espera que sean las principales amenazas ofensivas de Francia en la Copa del Mundo del próximo año. Desire Doue, que ganó el premio al mejor jugador joven de la Liga de Campeones en la campaña en la que el PSG se proclamó campeón, también podría desempeñar un papel crucial en la lucha de Francia por el oro el año que viene.

    Junto con los delanteros, se espera que Michael Olise lidere el mediocampo y cree oportunidades. Olise también es un magnífico lanzador de faltas y podría causar un gran daño a cualquier defensa. La estrella en ascenso Maghnes Akliouche podría desempeñar un papel secundario.

    N'Golo Kante también será un miembro fundamental del equipo, desempeñando un papel crucial en el control del centro del campo y del ritmo del juego de Les Bleus.

    Mientras tanto, en la zaga, William Saliba, del Arsenal, será crucial para manejar las amenazas ofensivas junto a Jules Koundé, que ha estado en plena forma bajo las órdenes de Hansi Flick en el Barcelona y sigue impresionando por su consistencia y sus contribuciones, tanto en ataque como en defensa.

  FBL-EUR-NATIONS-ESP-FRA

    Once inicial previsto de Francia para la Copa del Mundo de 2026

    Aunque Francia cuenta con una amplia plantilla a su disposición, hay algunos jugadores que son simplemente imprescindibles, y uno de ellos es Kylian Mbappé. La estrella del Real Madrid ha tenido problemas con las lesiones esta temporada, pero si el francés consigue recuperarse por completo antes del verano, será una pieza fundamental en los esfuerzos de Francia. 

    Deschamps ha preferido sistemáticamente una formación 4-2-3-1, con Theo Hernández y Jules Koundé como titulares en las posiciones de lateral. Por su parte, los franceses contarán con una sólida pareja de centrales en el corazón de la defensa, con las estrellas de la Premier League William Saliba y Dayot Upamecano como opciones ideales.

    En el centro del campo, se espera que Aurelien Tchouameni y Eduardo Camavinga formen el doble pivote, ayudando a Francia a mantener su forma y controlar la posesión. En la delantera, Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé probablemente formarán un trío ofensivo letal. Rayan Cherki, del Manchester City, también podría conseguir un puesto en el once inicial, tras impresionar a Pep Guardiola.

    Posible once inicial de Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouameni, Camavinga; Dembélé, Olise, Cherki; Mbappé.
0