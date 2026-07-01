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Memphis Depay, Nigel de Jong, Ronald KoemanIMAGO/Voetbalzone

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¿Selección final? ¿Volveremos a ver a estos cinco jugadores, con 367 partidos internacionales, en la selección holandesa?

FEATURES
Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
World Cup

La selección de Países Bajos quedó eliminada en octavos de final del Mundial 2026 tras perder contra Marruecos. Ronald Koeman renunció al día siguiente. Se espera que el nuevo técnico mantenga el núcleo del plantel. Sin embargo, quedó eliminada en octavos de final ante Marruecos. Ronald Koeman dimitió al día siguiente, y se espera que su sucesor mantenga la plantilla. Voetbalzone analiza qué jugadores podrían haber disputado su último partido con la selección.

Tras la dimisión de Koeman, Nigel de Jong, director de fútbol de élite de la KNVB, debe nombrar un sucesor. Un día después de la eliminación, destaca un nombre: Arne Slot. El técnico de 47 años fue despedido por el Liverpool en mayo y ahora está sin equipo.

«Yo llamaría inmediatamente a Arne Slot», escribió Hans Kraay junior el lunes en su columna para Voetbal International. Martijn Krabbendam, analista de la selección para el semanario, también lo propone. Koeman se aferró a varios veteranos, algunos de los cuales probablemente se retiren, mientras que otros saldrán de la selección tras años de convocatorias.


  • Marten de RoonGetty

    Marten de Roon (44 partidos internacionales)

    Koeman sorprendió al incluir a Marten de Roon en la lista del Mundial. El centrocampista, sin jugar con la naranja desde hacía más de dos años, regresó a la órbita del seleccionador tras la grave lesión de rodilla de Jerdy Schouten. De Roon entró los últimos diez minutos del partido perdido ante Marruecos y, después, comprendió que probablemente había disputado su último Mundial con Holanda.

    «Debería haber sido mi último baile, pero se convirtió en una gran decepción. Tengo que asumirlo y llamar a los niños; tal vez así vuelva a sonreír». Al preguntarle si había jugado su último partido en un Mundial, fue claro: «Creo que sí». Es probable que un nuevo seleccionador apueste por un proyecto a largo plazo y De Roon quede fuera de los planes.


    • Anuncios
  • Wout WeghorstImago

    Wout Weghorst (53 partidos internacionales)

    La temprana inclusión de Wout Weghorst en la lista de Koeman para el Mundial, pese a su decepcionante temporada en el Ajax, sorprendió a muchos. En la fase final, el delantero partió desde el banquillo, pero ante Marruecos demostró su valor como suplente.

    Apenas había entrado cuando prolongó de cabeza un pase profundo de Verbruggen a Summerville. Este, tendido en el suelo, cedió a Gakpo, que remató con fuerza: 1-0. Sin embargo, Marruecos empató al final y, tras una tanda de penaltis loca, ganó.

    Tras el partido, llorando, Weghorst admitió a SBS6: «Este verano cumpliré 34 años, así que creo que esta era mi última oportunidad de ganar este torneo. Teníamos muchas ganas de lograr algo que nuestro país aún no había conseguido. Es una verdadera lástima que, una vez más, no hayamos podido hacerlo».

    Aun así, su experiencia puede ser útil de cara a la Eurocopa 2028, aunque entonces tendrá casi 36 años y probablemente hayan surgido alternativas más jóvenes y frescas.


  • Nathan AkéIMAGO

    Nathan Aké (62 partidos internacionales)

    Durante años, Nathan Aké fue titular con Koeman, pero al jugar menos en el Manchester City, su rol en la selección holandesa cambió. Micky van de Ven se consolidó como titular en la izquierda, mientras que el joven talento Jorrel Hato ya asoma. ¿Podrá Aké mantener su protagonismo de cara a la Euro 2028? Su polivalencia ayuda, aunque todo dependerá de si la próxima temporada juega más (quizá en otro equipo) y de las lesiones de sus rivales.


  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Virgil van Dijk (96 partidos internacionales)

    Virgil van Dijk lleva más de ocho años como capitán de Holanda y siempre está en el ojo público. En la fase de grupos contra Japón marcó de cabeza el primer gol, pero luego mostró un rendimiento irregular.

    Cumplirá 35 años en julio y, según Martijn Krabbendam, podría retirarse de la selección: «El capitán cierra un Mundial mediocre y probablemente no vuelva a la naranja».

  • Memphis DepayImago

    Memphis Depay (112 partidos internacionales)

    Con 55 goles, Memphis Depay es el máximo goleador de la historia de la selección holandesa. Días antes del Mundial se cuestionó su forma física, ya que el delantero del Corinthians carecía de ritmo de competición. Aun así, fue incluido en la lista para la fase final en Norteamérica.

    Aunque en fases finales anteriores dejó su huella con la selección, esta vez se limitó a tres breves apariciones como suplente en la fase de grupos. Ahora, Brian Brobbey y Donyell Malen le han adelantado en la jerarquía, y Emmanuel Emegha aspira a consolidarse en la próxima convocatoria. Si Memphis sigue con problemas de lesiones, es posible que ya haya jugado su último partido con la selección.

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