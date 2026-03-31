Selección de Jordania para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita de EE. UU., México y Canadá?

Jordania hizo historia en la fase de clasificación asiática al asegurarse una plaza en su primer Mundial de la FIFA, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

Tras quedar primera de su grupo en la segunda ronda de clasificación, Jordania quedó encuadrada en un grupo difícil en la tercera ronda, junto a Corea del Sur, Kuwait, Palestina, Omán e Irak.

En los 10 partidos que disputó Jordania, ganó cuatro, empató cuatro y perdió solo dos, terminando con 16 puntos y asegurándose el segundo puesto por detrás de Corea del Sur. Este notable rendimiento le valió una plaza en el gran evento por primera vez en su historia.

A pesar de una década anterior difícil, marcada por actuaciones decepcionantes y problemas financieros dentro de la federación, Jordania ha desafiado las probabilidades y ahora se encuentra en el camino hacia la gloria.

Aunque es difícil predecir cómo se desempeñará la selección asiática en el Mundial, alcanzar la fase eliminatoria en su debut sería un logro digno de elogio.