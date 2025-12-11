Selección de Estados Unidos enfrentará a Senegal en Charlotte el 31 de mayo mientras Mauricio Pochettino cierra su preparación para el Mundial

Senegal completa una difícil serie previa al torneo para la USMNT antes de la Copa del Mundo. Los dos equipos nunca se han enfrentado en competición internacional, pero la potencia de la CAF, que ocupa el puesto 19, ha sido consistentemente el mejor equipo en su federación últimamente. Ganaron la AFCON 2021 y están llenos de talento de alto nivel, especialmente en posiciones de ataque.

El entrenador Mauricio Pochettino dio la bienvenida a la incorporación de otro oponente de élite mientras EE.UU. continúa diversificando su calendario previo al torneo.

“Estamos muy contentos de tener un gran equipo como Senegal como nuestro cuarto oponente en los partidos previos al torneo”, dijo Pochettino. “En el año previo a la Copa del Mundo, habremos jugado al menos contra un equipo de cinco confederaciones diferentes, lo cual es increíblemente valioso para nuestra preparación. Esperamos una increíble multitud en Charlotte.”

Senegal llega como una de las fuerzas más consistentes de África. Dirigidos por el Futbolista Africano del Año 2019, Sadio Mané, los Leones de Teranga se mantuvieron invictos en la clasificación de la CAF para la Copa del Mundo (siete victorias, tres goles concedidos) y ganaron la AFCON 2021. Participarán en su tercera Copa del Mundo consecutiva en 2026 y fueron sorteados en el Grupo I junto a Francia, Noruega y el ganador del Playoff 2 de la FIFA.