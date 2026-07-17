Los seis jugadores no tienen futuro en el Eintracht y se espera que salgan este verano para generar ingresos por traspasos.

Ngankam (Wolfsberger AC), Nkounkou (FC Turín), Dina Ebimbe (Stade Brest) y Simoni (1. FC Kaiserslautern) volvieron de sus cesiones, así que su marcha no sorprende.

Batshuayi, con contrato hasta 2027, ya no entra en los planes del nuevo técnico, Adi Hütter, así que este verano es la última oportunidad para que el SGE reciba un traspaso por el delantero.