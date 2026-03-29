Seis grandes motivos de preocupación de cara al Mundial de 2026: las prohibiciones de viaje de Donald Trump, los precios desorbitados de las entradas y la guerra contra Irán

El polémico sistema de bonos no ha hecho más que aumentar el escrutinio sobre el coste que supone para el aficionado medio asistir a los partidos.

En respuesta a la reacción inicial contra la estructura de precios del torneo, la FIFA puso a la venta un pequeño número de entradas «más asequibles», a 60 dólares (45 libras), para los «aficionados fieles» de los 48 equipos clasificados.

Sin embargo, Football Supporters Europe (FSE) argumentó de inmediato que «las revisiones no son suficientes» y, a principios de esta semana, el grupo presentó una denuncia de 18 páginas ante la Comisión Europea.

«Llevamos varios meses instando a la FIFA a que haga lo correcto por los aficionados y reconsidere sus políticas de venta de entradas, agresivas y abusivas», declaró el director ejecutivo de FSE, Ronan Evain.

«El hecho de que la FIFA haya vuelto a negarse a mantener una consulta significativa con las partes interesadas no nos ha dejado otra opción que unir fuerzas con Euroconsumers para presentar esta denuncia ante la Comisión Europea.

«La FIFA señala sus cifras de ventas no confirmadas como justificación de sus prácticas injustas en materia de entradas, mientras que la realidad es que no dejan otra opción a los aficionados fieles: pagar o quedarse sin entrada».

La FSE identificó seis abusos concretos, entre ellos lo que denominó «precios desorbitados», como subraya el hecho de que la entrada más barata disponible al público para la final de 2026 cuesta más de siete veces el precio de la equivalente de 2022.

La FIFA también está acusada de «publicidad engañosa» en relación con las entradas de 60 dólares, ya que la FSE argumenta que «todo el stock de la Categoría 4 estaba prácticamente agotado antes de que se abriera la venta al público general» y que era culpable de «anunciar un precio que no está realmente disponible», lo cual es ilegal según la legislación de la Unión Europea.

Además de criticar a la FIFA por el uso de la práctica enormemente controvertida de los «precios dinámicos», también se le acusó de intentar supuestamente controlar el mercado de reventa y de cobrar tanto al comprador como al vendedor una comisión del 15 %, creando lo que la FSE denominó «una doble ganancia» para los organizadores del torneo.

«La FIFA tiene el monopolio de la venta de entradas para el Mundial de 2026», alegó la FSE, «y ha utilizado ese poder para imponer a los aficionados condiciones que nunca serían aceptables en un mercado competitivo».

En el momento de redactar este artículo, la única respuesta de la FIFA a la denuncia, que según afirma aún no ha recibido, es que es «una organización sin ánimo de lucro» y que todo el dinero que gana se reinvierte «para impulsar el crecimiento del fútbol» en todo el mundo.