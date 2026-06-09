Los grandes de Europa mostraron gran cohesión y confianza tras su exhibición en el estadio de Puebla. Oyarzabal, autor de varios goles, declaró: «Estoy contento e intento ayudar en todo lo que puedo. Como grupo, sabemos qué hacer y confiamos los unos en los otros».

Su compañero Pedri, también goleador, añadió: «Era un partido para coger impulso, y lo hemos conseguido. No me había dado cuenta de que me querían tanto aquí en México».