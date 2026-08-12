Seis estrellas del Manchester City regresan a los entrenamientos antes de la Community Shield contra el Arsenal, mientras se confirman los dorsales de los nuevos fichajes

La preparación de pretemporada del Manchester City subió de nivel el miércoles, cuando un grupo de jugadores clave del primer equipo regresó a los entrenamientos tras su pausa posterior al Mundial. El regreso de estas figuras de alto perfil supone un impulso oportuno para Enzo Maresca, que prepara su primer partido oficial nacional desde que tomó las riendas en el Etihad Stadium.

Entre los que volvieron a pisar el césped estaban la sensación noruega Erling Haaland y el extremo belga Jeremy Doku, ambos llamados a desempeñar papeles clave en la próxima campaña. Junto a ellos regresaron el trío inglés formado por Elliot Anderson, Marc Guehi y Nico O’Reilly, además del mediapunta francés Rayan Cherki. Su llegada esta semana marca el inicio de la preparación del City a pleno rendimiento para el viaje a Cardiff, donde se medirá al Arsenal en la Community Shield este domingo.