AFP
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Seis estrellas del Manchester City regresan a los entrenamientos antes de la Community Shield contra el Arsenal, mientras se confirman los dorsales de los nuevos fichajes
Las estrellas que regresan refuerzan la preparación de Maresca
La preparación de pretemporada del Manchester City subió de nivel el miércoles, cuando un grupo de jugadores clave del primer equipo regresó a los entrenamientos tras su pausa posterior al Mundial. El regreso de estas figuras de alto perfil supone un impulso oportuno para Enzo Maresca, que prepara su primer partido oficial nacional desde que tomó las riendas en el Etihad Stadium.
Entre los que volvieron a pisar el césped estaban la sensación noruega Erling Haaland y el extremo belga Jeremy Doku, ambos llamados a desempeñar papeles clave en la próxima campaña. Junto a ellos regresaron el trío inglés formado por Elliot Anderson, Marc Guehi y Nico O’Reilly, además del mediapunta francés Rayan Cherki. Su llegada esta semana marca el inicio de la preparación del City a pleno rendimiento para el viaje a Cardiff, donde se medirá al Arsenal en la Community Shield este domingo.
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Números confirmados para los nuevos fichajes
Coincidiendo con el regreso de las estrellas del Mundial, el City ha confirmado oficialmente los dorsales de varios miembros clave del primer equipo de cara a la temporada 2026/27. El nuevo fichaje Elliot Anderson llevará el dorsal 5, haciéndose con la camiseta que anteriormente vistió la leyenda del club John Stones. Mientras tanto, Marc Guehi ha optado por el dorsal 6, dejando atrás el 15 que llevó durante la campaña pasada, en la que el club logró el doblete de la Carabao Cup y la FA Cup.
La portería también presenta cambios en los dorsales tras la reciente actividad en el mercado de fichajes. Gianluigi Donnarumma ha recibido el dorsal 1, dejando el 25 que ocupó la pasada temporada. Esto se produce tras la salida definitiva de James Trafford al Leeds United. Además, el portero Geronimo Rulli, recién llegado, se ha incorporado al equipo y llevará el dorsal 28.
La ausencia de Rodri alimenta los rumores sobre un traspaso al Barcelona
A pesar de las noticias positivas sobre los jugadores que regresan, hubo un nombre destacado que faltó en la sesión del miércoles: Rodri. El internacional español, que fue ampliamente considerado el mejor jugador en el Mundial de este verano, sigue al margen del grupo en medio de una intensa especulación sobre su futuro en el club. En estos momentos, a Rodri se le vincula con fuerza con un traspaso al Barcelona, y el conjunto azulgrana está interesado en devolver al futbolista de 30 años a La Liga. Sin embargo, según se informa, el City se mantiene firme en un precio de salida de 60 millones de libras.
Maresca confirmó la semana pasada que Rodri, que se sometió a una operación menor de espalda tras el Mundial, debía reincorporarse al club el viernes. Está por ver si el español se presentará finalmente al final de la semana o si se le concederá más tiempo para facilitar un posible traslado al Camp Nou.
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Preparativos finales para Cardiff
Al margen de las conversaciones sobre fichajes, Jack Grealish sigue siendo una figura de interés mientras busca relanzar su carrera. El extremo se quedó fuera de la convocatoria para la gira de pretemporada mientras sigue trabajando para recuperar la plena forma tras una temporada marcada por las lesiones. Grealish pasó la semana pasada entrenándose de forma individual en Mallorca en un intento de afinar su condición física. A pesar de sus esfuerzos, el exjugador del Aston Villa pasó la temporada pasada cedido en el Everton y cada vez parece más probable que se le permita dejar el club de forma permanente antes de que se cierre el mercado. Con la Community Shield programada para el domingo, la plantilla solo tendrá unas pocas sesiones para integrar a los internacionales que regresan antes de que se dispute el primer título de la temporada.
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