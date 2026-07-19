Seis duelos clave para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina: Messi vs. Cucurella y Yamal vs. Tagliafico, entre otros

Luis de la Fuente erró en el debut de España al colocar a Gavi en la izquierda. Parecía que el técnico quería demostrar algo con un jugador cuya convocatoria ya había sorprendido a muchos.
Sin embargo, rectificó a tiempo: España ha encadenado seis triunfos en 90 minutos y ya está en la final.
Mikel Merino marcó un par de goles en los minutos finales, lo que refleja el buen ambiente que De la Fuente ha sabido mantener en la plantilla. También fue acertada su decisión de dejar fuera a Pedri y dar entrada a Ruiz, autor del primer gol ante Bélgica y clave junto a Rodri contra Francia.
Scaloni, por su parte, recibió muchos elogios por sus sustituciones decisivas contra Inglaterra (aunque la actitud negativa de Thomas Tuchel también ayudó), pero hasta entonces se había cuestionado su toma de decisiones.
Tras mostrar una dolorosa dependencia de Messi en la fase de grupos, el mediocampo argentino pareció mal configurado en las afortunadas y poco convincentes victorias sobre Cabo Verde, Egipto y Suiza.
Por eso Scaloni tiene más dudas de cara a la final. De la Fuente ya tiene un equipo consolidado y mostró la mejor actuación del torneo ante Francia. La presión recae sobre Scaloni para acertar desde el primer minuto, porque, aunque Messi puede obrar milagros y la resistencia de Argentina es notable, si se quedan atrás en el marcador frente a España, costará que se recuperen.