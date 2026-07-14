«Seguro que será un gran jugador»: Alexis Mac Allister responde a los rumores sobre un posible fichaje del Liverpool por la joven promesa mexicana Gilberto Mora

El centrocampista del Liverpool ha hablado sobre los rumores que acercan a los Reds al internacional mexicano Mora. Este joven de 17 años se ha convertido en una de las promesas más comentadas del fútbol mundial tras brillar en el Mundial de 2026.

En entrevista con Claro Sports, Mac Allister admitió: «Sinceramente, no he visto nada al respecto. Cuando surgen estos rumores, hay que ser cuidadoso por respeto al jugador y a su club; pero si se le vincula con el Liverpool, seguro que es un gran jugador y hay una razón para ello».