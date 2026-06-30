En la final de la Copa del Rey de la pasada temporada, en la que su equipo, el Real Madrid, perdió 2-3 en prórroga contra el FC Barcelona, protagonizó un fuerte arrebato: insultó al árbitro y le lanzó un rollo de esparadrapo.

Por ello, tanto Nagelsmann como el director deportivo de la DFB, Rudi Völler, se pronunciaron con claridad. «Se ha llegado al límite. No debería permitirse más, de lo contrario habrá consecuencias más graves», afirmó entonces el seleccionador nacional.

«Esto no puede ser. Y menos aún siendo internacional alemán», subrayó Völler: «Toni es un gran jugador, pero como internacional también debe demostrar su clase en su comportamiento. Exige, con razón, respeto para sí mismo, pero también debe mostrar ese respeto a los demás, sin excepción alguna».

En los meses siguientes, Rüdiger se mostró arrepentido. «Este debate me demuestra que tengo una responsabilidad que, a veces, no he asumido. Me tomo en serio las críticas objetivas, porque sé que he tenido comportamientos que se pasaron de la raya», admitió.