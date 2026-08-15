En su presentación oficial, Saibari destacó su fe en el ambicioso proyecto del gigante de la Bundesliga: «El Bayern es uno de los clubes más grandes del mundo. Me han dado la confianza de que puedo desarrollarme aquí como jugador y como persona. Juegan con mucho movimiento y a una intensidad muy alta. Lo vi yo mismo la temporada pasada. Juegan muy bien al fútbol, siempre con intensidad, siempre buscan finalizar. Eso me gusta mucho».

Preguntado por cómo encaja en el sistema táctico de Kompany, explicó: «No he hablado en detalle de eso [la posición] con el entrenador. He estado centrado en mi lesión y en mi regreso. Seguro que hablaremos de ello pronto. Mi posición favorita es la de mediapunta, todo el mundo lo sabe. Pero puedo jugar en varias posiciones, de todos modos siempre vamos rotando durante los partidos. También puedo jugar en banda y un poco más retrasado».