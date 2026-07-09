Según Fabrizio Romano, el Barcelona ha presentado una oferta oficial al Dortmund por el extremo. Sky asegura que son solo 20 millones de euros. Una cifra que, con toda probabilidad, los «amarillos y negros» rechazarán.
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¡Seguro que el BVB lo rechazará de buen grado! Al parecer, el FC Barcelona ofrece una cantidad irrisoria por Karim Adeyemi
Según Romano, el Barça es el único club al que el jugador de 24 años está dispuesto a ir este verano. Los catalanes esperan la respuesta del Dortmund. Según «Marca», ya hay acuerdo entre Adeyemi y el Barça sobre todas las condiciones del contrato. Según *Bild*, el BVB pide 40 millones fijos más diez en variables. *Sky* añade que el club busca un beneficio de 33 millones, pues lo fichó al Salzburgo por 30 millones en 2022.
Las conversaciones para extender su contrato más allá de 2027, con Jorge Mendes como agente, se consideran “condenadas al fracaso” por Bild, pues las posturas están muy alejadas. Adeyemi cobra unos 6,5 millones al año y pedía más de diez millones y una cláusula de rescisión.
Requisitos que los directivos del BVB, al parecer, no estaban dispuestos a satisfacer en su totalidad al once veces internacional, sobre todo teniendo en cuenta las evidentes fluctuaciones que muestra una y otra vez en su rendimiento. Según un informe reciente del Ruhr Nachrichten, en las últimas semanas se habría producido «malestar» entre los responsables del BVB, ya que las negociaciones con Adeyemi se han estancado por completo.
- Getty Images Sport
Adeyemi plantea una exigencia al BVB durante las negociaciones: «He recibido una señal clara del club»
Sin embargo, Adeyemi desmintió estos hechos a principios de junio, calificándolos de leyendas.
«Por lo general, apenas sigo los medios. Pero me llegan informes o declaraciones que hablan de conversaciones o negociaciones estancadas, por ejemplo, por supuestas exigencias salariales que, lamentablemente, no se han presentado de forma correcta», afirmó en una entrevista con el WAZ.
«Ya he manifestado en numerosas ocasiones mi compromiso con el Borussia Dortmund y siempre he destacado lo que valoro de este club y lo mucho que me apasiona». Adeyemi llegó al BVB en 2022 procedente del RB Salzburgo y se plantea seguir en el club, aunque también considera otras opciones.
«Para mí es clave recibir una señal clara del club, sea cual sea la decisión final. Si me explican abiertamente sus planes, los aceptaré. La vida sigue, mi carrera es larga y tengo muchos proyectos por delante», concluyó.
- AFP
Adeyemi ya no es titular en el BVB con Niko Kovac.
Tras las difíciles negociaciones y las declaraciones de Adeyemi, parece probable que el extremo deje el Dortmund este verano; el club no puede permitirse perder a un jugador de su nivel sin recibir nada a cambio.
Pese a que últimamente no era titular con Niko Kovac, en la Bundesliga jugó 28 partidos con una media de 42 minutos y, en 2026, marcó cuatro goles entre liga y Champions.
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