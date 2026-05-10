¡Seguramente Nagelsmann y Tuchel habrían reaccionado de otra manera! Incluso una victoria discreta en Wolfsburgo mostró el genio de Vincent Kompany

Tras la victoria 1-0, Tom Bischof analizó la fragilidad defensiva: «Encajar tantos goles y ocasiones es malo. Desde fuera he visto que nos faltan básicos en el contraataque, como presionar nada más perder el balón». Añadió poco después: «No he estado en el campo las últimas semanas, solo lo he observado desde fuera. Por eso a menudo recorrimos distancias innecesariamente largas. Cuando presionamos rápido, marcamos muchos goles, pero también encajamos».

Sus palabras suenan sinceras y seguras. Sorprende que, con solo 20 años y sin ser titular, critique tan abiertamente en su primer año en el Bayern. Además, se excluyó de sus propias críticas: en Wolfsburgo jugó por primera vez en cuatro semanas tras una rotura fibrilar y dos partidos en el banquillo.

Por eso, la primera pregunta a Vincent Kompany fue si Bischof tenía razón. El técnico sonrió y respondió con claridad: «No, es joven y ha cometido un error». Palabras inusuales, si se tiene en cuenta que las críticas públicas a sus jugadores suelen ser un tabú para Kompany. Pero fue la forma de su reacción la que volvió a demostrar cuál es, además de los logros que se le pueden atribuir desde el punto de vista puramente futbolístico en su etapa hasta ahora en la Säbener Straße, uno de los mayores talentos del belga: Tiene el don de encontrar siempre el tono adecuado en el trato con sus jugadores, incluso en momentos incómodos.

Su respuesta a la entrevista de Bischof fue firme, pero no condescendiente; coherente, sin explosividad ni drama. Simplemente se lo tomó con una sonrisa. Y, al refutar la opinión de su jugador, lo hizo con total serenidad: «El problema no es la falta de voluntad para presionar; así no se ganan partidos. No siempre hay que decidir los encuentros en los primeros diez o quince minutos; eso no siempre es posible. Empezamos bien los primeros diez minutos, pero luego perdimos la paciencia. Puedes salir a la contrapresión una, dos o tres veces, pero en algún momento las piernas te fallan. En la segunda parte lo hicimos mucho mejor gracias a nuestra posesión». Así, ya no fue necesario contraatacar tan a menudo, pues el balón permaneció más tiempo en nuestros pies.