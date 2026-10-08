La Champions League está lista para reanudarse con la segunda jornada de la fase de liga de la edición 2026/27. Sky será protagonista absoluta de la competición hasta 2031 en Italia, con la transmisión de todos los partidos en exclusiva, a excepción de los 18 encuentros que Amazon Prime Video emitirá a lo largo de cada una de las próximas temporadas: el mejor partido del miércoles por la noche.
Segunda jornada de la Champions League: este es el partido en abierto en TV8
¿Sobre qué duelo ha recaído entonces la elección para el segundo gran partido de la primera fase 2026/27? El encuentro que estará a disposición de todos los aficionados es el que puede definirse como una final anticipada. Se enfrentarán, de hecho, Manchester City y Paris Saint-Germain, con los dos grandes candidatos a superar el grupo y a llegar hasta el final de la competición, aunque, como hemos visto en estos años, las sorpresas están a la vuelta de la esquina.
El partido Manchester City-PSG, programado para el miércoles 14 de octubre, con inicio fijado a las 21:00, podrá verse gratis también en streaming en la web de TV8 y permitirá a los aficionados ver en acción a dos de los equipos llamados a llegar hasta el final de la competición.
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