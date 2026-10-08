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Segunda jornada de la Champions League: este es el partido en abierto en TV8

Liga de Campeones

La Champions League está lista para reanudarse con la segunda jornada de la fase de liga de la edición 2026/27. Sky será protagonista absoluta de la competición hasta 2031 en Italia, con la transmisión de todos los partidos en exclusiva, a excepción de los 18 encuentros que Amazon Prime Video emitirá a lo largo de cada una de las próximas temporadas: el mejor partido del miércoles por la noche.


  • ¿Sobre qué duelo ha recaído entonces la elección para el segundo gran partido de la primera fase 2026/27? El encuentro que estará a disposición de todos los aficionados es el que puede definirse como una final anticipada. Se enfrentarán, de hecho, Manchester City y Paris Saint-Germain, con los dos grandes candidatos a superar el grupo y a llegar hasta el final de la competición, aunque, como hemos visto en estos años, las sorpresas están a la vuelta de la esquina.

  • El partido Manchester City-PSG, programado para el miércoles 14 de octubre, con inicio fijado a las 21:00, podrá verse gratis también en streaming en la web de TV8 y permitirá a los aficionados ver en acción a dos de los equipos llamados a llegar hasta el final de la competición.

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