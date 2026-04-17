Según Sergio Agüero, el Arsenal juega con «ansiedad y nervios» de cara al duelo decisivo por el título contra el Manchester City

En la recta final de la Premier, Agüero advierte que la presión afecta al Arsenal de Arteta. Para el argentino, la batalla mental ya pesa tanto como la física.

En declaraciones a Stake sobre el ambiente que rodea al club del norte de Londres, Agüero señaló: «No sé si es tan grave, pero están sometidos a una presión enorme. Son líderes de la tabla y han pasado muchos años desde la última vez que el Arsenal ganó la Premier League. Todos los rivales se motivan extra ante ellos y, detrás, el City no perdona. Se nota la ansiedad. A veces, al querer hacerlo todo bien, se falla. Es normal: los jugadores quieren la perfección y, mentalmente, van más rápido que el partido».