Según se informa, la estrella de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, Catarina Macario, rechaza el nuevo contrato del Chelsea tras el desaire de la UWCL, en medio del interés global por su traspaso
¿Qué pasó?
Según se informa, la estrella de la selección femenina de Estados Unidos ha rechazado una nueva oferta del Chelsea, lo que la acerca a una posible salida. Macario se incorporó al club en 2023 tras dejar el Lyon como agente libre, y su contrato original estaba previsto que durara hasta este verano.
La decisión de no firmar esta última oferta contractual sin duda pondrá en alerta a clubes de todo el mundo. Macario ha sido fuertemente vinculada con un traspaso a la NWSL, donde aún no ha jugado tras optar por comenzar su carrera en Europa. Los clubes europeos también estarán interesados, ya que Macario ha demostrado su valía en los niveles más altos de este deporte en esa parte del mundo.
Sin embargo, no podrá demostrarlo en un futuro próximo. Macario ha sido recientemente excluida de la plantilla del Chelsea para los octavos de final de la Liga de Campeones, lo que no hace sino alimentar los rumores de que se marcha del club.
La noticia de que Macario rechazó la oferta del Chelsea fue publicada por primera vez por The Guardian.
La etapa de Macario en el Chelsea
Macario ha disfrutado de un gran éxito desde que fichó por el Chelsea, ganando cuatro trofeos, incluidos dos títulos de la Superliga Femenina. Además, ha ayudado al Chelsea a levantar la FA Cup y la Copa de la Liga, contribuyendo a que el equipo completara el triplete en la temporada 2024-25.
Durante esa temporada 2024-25, Macario se convirtió en la tercera máxima goleadora del Chelsea con 11 goles, solo por detrás de Guro Reiten (12) y Aggie Beever-Jones (13) en la clasificación de goleadoras del club. Más importante aún, en la temporada 2025-26, Macario jugó 32 partidos, tras haber dejado atrás, aparentemente, su lista de lesiones. La temporada anterior solo jugó 16 partidos tras recuperarse de una lesión en el ligamento cruzado anterior que sufrió durante su etapa en el Lyon.
Esta temporada, Macario ha jugado 12 partidos con las Blues. Aún no ha marcado en la liga, pero ha dado dos asistencias en nueve partidos. Sin embargo, ha marcado dos goles en solo tres apariciones en la Liga de Campeones.
El punto de vista de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos
Tras perderse toda la temporada 2023 y la mayor parte de la 2024 por esas lesiones, Macario consolidó su puesto en la selección estadounidense en 2025, liderando el equipo en goles con ocho en diez partidos disputados. Jugando en una posición más adelantada debido a la ausencia de la famosa unidad Triple Espresso del equipo, Macario se convirtió en la figura emblemática del ataque de la selección estadounidense, reclamando su puesto en el camino hacia la próxima Copa del Mundo.
El resurgimiento de Macario se ha producido bajo la dirección de la seleccionadora nacional Emma Hayes, la misma entrenadora que la llevó al Chelsea antes de fichar para dirigir la selección femenina de Estados Unidos de cara a los Juegos Olímpicos de 2024.
¿Qué viene después?
Actualmente tercero en la WSL, el Chelsea se enfrentará al Tottenham el domingo en su próximo partido de liga. Además de la Liga de Campeones, los Blues también siguen en liza en la FA Cup y la Copa de la Liga, y el club disputará la final de esta última el 15 de marzo contra el Manchester United.
