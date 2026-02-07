Según se informa, la estrella de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, Catarina Macario, rechaza el nuevo contrato del Chelsea tras el desaire de la UWCL, en medio del interés global por su traspaso

Según se informa, la estrella de la selección femenina de Estados Unidos ha rechazado una nueva oferta del Chelsea, lo que la acerca a una posible salida. Macario se incorporó al club en 2023 tras dejar el Lyon como agente libre, y su contrato original estaba previsto que durara hasta este verano.

La decisión de no firmar esta última oferta contractual sin duda pondrá en alerta a clubes de todo el mundo. Macario ha sido fuertemente vinculada con un traspaso a la NWSL, donde aún no ha jugado tras optar por comenzar su carrera en Europa. Los clubes europeos también estarán interesados, ya que Macario ha demostrado su valía en los niveles más altos de este deporte en esa parte del mundo.

Sin embargo, no podrá demostrarlo en un futuro próximo. Macario ha sido recientemente excluida de la plantilla del Chelsea para los octavos de final de la Liga de Campeones, lo que no hace sino alimentar los rumores de que se marcha del club.

La noticia de que Macario rechazó la oferta del Chelsea fue publicada por primera vez por The Guardian.