Según se informa, la búsqueda del sucesor del comisionado de la MLS, Don Garber, se ha reducido a tres finalistas

Según Sportico, los tres candidatos se presentarán ante los propietarios de la MLS en las próximas semanas, mientras la liga avanza en su proceso de sucesión.

El contrato de Garber vence a finales de 2027, pero como la liga cambia su calendario, podría terminar a mitad de la temporada 2027-28, lo que quizá obligue a Garber a irse antes o quedarse unos meses más.