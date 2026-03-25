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Según se informa, es «poco probable» que Mohamed Salah se plantee fichar por la MLS ahora que su salida del Liverpool se vislumbra en el horizonte
Se marcha de Liverpool tras convertirse en un icono
Salah reveló en un vídeo el martes por la tarde que abandonará el Liverpool al final de la temporada. La noticia ha sido toda una sorpresa, dado que el egipcio había firmado un contrato de dos años al término de la temporada 2024-25, su mejor temporada individual hasta la fecha con los Reds. Desde entonces, se ha especulado con que varios clubes de todo el mundo podrían fichar al extremo al final del año.
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Por qué se ha descartado a los clubes de la MLS
Sin embargo, los clubes de la MLS no se encuentran entre ellos. Según The Athletic, San Diego, uno de los supuestos destinos, no considera a Salah un fichaje adecuado, ya que un jugador franquicia con un contrato millonario no encaja en su «filosofía deportiva». El Chicago Fire, que también se ha relacionado con él en el pasado, tampoco está interesado en contar con sus servicios.
Aun así, podría haber otros clubes en liza. Según se informa, el New York City FC «no descarta» intentarlo.
Mientras tanto, el comisionado de la MLS se mostró a favor de su fichaje en el evento SBJ Business of Soccer celebrado en Atlanta:
«No podía decirlo hasta que anunciara que dejaba el Liverpool», dijo Garber. «Pero qué gran jugador sería en la MLS. Y creo que le proporcionaríamos una gran plataforma».
- AFP
Es más probable que sea la Liga Profesional Saudí
Sin embargo, la Liga Profesional Saudí parece un destino más probable. El Al-Ittihad ofreció casi 200 millones de dólares por Salah en 2023, pero el Liverpool rechazó la oferta. Se dice que el club está buscando una nueva estrella tras perder a Karim Benzema el mes pasado. El Al Qadsiah, que se ha trasladado a un estadio con capacidad para 47 000 espectadores, supuestamente también está en la pugna. Muchos han señalado que Salah, como el deportista musulmán más destacado del mundo, encajaría a la perfección en la liga.
- AFP
Las palabras de su agente
Sin embargo, el agente de Salah ha pedido públicamente cautela. Ramy Abbas, representante de Salah, se pronunció en X para decir que no sabía dónde jugaría Salah la próxima temporada, y pidió a los aficionados que se mantuvieran alerta ante los rumores que lo vinculan con otros clubes.