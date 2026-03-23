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Según se informa, el Orlando City estaría a punto de cerrar el fichaje de la estrella del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann
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Se confirma un fichaje del que se llevaba hablando mucho tiempo
Las primeras noticias sobre la posibilidad de que Griezmann se marchara al Orlando City surgieron a finales de febrero, pero, según se informa, la clasificación del Atlético de Madrid para la final de la Copa del Rey frenó su fichaje, ya que el jugador estaba deseando poner fin a su etapa en el Atlético de Madrid con un título.
Aun así, el francés mantiene su intención de cerrar el acuerdo, a pesar del cierre del principal mercado de fichajes de la MLS. Si todo sale según lo previsto, se trasladará oficialmente a Norteamérica una vez finalizada la temporada de clubes europea.
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Las ya conocidas aspiraciones de llegar a la MLS
Griezmann lleva tiempo dejando claro que quiere jugar en la Major League Soccer. El francés es un reconocido aficionado a los deportes estadounidenses y a menudo se le ve en los partidos de la NBA. En el pasado se le ha relacionado con varios clubes de la MLS, entre ellos el LAFC, el Chicago Fire y, brevemente, el Inter Miami.
Sin embargo, parece que Orlando será su destino final.
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Una brillante carrera en Europa
Griezmann se situaría inmediatamente entre los mejores jugadores de la liga. El francés fue capitán de su selección nacional, marcó 44 goles con Les Bleus y ganó el Mundial de 2018. Su carrera en el club ha sido algo menos prolífica en títulos, pero sigue siendo un gran éxito. Es el máximo goleador de todos los tiempos del Atlético de Madrid, ha sido incluido en el Equipo de la Temporada de La Liga en cuatro ocasiones distintas y ha quedado tercero en la carrera por el Balón de Oro en dos ocasiones.
El jugador de 34 años ha visto cómo su rendimiento bajaba un poco este año, pero sigue siendo una pieza clave para el Atlético. Ha marcado seis goles y ha dado una asistencia en la máxima categoría española, y ha marcado cinco goles en la trayectoria del Atlético en la Copa del Rey.
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El empujón que podría necesitar el Orlando City
El Orlando City, por su parte, ha atravesado una mala racha. El 11 de marzo se despidió de su entrenador de toda la vida, Óscar Pareja, y desde entonces su suerte no ha mejorado mucho. Los Lions cayeron por 5-0 ante el Nashville SC el sábado. Aun así, cuentan con un núcleo joven y un historial de fichajes de jugadores europeos de primer nivel. Y con Griezmann, es posible que tengan en camino a una estrella capaz de elevar el nivel del equipo.
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