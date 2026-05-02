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Thomas Hindle

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Según se informa, el Inter Miami sigue en conversaciones con Casemiro, mientras que su contrato con el Manchester United está a punto de expirar

Carlos Henrique Casemiro
Inter Miami CF
Manchester United
Fichajes

Casemiro negocia su fichaje por el Inter de Miami, campeón de la MLS Cup, tras acabar su contrato con el Manchester United este verano. El brasileño dejará los Red Devils en junio, y el Miami lidera la lista de clubes interesados. De llegar a un acuerdo, se reencontraría con Lionel Messi, su viejo rival en la CONMEBOL.

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    Casemiro está en negociaciones

    Casemiro negocia su fichaje por el equipo de la MLS, aunque aún no hay acuerdo. Tiene ofertas de varios países, incluida la Liga Profesional de Arabia Saudí. Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, lo más probable es que acabe en Miami.

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    Un asunto complicado

    Las normas salariales de la MLS complicarían cualquier acuerdo con el brasileño. El Inter Miami ya tiene tres jugadores designados y no puede gastar mucho en un cuarto. Por eso, Casemiro debería aceptar un importante recorte salarial para fichar por el equipo de la MLS.

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    Rechaza las peticiones de que se quede en el United

    En el Manchester United hay quienes quieren que Casemiro se quede. El brasileño ha mejorado con Michael Carrick. Los fans le pidieron «un año más» tras su gran partido contra el Brentford el lunes. Aun así, él sigue decidido a irse.

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    ¿El auge de la MLS tras el Mundial?

    Casemiro podría sumarse a la lista de jugadores que ficharán por la MLS tras el Mundial. Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, ya acordó su incorporación al Orlando City. Robert Lewandowski y Mohamed Salah también podrían recalar en la liga estadounidense, pues sus contratos con Barcelona y Liverpool expiran pronto.

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