Según se informa, el Inter Miami de Lionel Messi visitará la Casa Blanca para conmemorar la victoria de la Copa MLS 2025
El viaje de Miami a la Casa Blanca
Las visitas a la Casa Blanca son una tradición estadounidense desde hace mucho tiempo, y los clubes ganadores de la MLS Cup suelen asistir a una ceremonia en la capital del país. El último equipo de la MLS en visitar la Casa Blanca fue el Columbus Crew, que lo hizo en 2024.
Según The Athletic, el Inter Miami tendrá su momento en Washington D. C. en marzo, tras ganar la MLS Cup en diciembre al derrotar al Vancouver Whitecaps.
La historia de Messi con D.C.
No es la primera vez que Lionel Messi, estrella del Inter Miami, es invitado a la Casa Blanca, aunque sería la primera vez que realmente hiciera el viaje si decidiera acudir. Messi ya había sido invitado a recibir la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del entonces presidente Joe Biden en enero de 2025, pero no pudo asistir a la ceremonia debido a compromisos previos.
El presidente y el fútbol
Desde entonces, Biden ha dejado el cargo y Donald Trump ha recuperado la presidencia en las elecciones de 2024. Trump ha participado regularmente en el fútbol desde su regreso al cargo, asistiendo a la final del Mundial de Clubes junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y ayudando a dirigir el sorteo del Mundial de 2026 en diciembre.
Trump ya se había reunido anteriormente con Cristiano Ronaldo, el gran rival de Messi, cuando recibió al astro portugués junto con el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman en el Despacho Oval.
La supuesta visita de Miami a la Casa Blanca se produce en medio del debate en torno al viaje realizado por el equipo masculino de hockey de Estados Unidos, ganador de la medalla de oro, que estuvo en Washington esta semana para reunirse con el presidente y asistir al discurso sobre el estado de la Unión.
¿Qué viene después?
El Inter Miami, que perdió su primer partido de la temporada de la MLS por 3-0 ante el LAFC, visitará el domingo a su rival de Florida, el Orlando City.
