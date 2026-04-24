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Según se informa, el Chicago Fire habría perdido interés en el delantero polaco Robert Lewandowski tras intentar ficharlo del Barcelona en el mercado de invierno
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Un largo invierno de intentos por fichar a Lewandowski
Según informes, Chicago intentó fichar a Lewandowski en invierno, cuando se confirmó que no renovaría su contrato en Cataluña, pero no hubo acuerdo. Mantuvieron varias conversaciones, pero el traspaso no se concretó, según The Athletic.
El propio Lewandowski admite que su futuro está en el aire.
«Tengo que sentirlo. Por ahora, no puedo decirte nada (sobre lo que decidiré), porque ni siquiera estoy seguro al 50 % de qué camino quiero seguir. No es el momento», declaró el mes pasado.
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Las prioridades están en otra parte
Se cree que Chicago ha vuelto su interés hacia otros destinos, pues se espera que varios jugadores europeos estén disponibles tras el Mundial de 2026. Mientras tanto, el actual ‘9’, Hugo Cuypers, ha empezado la temporada en gran forma: seis goles en cinco partidos. Cerró la temporada 2025 con 17 tantos.
- AFP
Lewandowski está perdiendo forma
Todo esto llega en un mal momento para el polaco, cuyo rendimiento ha bajado en 2026. El año pasado marcó 27 goles en La Liga; ahora solo lleva 12. Desde enero solo ha marcado cuatro veces en todas las competiciones.
Además, Polonia no se clasificó para el Mundial, lo que hace poco probable que el delantero, de 38 años, juegue en la máxima competición en 2030.
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El Chicago está en racha
Poco importa esto para el Fire, que ha empezado bien la temporada. Chicago ocupa el cuarto puesto en la Conferencia Este bajo la dirección del exseleccionador de Estados Unidos Gregg Berhalter. En 2025, su primera temporada al frente, el equipo terminó octavo.