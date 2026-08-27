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Kily GonzalezGetty
Thomas Hindle

Traducido por

Según informan, el Inter Miami contrata a Kily Gonzalez para sustituir a Guillermo Hoyos mientras Lionel Messi tendrá a su cuarto entrenador en la MLS

K. Gonzalez
Inter Miami CF
L. Messi
Major League Soccer

Según se informa, Inter Miami tiene nuevo entrenador. El Inter Miami está a punto de contratar a Kily Gonzalez, exinternacional argentino que ha entrenado a tres clubes distintos de la máxima categoría argentina. Sustituirá al interino Guillermo Hoyos, que ocupa el cargo desde el despido del técnico ganador de la MLS Cup Javier Mascherano poco después del inicio de la temporada.

  • Lionel Messi - Inter Miami 2026Getty

    Un sustituto sorpresa para Hoyos

    El movimiento supone hasta cierto punto una sorpresa para el Inter Miami, que había dado pocas señales de estar dispuesto a desprenderse de Hoyos. Tenía una relación cercana con Messi, y los resultados han sido satisfactorios, aunque imperfectos. Miami es segundo en la Conferencia Este y sigue siendo uno de los aspirantes a competir por la MLS Cup.

    La llegada de Gonzalez al Inter Miami fue informada por primera vez por Cesar Luis Merlo.

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    Experiencia cuestionable como entrenador

    Sin embargo, el currículum de González como entrenador es irregular. Dirigió a los equipos argentinos Rosario Central, Union y Platense. El rosarino, natural de Rosario, Argentina, tiene un balance negativo, con un porcentaje de victorias del 32,5 %, y nunca ha ganado un gran título.

  • Una relación con Messi

    Sin embargo, sí tiene una relación con Messi, algo que todos sus anteriores entrenadores en Miami han tenido durante la etapa del argentino en el club. Ambos jugaron juntos con la selección argentina en 2006, y el entrenador saludó a Messi a su regreso tras ganar el Mundial de 2022. Los dos son también de Rosario.


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  • Luis Suarez Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Miami busca un impulso

    El sustituto de Hoyos sí llega con cierta sorpresa, pero el Inter Miami ha tenido problemas últimamente. Cayó eliminado de la Leagues Cup en la fase de grupos y no gana un partido de la MLS desde el 25 de julio. Messi ha marcado en cada uno de sus dos últimos partidos.

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