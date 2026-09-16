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imago-sport-1082949730.jpgIcon Sportswire
Thomas Hindle
Traducido por

Según informan, Cavan Sullivan recibe su primera convocatoria con la selección de Estados Unidos, mientras Christian Pulisic se queda fuera de la concentración de otoño

USA
C. Sullivan
C. Pulisic

La estrella del Philadelphia Union Cavan Sullivan ha sido convocado por primera vez con la selección de Estados Unidos, según ESPN. El joven, que ha brillado en la MLS con 17 participaciones de gol, forma parte de lo que parece una convocatoria repleta de juventud. Christian Pulisic, que viene de una lesión en la pierna sufrida en la Copa del Mundo, no recibió la llamada, también según las informaciones.

  • imago-sport-1082753579.jpgIcon Sportswire

    Una primera convocatoria muy esperada

    Sullivan estará entre los 26 jugadores que Pochettino citará para un cuarteto de amistosos del 26 de septiembre al 6 de octubre. El jugador de 16 años ha hecho méritos de sobra últimamente para justificar su inclusión, liderando a un Philadelphia Union revitalizado hasta una plaza de playoff. El Union no ha perdido ningún partido de liga desde el Mundial. Sullivan lleva años siendo una pieza habitual en la estructura de las selecciones juveniles de Estados Unidos, y debutó primero en la categoría sub-15. Si Sullivan juega en cualquiera de los cuatro partidos, se convertirá en el segundo jugador más joven en jugar con Estados Unidos, solo por detrás de Freddy Adu, que debutó en enero de 2006.

    El joven admitió a principios de este mes que estaba deseando tener una oportunidad con Estados Unidos:

    «No estoy demasiado centrado en ello. Obviamente, es un objetivo y sería una pasada recibir la llamada... Solo estoy centrado en seguir mejorando, en ser mejor semana tras semana. Sé que mi rendimiento importa. Hay ojos puestos en ti en cada partido, así que tengo que seguir este fin de semana, el siguiente fin de semana», declaró Sullivan a GOAL. «Cuando se elija la lista, si sale, genial. Si no sale, no verás que cambie nada en mí».

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  • Pulisic MilanGetty Images

    Pulisic, no convocado

    Estados Unidos no contará con algunos nombres importantes, eso sí. Pulisic, la indiscutible estrella de Estados Unidos, no figura entre los convocados, según Fox Sports. El centrocampista ofensivo sufrió una fractura en la pierna en el choque de octavos de final del Mundial de Estados Unidos ante Bélgica y todavía no ha recuperado su mejor forma física. El estadounidense solo ha jugado dos veces con el Milan esta temporada.

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    ¿Una oportunidad para otros niños?

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  • Algunos amistosos complicados

    Estados Unidos tiene un calendario complicado en la primera ventana internacional del año. Tiene previsto enfrentarse a Perú, Chile, México y Canadá en una ventana de menos de dos semanas. La convocatoria completa se dará a conocer el jueves por la mañana.

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