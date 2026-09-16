Sullivan estará entre los 26 jugadores que Pochettino citará para un cuarteto de amistosos del 26 de septiembre al 6 de octubre. El jugador de 16 años ha hecho méritos de sobra últimamente para justificar su inclusión, liderando a un Philadelphia Union revitalizado hasta una plaza de playoff. El Union no ha perdido ningún partido de liga desde el Mundial. Sullivan lleva años siendo una pieza habitual en la estructura de las selecciones juveniles de Estados Unidos, y debutó primero en la categoría sub-15. Si Sullivan juega en cualquiera de los cuatro partidos, se convertirá en el segundo jugador más joven en jugar con Estados Unidos, solo por detrás de Freddy Adu, que debutó en enero de 2006.

El joven admitió a principios de este mes que estaba deseando tener una oportunidad con Estados Unidos:

«No estoy demasiado centrado en ello. Obviamente, es un objetivo y sería una pasada recibir la llamada... Solo estoy centrado en seguir mejorando, en ser mejor semana tras semana. Sé que mi rendimiento importa. Hay ojos puestos en ti en cada partido, así que tengo que seguir este fin de semana, el siguiente fin de semana», declaró Sullivan a GOAL. «Cuando se elija la lista, si sale, genial. Si no sale, no verás que cambie nada en mí».