El delantero noruego, autor de siete goles en este Mundial, es una de las estrellas del torneo y sigue despertando el interés del Real Madrid.

El director de AS, José Félix Díaz, afirmó en un reportaje sobre la estrella del Manchester City: «Las personas cercanas a Haaland aseguran que su fichaje por el Real Madrid es solo cuestión de tiempo».

Y añadió: «El presidente del Borussia Dortmund, Joachim Watzke, sabe de lo que habla. Habló con el diario AS en junio, al final de la campaña electoral del Real Madrid, cuando se mencionaba a Haaland y a Jürgen Klopp. Watzke apostó por ambos y los conoce bien».

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