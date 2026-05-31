¿Seguirá Vinicius Jr. en el Real Madrid con José Mourinho? Últimas noticias sobre el futuro del delantero brasileño tras enfrentarse en la Liga de Campeones al «Special One»

Según informes, Mourinho firmó un contrato de tres años para regresar al banquillo del Real Madrid, siempre que Florentino Pérez gane las elecciones del 7 de junio. Aunque es un ganador probado en la capital, su vuelta genera dudas sobre su relación con Vinicius, tras su desencuentro público de principios de año.

La tensión nació en febrero, durante un partido de eliminatoria de la Liga de Campeones, cuando Mourinho, entonces al frente del Benfica, discutió con el brasileño. Su segunda etapa se medirá, sin duda, a cómo gestione al jugador de 25 años, cuyo estatus como principal talento del club se ha visto cuestionado por las negociaciones salariales internas y la llegada de estrellas mundiales como Kylian Mbappé.