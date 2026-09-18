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¿Seguirá siendo Marcus Rashford jugador del Manchester United dentro de 12 meses? Un compañero canterano del club explica dos escenarios para el hijo pródigo de Old Trafford
Rashford, de vuelta en Mánchester tras su cesión al Barcelona
El extremo de 28 años, que irrumpió en la élite siendo un adolescente de talento precoz, pasó la temporada pasada ayudando al Barcelona a conquistar el título de La Liga. Disfrutó de un regreso a su mejor nivel junto a Lamine Yamal y compañía en Catalunya, pero no se ejecutó ninguna opción de compra.
También pasó por una cesión en el Aston Villa tras perder protagonismo en Mánchester con Ruben Amorim. Michael Carrick ha hecho borrón y cuenta nueva en el United, con el regreso a casa de un hijo pródigo.
Rashford ha tenido un papel destacado en el Manchester United al inicio de la campaña 2026-27, pero todavía espera su primer gol con el club desde principios de diciembre de 2024. A su lucrativo contrato en el llamado «Teatro de los Sueños» le queda algo menos de dos años.
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Quedarse o irse: ¿qué le depara el futuro a Rashford?
¿Se respetará ese acuerdo? ¿Podrá ganarse uno nuevo? ¿O Rashford emprenderá un nuevo rumbo? Al ser preguntado por esas cuestiones, Simpson, otra estrella formada en casa que hablaba por cortesía de Free Bets, hogar de los mejores sitios de apuestas, dijo a GOAL: «Creo que es demasiado pronto para decirlo».
«Me gusta lo que veo en su lenguaje corporal. No solo encarar a los jugadores, que es lo que quieres ver. Si yo fuera lateral ahora, estaría encantado si Marcus recibiera el balón, se girara y la pasara hacia atrás. Debería seguir encarando a la gente. Aunque no siempre le salga bien, que siga haciéndolo y al final superará a su marcador, provocará un penalti, marcará un gol, dará una asistencia. Que siga haciéndolo, que es lo que creo que Michael Carrick le estará diciendo que haga.
«Luego, por otro lado, he visto destellos de él con la afición y parece que está volviendo. Creo que depende de él. Creo que depende de lo que quiera.
«Al fin y al cabo, tiene un contrato de dos años y cobra mucho dinero. Si quiere quedarse en ese club y ayudar a cambiar las cosas en la recta final de su carrera, entonces eso podría pasar. Si quiere simplemente jugar este año y seguir adelante, entonces eso puede pasar. Está claro que dependerá de él».
El capitán del Manchester United, Fernandes, necesita ayuda
El United busca que Rashford ayude a asumir parte de la carga creativa y goleadora del equipo, un peso de la responsabilidad que a menudo recae sobre los hombros de su talismánico capitán, Bruno Fernandes.
El centrocampista portugués pide ayuda a gritos, y Simpson añadió: «Quieres verlo más arriba. Estuvo jugando un poco más retrasado durante un tramo y luego, cuando estuvo más arriba, asistió a [Bryan] Mbeumo [contra el Manchester City]. Nadie más ve ese pase. ¡De verdad querías verle rematando su propio pase! No puedes hacer eso.
«Pero no puedes seguir dependiendo de Bruno. Marca un hat-trick y ganamos el partido. Da dos asistencias y ganamos partidos. Si tiene un mal día, ¿quién da un paso al frente? Marcus ha tenido buena pinta en su vuelta, pero entonces, ¿es eso ahora un problema? Porque, ¿qué haces con [Matheus] Cunha? También pensé que echamos de menos a Amad. Creo que te da ese pequeño algo diferente.
«Sabemos que solo hay unas pocas cosas que tenemos que pulir y hay que hacerlo rápido porque ahora nos espera una semana grande. Ahora son cuatro puntos de 12. Vi el Fulham-Liverpool, hice ese partido, y jugaron bien. Ahora estarán eufóricos. El United fuera de casa contra el Fulham no va a ser fácil».
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Se esfuma una opción de título mientras aumenta la presión en Old Trafford
El United viajará a Craven Cottage con cada vez más incómodas preguntas sobre la dirección que está tomando. Se hablaba de que se estaba construyendo una candidatura al título de la Premier League antes de que arrancara la campaña 2026-27.
Sin embargo, el mercado de fichajes de verano no fue tan productivo como esperaban la mayoría de los aficionados y una decepcionante derrota ante el Brighton la última vez, tras dejar escapar una ventaja inicial de dos goles, ha hecho que se cierre una vía hacia un gran título en la Carabao Cup.
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