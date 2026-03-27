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¿Seguirá Mohamed Salah los pasos de Cristiano Ronaldo? Jürgen Klopp confía en que la leyenda del Liverpool siga jugando hasta los 40 años tras anunciar su salida de los Reds
Klopp elogia la profesionalidad de Salah
Tras conocerse la noticia de que Salah pondrá fin este verano a su etapa de nueve años en Anfield, repleta de títulos, Klopp ha expresado su admiración por la forma física del delantero.
El jugador de 33 años ha sido un ejemplo de regularidad desde que Klopp lo fichó procedente de la Roma en 2017, y el técnico alemán cree que el «Rey de Egipto» está lejos de haber dicho su última palabra en el más alto nivel del fútbol.
En declaraciones a BBC Sport, Klopp explicó que «no le sorprendería que jugara otros seis o siete años» debido a los increíbles estándares que Salah se impone a sí mismo.
«Salah es un profesional increíble», afirmó Klopp. «Ha establecido unos estándares completamente nuevos para un futbolista profesional: lo duro que se puede trabajar, lo mucho que se puede invertir en la recuperación y todo lo demás».
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Récords de Anfield que quizá nunca se superen
El impacto de Salah en Merseyside ha sido sencillamente histórico, ya que el extremo ocupa el tercer puesto en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos del club, con 255 goles. Solo Ian Rush y Roger Hunt le superan, y Klopp ha señalado que las cifras logradas por el jugador de 33 años en la era moderna son «ridículas» y que es poco probable que se repitan en un futuro próximo.
El exentrenador de los Reds incluso lanzó una atrevida sugerencia sobre Hugo Ekitike al hablar de quién podría llegar a rivalizar con el legado de Salah.
«De dónde viene, por lo que ha pasado y lo que nos ha dado, es increíble», añadió Klopp. «Las cifras que ha logrado y los estándares que ha establecido, algunos de ellos, si no todos, permanecerán sin igual en esta era moderna de la Premier League, sin duda alguna».
Un acuerdo justo para el club y el jugador
Aunque los aficionados están desconsolados por la inminente marcha, Klopp considera que este momento es la conclusión lógica de una colaboración legendaria. Dado que a Salah solo le queda un año de contrato en el momento del anuncio, el alemán describió la salida como un «acuerdo justo» que permite a ambas partes seguir adelante sin rencores ni resentimientos.
Klopp señaló: «Realmente creo que toda la relación ha sido un acuerdo justo. Un jugador excepcional, números excepcionales y, por supuesto, ha ganado dinero. Ahora puede irse a donde quiera y el club tendrá que buscar y encontrará a otros jugadores, y eso está perfectamente bien. Después de todos estos años no debería haber ningún resentimiento y, por lo que a mí respecta, no veo ninguno».
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El final de un viaje lleno de emociones
A pesar de sus ocasionales desacuerdos en la banda, Klopp reveló que su relación con Salah sigue siendo sólida y que ya se han intercambiado mensajes tras conocerse la noticia.
«Nos enviamos mensajes el otro día y tuvimos nuestras discusiones, pero siempre fue por las razones correctas», admitió Klopp. «Siempre está bien, sobre todo ahora, mirando atrás, está más que bien. Y los dos estamos muy contentos de haber formado parte de ese increíble viaje. Estoy triste, pero él es uno de los grandes de todos los tiempos sin lugar a dudas y estoy muy orgulloso de haber formado parte de esa carrera».