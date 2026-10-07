Preguntado por si ve a Grealish quedándose un tiempo, el exdefensa del Everton Stubbs, que hablaba por cortesía de Gambler Media, dijo a GOAL: «Creo que es un tema interesante, la verdad, si soy sincero.

«Pensé que cuando llegó el año pasado estuvo excelente. Estuvo realmente bien. En la primera parte de la temporada estuvo muy por encima de cualquiera en cuanto a calidad. Y luego, obviamente, tuvo su lesión en el pie y eso afectó al Everton.

«Creo que este verano siempre fue una de esas situaciones en las que el Everton se sentía muy cómodo. Creo que estaban muy cómodos con la situación y que estaban contentos de que esto fuera una incorporación muy tardía porque creo que estaban hablando con el City, creo que estaban hablando con Jack y al Everton le convenía no pagarle dos meses de salario cuando podían conseguirlo al final del mercado.

«Así que Jack volvió y creo que, en todo caso, probablemente estaba un poco por detrás de donde David habría querido por su falta de minutos con el Man City en la pretemporada. Y luego empezó a jugar en el último partido o en los dos últimos.

«Si soy sincero, porque me encanta Jack, ha parecido un poco falto de ritmo. Creo que todavía está encontrando el tono competitivo. Pero creo que este parón le habrá venido de maravilla. Y sí espero que, después del parón internacional, empecemos a ver cada vez más a Jack Grealish».