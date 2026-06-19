«Para mí está claro que este es mi último torneo. No pienso jugar la Eurocopa dentro de dos años», declaró Neuer en la rueda de prensa previa al partido contra Costa de Marfil el sábado a las 22:00 h.

Sin embargo, el guardameta de 40 años aclaró que no piensa en su despedida y que se centrará en los próximos partidos con Alemania: «No quiero pensar que estos puedan ser mis últimos encuentros con la selección. Así lo hice en la Eurocopa, por eso no hablé tras la eliminación ante España».

Por eso, Neuer no piensa «en ninguna despedida de una camiseta especial».