Antes del segundo partido de grupo del Mundial 2026, el portero del Bayern Múnich, de 40 años, descartó seguir en la selección alemana tras el torneo en Estados Unidos, Canadá y México.
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¿Seguirá bajo los palos en la Eurocopa de 2028? Manuel Neuer habla de su futuro con Alemania
«Para mí está claro que este es mi último torneo. No pienso jugar la Eurocopa dentro de dos años», declaró Neuer en la rueda de prensa previa al partido contra Costa de Marfil el sábado a las 22:00 h.
Sin embargo, el guardameta de 40 años aclaró que no piensa en su despedida y que se centrará en los próximos partidos con Alemania: «No quiero pensar que estos puedan ser mis últimos encuentros con la selección. Así lo hice en la Eurocopa, por eso no hablé tras la eliminación ante España».
Por eso, Neuer no piensa «en ninguna despedida de una camiseta especial».
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Nagelsmann vuelve a convocar a Neuer para la portería de la selección alemana
El portero del Bayern anunció su retiro de la selección tras perder contra España en cuartos de la Euro 2024. Estuvo casi dos años sin jugar con la DFB hasta que Julian Nagelsmann lo convocó para el Mundial.
Hasta entonces, el técnico confiaba en Oliver Baumann, del TSG Hoffenheim, como titular. Con el regreso de Neuer, Baumann quedó como suplente en la actual Copa del Mundo.
Pese a todo, ambos porteros aseguran que su relación no se ha deteriorado. «Trabajamos juntos a diario y tenemos una buena relación», aclaró el guardameta del Bayern.
No recuerda el momento exacto en que decidió volver: «Simplemente surgió, incluso después de la fase difícil en la que estuve lesionado», afirmó Neuer.