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«Seguimos juntos»: Lionel Messi celebra otro récord al anotar en su séptimo partido seguido del Mundial
Scaloni da un giro al equipo de los actuales campeones
Ya clasificada, Argentina descansó a sus estrellas, incluido Messi. Los campeones, junto a México y Francia, fueron los únicos en ganar todos sus partidos de grupo. Jordania, debutante, sufrió la profundidad albiceleste en la primera parte.
Giovani Lo Celso, que se perdió el título de 2022 por lesión, abrió el marcador con un ingenioso lanzamiento de falta que pilló desprevenido al portero jordano. Luego, Lautaro Martínez amplió la ventaja desde el punto de penalti tras una falta sobre Marcos Senesi en el área.
Messi hace historia desde el banquillo
Aunque empezó en el banquillo, Messi solo necesitó unos minutos para ampliar su legado. Entró en el 60’ por Martínez y, con un preciso libre directo en el 80’, se convirtió en el primer jugador que marca en siete partidos consecutivos de un Mundial.
Tras el pitido final, el veterano expresó su orgullo en las redes sociales y dijo a los aficionados: «Una victoria más para cerrar la fase de grupos. Seguimos juntos…».
La carrera por la Bota de Oro
Con este tanto, el jugador de 39 años amplió su ventaja como máximo goleador de la historia de los Mundiales, llegando a 19 goles. Así supera a leyendas como Miroslav Klose y Kylian Mbappé, con 16, y a Ronaldo Nazário, con 15.
Mientras Messi se escapa en lo más alto de las listas históricas, la lucha por la Bota de Oro de 2026 se calienta: lidera con seis goles, dos más que Vinicius Junior, Ousmane Dembélé, Mbappé y Erling Haaland.
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Se abre el camino hacia la final
Argentina, primera de grupo, espera un camino favorable en la eliminatoria. Podría enfrentar a Australia o Egipto en octavos, pero antes se medirá a Cabo Verde el 7 de julio en la ronda de 32.