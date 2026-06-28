Ya clasificada, Argentina descansó a sus estrellas, incluido Messi. Los campeones, junto a México y Francia, fueron los únicos en ganar todos sus partidos de grupo. Jordania, debutante, sufrió la profundidad albiceleste en la primera parte.

Giovani Lo Celso, que se perdió el título de 2022 por lesión, abrió el marcador con un ingenioso lanzamiento de falta que pilló desprevenido al portero jordano. Luego, Lautaro Martínez amplió la ventaja desde el punto de penalti tras una falta sobre Marcos Senesi en el área.