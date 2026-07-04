El verano se presenta complicado para el West Ham. Crysencio Summerville, su talentoso delantero, quiere marcharse tras el descenso de la Premier League. Además, el holandés se dio a conocer mundialmente con sus goles en el Mundial, así que, de haber mantenido la categoría, los Hammers habrían podido pedir mucho más por él.

El Manchester United es el club más vinculado a su fichaje, aunque mucho dependerá del futuro de Marcus Rashford. Tras su actuación en el Mundial, donde debutó con Países Bajos en junio, fue uno de los jugadores más destacados de la fase de grupos. Abrió el torneo con un ingenioso disparo zurdo ante Japón y repitió desde lejos en la goleada 5-1 a Suecia. Su actuación convenció a Ronald Koeman, que le alineó de titular en octavos. Allí dio una asistencia y falló un penalti en la tanda, detenido por Yassine Bounou, lo que permitió a Marruecos avanzar.

Valor antes del Mundial: 30 millones

de libras. Valor actual: 40 millones de libras (⬆️ 10 millones más).