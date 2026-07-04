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Seguimiento del valor de los jugadores del Mundial: Michael Olise sigue arrasando, mientras que Elliot Anderson, fichaje del Manchester City, baja 7,5 millones de libras tras actuaciones poco convincentes con Inglaterra
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12Crysencio Summerville | West Ham y Países Bajos | 40 millones de libras esterlinas
El verano se presenta complicado para el West Ham. Crysencio Summerville, su talentoso delantero, quiere marcharse tras el descenso de la Premier League. Además, el holandés se dio a conocer mundialmente con sus goles en el Mundial, así que, de haber mantenido la categoría, los Hammers habrían podido pedir mucho más por él.
El Manchester United es el club más vinculado a su fichaje, aunque mucho dependerá del futuro de Marcus Rashford. Tras su actuación en el Mundial, donde debutó con Países Bajos en junio, fue uno de los jugadores más destacados de la fase de grupos. Abrió el torneo con un ingenioso disparo zurdo ante Japón y repitió desde lejos en la goleada 5-1 a Suecia. Su actuación convenció a Ronald Koeman, que le alineó de titular en octavos. Allí dio una asistencia y falló un penalti en la tanda, detenido por Yassine Bounou, lo que permitió a Marruecos avanzar.
Valor antes del Mundial: 30 millones
de libras. Valor actual: 40 millones de libras (⬆️ 10 millones más).
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11Deniz Undav | VfB Stuttgart y selección alemana | 40 millones de libras esterlinas
Hace tres años, Deniz Undav atravesaba una encrucijada en su carrera. En el Brighton apenas jugaba, relegado por Evan Ferguson y Danny Welbeck. Necesitaba un cambio. Lo encontró en el VfB Stuttgart, que primero lo fichó en préstamo y luego lo compró en 2024. Desde entonces, no ha mirado atrás.
Con 19 goles, acabó la 2025-26 como el máximo anotador alemán de la Bundesliga, solo por detrás del implacable Harry Kane. Aunque no fue titular en la fase de grupos del Mundial, en Norteamérica se convirtió en un “super suplente”: marcó un gol y dio una asistencia en la victoria 7-1 sobre Curazao, y luego cambió el partido contra Costa de Marfil con la asistencia del empate y el tanto de la victoria en el añadido, con un elegante giro y remate.
Esas actuaciones, sumadas a la falta de puntería de los titulares en la derrota 2-1 contra Ecuador, convencieron a Julian Nagelsmann de darle la titularidad. Sin embargo, el partido ante Paraguay, perdido en los penaltis, fue su peor encuentro: apenas entró en juego y fue reemplazado en el 63’. Pese a ello, sus tres tantos en la fase de grupos elevaron su reputación, y el Stuttgart ya había renovado su contrato antes del Mundial.
Valor antes del Mundial: 30 millones
de libras. Valor actual: 40 millones de libras (⬆️ 10 millones más).
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10Ayyoub Bouaddi | Lille y Marruecos | 65 millones de libras esterlinas
Pocos jugadores pueden liderar el mediocampo ante Brasil, sobre todo con solo 18 años y tres partidos internacionales. Sin embargo, eso fue precisamente lo que hizo Ayyoub Bouaddi en el debut de Marruecos en el Grupo C del Mundial: dominó a un experimentado centro del campo de la Seleção y se ganó los ojos de los grandes clubes europeos.
De hecho, el mediocampista del Lille ya atraía miradas desde hacía un año gracias a su madurez en la Ligue 1. En el segundo partido, una ajustada victoria 1-0 sobre Escocia, fue igual de preciso en la posesión y firme en la recuperación. Tras descansar en el 4-2 sobre Haití, en octavos ante Países Bajos mostró seguridad al llevar el balón y proteger a la defensa, clave en la victoria en los penaltis.
Arsenal, Real Madrid y Manchester City ya lo siguen, y si mantiene este nivel en los octavos ante Canadá y rondas siguientes, la fila de pretendientes crecerá antes del cierre del mercado estival.
Valor antes del Mundial: 45 millones
de libras. Valor actual: 65 millones de libras (⬆️ +20 millones).
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9Bradley Barcola | París Saint-Germain y selección francesa | 65 millones de libras esterlinas
Parece impensable que el PSG pueda plantearse vender a uno de los delanteros con más talento que ha surgido en Francia en los últimos años, pero esa es la situación en la que se encuentra el campeón de la Ligue 1 con Bradley Barcola. El jugador de 23 años es demasiado bueno para quedarse en el banquillo, pero con Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Ousmane Dembélé como titulares, ahí es donde ha terminado en los partidos clave de la temporada 2025-26.
No faltarán equipos interesados si se abre la puerta a una venta. Su único escollo para brillar en el Mundial es la competencia por un puesto en el once. Didier Deschamps lo dejó en el banquillo en el debut de Francia en el Grupo I contra Senegal, pero Barcola entró en el 82’, eludió a Mendy y marcó el 2-0.
Su aportación le valió la titularidad ante Irak, donde, pese a un rendimiento discreto, Deschamps mantuvo la confianza y le alineó de nuevo en octavos contra Suecia. En un partido cómodo para los Bleus, Barcola marcó el segundo gol poco después del descanso y sentenció el encuentro. Ahora se espera si Deschamps mantendrá a Barcola o devolverá la titularidad a Doué, pues el joven aún no tiene el mismo estatus que Mbappé u Olise.
Valor antes del Mundial: 60 millones
de libras. Valor actual: 65 millones de libras (⬆️ 5 millones).
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8Nico Paz | Como y Argentina | 70 millones de libras esterlinas
El nombre de Nico Paz quizá no suene al aficionado ocasional, pero eso cambiará este verano. El centrocampista del Como, descartado por el Real Madrid en 2024, ha brillado bajo la dirección de Cesc Fábregas en la Serie A. En la temporada 2025-26 marcó 12 goles —más que cualquier otro mediocampista de la categoría— y llevó al club a la Liga de Campeones.
Compartir ataque con Lionel Messi en la Albiceleste exige talento único, y Paz lo demuestra en el Mundial. Su momento más destacado con la albiceleste llegó en marzo, cuando marcó un tiro libre que dejó a Messi atónito. Aun así, en Norteamérica probablemente siga siendo suplente: entró por Messi en el 3-0 ante Argelia y no jugó contra Austria. Fue titular en el último duelo del Grupo J ante Jordania —ocupando el 10 de Messi— y mostró destellos de su talento, pero probablemente vuelva al banquillo en lo que resta de torneo.
Fuera de Norteamérica, se confirmó que Paz seguirá en el Como tras la activación por parte del Madrid de una cláusula de recompra de 9 millones de euros, enviándolo de vuelta al equipo de la Serie A por unos 60 millones. Una operación inteligente para el equipo de José Mourinho, que además conserva la opción de ficharlo de nuevo en el futuro.
Valor antes del Mundial: 75
millones de libras. Valor actual: 70 millones (⬇️ 5 millones).
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7Morgan Rogers | Aston Villa e Inglaterra | 85 millones de libras esterlinas
Thomas Tuchel debió elegir antes del Mundial: ¿titular para Morgan Rogers o Jude Bellingham? Optó por el centrocampista del Real Madrid.
¿Qué pasa con Rogers? Sus dos temporadas consecutivas ayudando al Aston Villa a llegar a la Liga de Campeones y su papel clave en la Liga Europa le dan motivos para estar decepcionado por quedarse fuera del once. Afortunadamente para Tuchel, Rogers no es de los que se enfadan ni arman escándalos; seguirá teniendo un papel mientras Inglaterra avanza en la fase eliminatoria.
Entró en la segunda parte de los dos primeros partidos del Grupo L y tuvo su oportunidad ante Panamá, pero no brilló y volvió al banquillo. Desde allí vio la dramática victoria 2-1 sobre la República Democrática del Congo, liderada por Harry Kane. Aún podría vivir su momento antes de que acabe el torneo, aunque probablemente como revulsivo desde el banquillo, dada la brillantez de Bellingham.
Valor antes del Mundial: 90
millones de libras. Valor actual: 85 millones (⬇️ 5 millones).
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6Enzo Fernández | Chelsea y Argentina | 85 millones de libras
El futuro de Enzo Fernández, fichado por 106,8 millones de libras en 2023, dominará el mercado de verano. El centrocampista ha sido uno de los pocos brillos en los turbulentos años del oeste de Londres, marcados por constantes cambios de entrenador.
Xabi Alonso es el último en sentarse en el banquillo y aún no se sabe si su llegada bastará para convencer al argentino de que se quede o busque nuevos horizontes, con el Real Madrid como destino preferido. Sin Champions, el Chelsea pierde poder de retención. Si finalmente debe venderlo, un buen Mundial elevará su cotización: Fernández ha sido titular en los dos primeros partidos del Grupo J y solo descansó ante Jordania.
En el debut, fue sólido en la victoria 3-0 sobre Argelia, aunque la figura fue Lionel Messi con un hat-trick. Después firmó un partido intenso en el 2-0 a Austria —otro show de Messi en Norteamérica— y fue su pase el que originó el penalti que Lautaro Martínez transformó en los primeros diez minutos. No obstante, su puesto podría estar en riesgo tras el sufrido 3-2 contra la débil Cabo Verde. La fragilidad defensiva argentina y la tendencia de Fernández a proyectarse ofensivamente podrían llevar a Scaloni a buscar más protección desde octavos.
Valor antes del Mundial: 85
millones de libras. Valor actual: 85 millones de libras (↔️ sin variación).
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5Yan Diomande | RB Leipzig y Costa de Marfil | 90 millones de libras esterlinas
El nombre de Yan Diomande suena con fuerza en los rumores de fichajes, y no es casualidad. Sus actuaciones en la Bundesliga han alertado a varios de los principales clubes europeos, y no sería sorpresa que pronto siguiera los pasos de Benjamin Sesko, Josko Gvardiol y Dominik Szoboszlai, buscando un traspaso que lo aleje del RB Leipzig.
En el Mundial ha seguido brillando: fue el mejor en el 1-0 a Ecuador y, ante Alemania, dejó atrás a Kimmich y sirvió el pase que Kessie convirtió en el 2-1. Añadió otra asistencia en el 2-0 a Curazao y se convirtió en el primer jugador de este siglo con más de 10 regates y 10 ocasiones creadas en sus tres primeros partidos de un Mundial.
Su aventura mundialista terminó con una dolorosa derrota ante Noruega, pero eso no resta brillo a su exhibición. Se habla de un precio de unos 100 millones de libras para sacarlo del RB Leipzig, con el PSG como candidato más firme.
Valor antes del Mundial: 80
millones de libras. Valor actual: 90 millones de libras (⬆️ 10 millones).
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4Elliot Anderson | Nottingham Forest e Inglaterra | 97,5 millones de libras esterlinas
En solo dos años, Elliot Anderson ha pasado de la banca del Newcastle a ser titular con Inglaterra bajo Thomas Tuchel y, ahora, fichar por el Manchester City.
El City, dirigido por Enzo Maresca, pagará unos 116 millones de libras, lo que batirá el récord británico de traspasos. Por esa cifra, sus actuaciones en el Mundial estarán bajo la lupa. Tras un buen debut contra Croacia, sufrió en el empate ante Ghana y aún más frente a Panamá, donde el equipo de Tuchel ganó 2-0 con más esfuerzo del esperado.
Es justo pensar que su valor resurgirá ante rivales más fuertes, gracias a su intensidad y capacidad de recuperar el balón. Pese a ello, el centrocampista del Forest debe mejorar tras su discreto partido en los dieciseisavos contra la República Democrática del Congo, pues México y el reto de jugar en el Azteca serán un obstáculo mayor para los Tres Leones.
Valor antes del Mundial: 105 millones
de libras. Valor actual: 97,5 millones de libras (⬇️ 7,5 millones menos).
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3Julian Álvarez | Atlético de Madrid y Argentina | 105 millones de libras esterlinas
Pep Guardiola rara vez se equivoca en el mercado de fichajes, aunque con Julián Álvarez quizá desearía volver atrás. En 2024, cuando el Manchester City lo traspasó, el argentino aún no era el jugador decisivo de hoy y el club inglés obtuvo un buen beneficio de 85 millones de libras del Atlético de Madrid. Aun así, en el Etihad no verían con buenos ojos que el argentino recale en el Arsenal y pase por la guillotina a sus excompañeros. Ya se han visto cosas más raras.
Según la prensa, los Gunners pujan por él, pero Mikel Arteta deberá pagar más de 100 millones de libras. Barcelona y Real Madrid también están interesados y, tras las declaraciones del jugador, buscan fichar la joya de un rival directo. Un buen Mundial solo elevará su cotización, aunque por ahora no todo ha salido según lo previsto.
Llegó con una lesión de tobillo, por lo que Scaloni lo ha usado con cautela: entró desde el banquillo en los dos primeros partidos y luego fue titular ante Jordania con un rendimiento discreto. En la primera eliminatoria volvió al banquillo y su mejor acción fue defensiva ante Cabo Verde, al entrar en la segunda parte cuando Argentina sufría para sentenciar. A favor de Álvarez juega el bajo rendimiento de Lautaro Martínez, lo que podría llevar a Scaloni a rotar el ataque —también está en duda Thiago Almada— de cara a los octavos contra Egipto.
Valor antes del Mundial: 120
millones de libras. Valor actual: 105 millones (⬇️ 15 millones).
- AFP
2Michael Olise | Bayern de Múnich y selección de Francia | 150 millones de libras esterlinas
El Bayern de Múnich fichó a Michael Olise por unos 50 millones de libras en 2024. El extremo francés ha brillado en la Bundesliga y la Champions, y ya es pieza clave de Francia.
Didier Deschamps tampoco lo ignoró y lo incluyó en el ataque de los Bleus en el Mundial. Si algún club intenta ficharlo este verano, deberá pagar una cifra astronómica. Según la prensa española, el Real Madrid prepara una oferta de 192 millones de libras para convencer al Bayern.
La cifra no parece descabellada si se considera su rendimiento en su primer Mundial. En el 3-1 contra Senegal dio una asistencia a Kylian Mbappé. En el segundo partido, frente a Irak, sumó otras dos asistencias junto al delantero del Real Madrid y a Ousmane Dembélé. Tras un bajón en el 4-1 a Noruega, sumó la cuarta y quinta asistencia en el 3-0 a Suecia de octavos, actuación que lo sitúa entre los candidatos al Balón de Oro.
Valor antes del Mundial: 125
millones de libras. Valor actual: 150 millones de libras (⬆️ +25 millones).
- Getty Images Sport
1Lamine Yamal | Barcelona y España | 205 millones de libras esterlinas
Con solo 18 años, Lamine Yamal ya es la gran promesa del fútbol mundial. Todas las miradas estarán sobre él en el Mundial. Tras unos minutos de debut ante Cabo Verde —medida de precaución por su lesión—, el delantero del Barça brilló en su primera titularidad en Norteamérica: marcó en el 4-0 a Arabia Saudí al rematar un centro de Oyarzabal.
De hecho, se espera que Yamal brille en cada partido; de lo contrario, su rendimiento se cuestiona. Tras un encuentro discreto ante Uruguay, fue el más peligroso en la goleada a Austria, donde desbordó una y otra vez y desordenó la defensa rival. El próximo rival de España es Portugal, y Yamal querrá eclipsar a Cristiano Ronaldo en un apasionante duelo de octavos.
Valor antes del Mundial: 200 millones
de libras. Valor actual: 205 millones de libras (⬆️ 5 millones más).
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