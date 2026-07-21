Seguimiento del valor de los jugadores del Mundial: Lamine Yamal cierra el torneo con un valor de 215 millones de libras, mientras que Enzo Fernández cae en picado tras una tarjeta roja innecesaria en la final

Se perfila un verano complicado para el West Ham. Crysencio Summerville, su talentoso delantero, ya mostró su clase en la Premier League y, tras el descenso, parece decidido a marcharse. Además, el holandés se dio a conocer mundialmente con sus actuaciones y goles en el Mundial; de haber evitado el descenso, los Hammers habrían podido pedir mucho más por su traspaso.

El Manchester United es el club con el que más se le ha relacionado, aunque mucho podría depender del futuro de Marcus Rashford a la hora de que los Red Devils concreten su interés. Tras llegar al final de su aventura en el Mundial, es justo decir que Summerville fue uno de los jugadores más destacados de la fase de grupos, a pesar de haber debutado con la selección de los Países Bajos a principios de junio.

Abrir el torneo con un recorte hacia adentro y un ingenioso zurdazo ante Japón, al que siguió otro gol desde lejos en la goleada 5-1 a Suecia. Su actuación le valió la titularidad en los dieciseisavos, donde dio una asistencia y falló un penalti en la tanda, detenido por Yassine Bounou, lo que ayudó a Marruecos a avanzar.

Valor antes del Mundial: 30 millones

de libras. Valor actual: 40 millones de libras (⬆️ 10 millones más).