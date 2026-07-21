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Seguimiento del valor de los jugadores del Mundial: Lamine Yamal cierra el torneo con un valor de 215 millones de libras, mientras que Enzo Fernández cae en picado tras una tarjeta roja innecesaria en la final
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12Crysencio Summerville | West Ham y Países Bajos | 40 millones de libras esterlinas
Se perfila un verano complicado para el West Ham. Crysencio Summerville, su talentoso delantero, ya mostró su clase en la Premier League y, tras el descenso, parece decidido a marcharse. Además, el holandés se dio a conocer mundialmente con sus actuaciones y goles en el Mundial; de haber evitado el descenso, los Hammers habrían podido pedir mucho más por su traspaso.
El Manchester United es el club con el que más se le ha relacionado, aunque mucho podría depender del futuro de Marcus Rashford a la hora de que los Red Devils concreten su interés. Tras llegar al final de su aventura en el Mundial, es justo decir que Summerville fue uno de los jugadores más destacados de la fase de grupos, a pesar de haber debutado con la selección de los Países Bajos a principios de junio.
Abrir el torneo con un recorte hacia adentro y un ingenioso zurdazo ante Japón, al que siguió otro gol desde lejos en la goleada 5-1 a Suecia. Su actuación le valió la titularidad en los dieciseisavos, donde dio una asistencia y falló un penalti en la tanda, detenido por Yassine Bounou, lo que ayudó a Marruecos a avanzar.
Valor antes del Mundial: 30 millones
de libras. Valor actual: 40 millones de libras (⬆️ 10 millones más).
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11Deniz Undav | VfB Stuttgart y selección alemana | 40 millones de libras
Hace tres años, Deniz Undav atravesaba una encrucijada en su carrera. En el Brighton apenas jugaba, relegado por Evan Ferguson y Danny Welbeck. Necesitaba un cambio. Lo encontró en el VfB Stuttgart, que primero lo fichó cedido y luego lo compró en 2024. Desde entonces no ha mirado atrás.
Con 19 goles, acabó la 2025-26 como el máximo anotador alemán de la Bundesliga, solo por detrás del implacable Harry Kane. Aunque no fue titular en la fase de grupos del Mundial, en Norteamérica se convirtió en un “super suplente”: marcó un gol y dio una asistencia en la victoria 7-1 sobre Curazao, y luego cambió el partido contra Costa de Marfil con la asistencia del empate y el tanto de la victoria en el añadido, con un elegante giro y remate.
Esas actuaciones, sumadas a la falta de puntería de los titulares en la derrota 2-1 contra Ecuador, convencieron a Julian Nagelsmann de darle la titularidad. Sin embargo, el partido ante Paraguay, perdido en los penaltis, fue su peor encuentro: apenas entró en juego y fue reemplazado en el 63’. Pese a ello, sus tres tantos en la fase de grupos elevaron su reputación, y el Stuttgart ya había renovado su contrato antes del torneo.
Valor antes del Mundial: 30 millones
de libras. Valor actual: 40 millones de libras (⬆️ 10 millones).
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10Nico Paz | Como y Argentina | 50 millones de libras esterlinas
El nombre de Nico Paz quizá no suene al aficionado ocasional, pero pronto cambiará. El centrocampista del Como, descartado por el Real Madrid en 2024, ha brillado bajo la dirección de Cesc Fábregas en la Serie A. En la temporada 2025-26 marcó 12 goles —más que cualquier otro mediocampista de la categoría— y llevó al club a la Liga de Campeones.
Compartir ataque con Lionel Messi en la selección argentina exige algo especial, y eso es precisamente lo que mostró Paz en el Mundial. Su momento más destacado con la albiceleste llegó en marzo, cuando marcó un tiro libre que dejó a su legendario compañero con cara de incredulidad. En la Copa América, su protagonismo fue escaso: entró por Messi en el 3-0 ante Argelia y no volvió a jugar. Fue titular en el último partido del Grupo J ante Jordania —ocupando el 10 de Messi— y mostró destellos de su talento, pero no volvió a jugar en todo el torneo.
Fuera de Norteamérica, se confirmó que Paz seguirá en el Como tras la activación por parte del Madrid de una cláusula de recompra de 9 millones de euros, vendiéndolo luego al club italiano por unos 60 millones. Una operación inteligente para el equipo de José Mourinho, que además conserva la opción de ficharlo de nuevo en el futuro. Con el futuro de Messi en la Albiceleste en el aire, todo indica que Paz será protagonista en el Mundial 2030.
Valor antes del Mundial: 75
millones de libras. Valor actual: 50 millones de libras (⬇️ 25 millones menos).
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9Bradley Barcola | París Saint-Germain y selección francesa | 67,5 millones de libras esterlinas
Parece impensable que el PSG pueda plantearse vender a uno de los delanteros con más talento que ha surgido en Francia en los últimos años, pero esa es la situación en la que se encuentra el campeón de la Ligue 1 con Bradley Barcola. El jugador de 23 años es demasiado bueno para quedarse en el banquillo, pero con Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Ousmane Dembélé como pilares del ataque de Luis Enrique, ahí es donde ha terminado en los partidos clave de la temporada 2025-26.
Si hay indicios de acuerdo, no faltarán pretendientes; Liverpool es uno de ellos. Su único obstáculo para el Mundial era la competencia por un puesto en el once. Didier Deschamps lo dejó en el banquillo en el debut de Francia en el Grupo I contra Senegal, pero Barcola ingresó en el 82’, eludió a la defensa y elevó el balón por encima de Edouard Mendy para el 2-0.
A medida que avanzó el torneo, Deschamps le dio más confianza y lo puso de titular contra Suecia en la fase de 32, partido en el que brilló y mantuvo su sitio en la victoria 1-0 sobre Paraguay. Sin embargo, en octavos no rindió y perdió el puesto ante Doué para cuartos. Volvió a la titularidad en semifinales contra España, pero, como casi todo el equipo, estuvo apagado. Sí marcó en la loca derrota 6-4 ante Inglaterra por el tercer puesto. Si deja París este verano, quien lo fiche obtendrá un jugador excepcional.
Valor antes del Mundial: 60 millones
de libras. Valor actual: 67,5 millones de libras (⬆️ +7,5 millones).
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8Ayyoub Bouaddi | Lille y Marruecos | 70 millones de libras esterlinas
Pocos jugadores pueden liderar el mediocampo ante Brasil, sobre todo con solo 18 años y tres partidos internacionales. Pero eso fue precisamente lo que hizo Ayyoub Bouaddi en el debut de Marruecos en el Grupo C del Mundial: dominó a un experimentado centro del campo de la Seleção y se ganó los ojos de los grandes clubes europeos.
De hecho, el mediocampista del Lille ya atraía la atención de la élite europea gracias a sus maduras actuaciones en la Ligue 1 durante el último año. En el segundo partido, una ajustada victoria 1-0 ante Escocia, mantuvo el mismo nivel de precisión y orden en la posesión, cortando con firmeza cualquier intento escocés de avanzar. Tras descansar en el 4-2 sobre Haití, lideró el 2-0 a Países Bajos con criterio y protección a la defensa, clave en la posterior victoria en penaltis.
Arsenal, Real Madrid y Manchester City son los clubes más mencionados, y tras llevar a Marruecos hasta cuartos de final, donde Francia frenó su camino, Bouaddi ha demostrado que puede competir con la élite. Un gran fichaje este verano parece solo una formalidad.
Valor antes del Mundial: 45 millones
de libras. Valor actual: 70 millones de libras (⬆️ +25 millones).
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7Morgan Rogers | Aston Villa e Inglaterra | 85 millones de libras esterlinas
Thomas Tuchel debió elegir para el Mundial entre Morgan Rogers y Jude Bellingham. El técnico de los Tres Leones optó por el centrocampista del Real Madrid, que respondió con actuaciones brillantes.
Rogers, clave en la clasificación del Aston Villa para la Liga de Campeones y en la conquista de la Liga Europa, tenía motivos para la decepción, pero no se amargó. Afortunadamente para Tuchel, Rogers no se enfadó ni protestó; apoyó el ambiente del grupo y esperó su momento.
Ingresó en la segunda parte de los dos primeros partidos del Grupo L y, aunque tuvo su oportunidad ante Panamá, no logró destacar. Regresó al banquillo y no participó en la victoria 2-1 sobre la República Democrática del Congo, liderada por Harry Kane. Tuvo una breve aparición contra México tras el agotamiento de Kane, pero sus dos momentos clave aún estaban por llegar: dio una asistencia para el gol de la victoria de Bellingham contra Noruega y, luego, su pase milimétrico encontró a Anthony Gordon para adelantar a los Tres Leones frente a Argentina. Aunque Inglaterra se despidió pronto, el valor de Rogers apenas sufrió, pues se prepara para fichar por el Chelsea en un traspaso de 117 millones de libras.
Valor antes del Mundial: 90
millones de libras. Valor actual: 85 millones (⬇️ 5 millones).
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6Yan Diomande | RB Leipzig y Costa de Marfil | 90 millones de libras esterlinas
El nombre de Yan Diomande suena con fuerza en los rumores de fichajes, y no es casualidad. Sus actuaciones en la Bundesliga han alertado a varios de los principales clubes europeos, y no sería sorpresa que pronto siguiera los pasos de Benjamin Sesko, Josko Gvardiol y Dominik Szoboszlai, buscando un traspaso que lo aleje del RB Leipzig.
En el Mundial reafirmó su talento: brilló en la victoria 1-0 sobre Ecuador y asistió a Franck Kessie en la ajustada derrota 2-1 ante Alemania tras dejar atrás a Joshua Kimmich. Además, sumó una asistencia en la victoria 2-0 sobre Curazao. Sus números lo pusieron en el radar: fue el primer jugador de este siglo en completar más de 10 regates y crear más de 10 ocasiones en sus tres primeros partidos del Mundial.
Su aventura mundialista terminó con una dolorosa derrota ante Noruega liderada por Haaland, pero eso no resta brillo a su exhibición. Se estima que su cláusula rondaría los 100 millones de libras, con el PSG como destino más probable.
Valor antes del Mundial: 80
millones de libras. Valor actual: 90 millones de libras (⬆️ +10 millones).
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5Enzo Fernández | Chelsea y Argentina | 90 millones de libras
El futuro de Enzo Fernández, fichado por 106,8 millones de libras en 2023, dominará el mercado de verano. El centrocampista ha sido uno de los pocos brillos en los turbulentos años del oeste de Londres, marcados por constantes cambios de entrenador.
Xabi Alonso es el último en sentarse en el banquillo, y aún se duda de si su presencia bastará para convencer al argentino de que se quede o busque nuevos horizontes, con el Real Madrid como destino preferido. Sin Champions, el Chelsea pierde poder de retención. Si finalmente se vende, sus actuaciones en el Mundial, sobre todo en la fase eliminatoria, deberían elevar su cotización.
En su debut, fue sólido aunque no brillante en el 3-0 ante Argelia, partido recordado por el hat-trick de Messi. Después llegó un partido intenso en el 2-0 contra Austria —otro show de Messi—, y un pase suyo provocó el penalti que Lautaro Martínez transformó en los primeros diez minutos. Tras sufrir en la agónica victoria 3-2 ante Cabo Verde, respondió con un cabezazo en el segundo palo que dio el triunfo sobre Egipto en el último suspiro.
Tras eliminar a Suiza en cuartos, marcó un gran gol de empate ante Inglaterra en la semifinal y allanó el camino a la final. Aunque merece elogios por esa jugada, también debe recibir críticas por su expulsión en la final contra España. Su entrada tardía sobre Pau Cubarsi le costó caro a Argentina, que cayó en la prórroga tras intentar llegar a los penaltis con un hombre menos durante 30 minutos.
Valor antes del Mundial: 85
millones de libras. Valor actual: 90 millones de libras (⬆️ 5 millones).
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4Elliot Anderson | Nottingham Forest e Inglaterra | 95 millones de libras esterlinas
En solo dos años, Elliot Anderson pasó de la banca del Newcastle a brillar en el Nottingham Forest y convertirse en titular de la selección inglesa de Thomas Tuchel.
El City de Enzo Maresca pagó unos 116 millones de libras, batiendo quizá solo temporalmente el récord británico de traspasos, así que sus actuaciones en el Mundial iban a examinarse con lupa. Tras brillar en el debut del Grupo L ante Croacia, el jugador de 23 años sufrió en el aburrido empate contra Ghana, donde no pudo conectar con Harry Kane ni Jude Bellingham. Incluso empeoró ante Panamá, partido que casi pasó de largo mientras Inglaterra ganaba 2-0 sin convencer.
En dieciseisavos, otra actuación discreta ante la República Democrática del Congo. Luego llegaron sus dos mejores partidos: el 3-2 a México y el 2-1 a Noruega, donde controló el juego y asistieron a Bellingham. En la semifinal ante Argentina volvió a sufrir: le costó marcar a Messi y acumuló una amarilla que lo condicionó. En resumen, los fans esperaban más y ahora debe justificar su fichaje en el Etihad.
Valor antes del Mundial: 105 millones
de libras. Valor actual: 95 millones de libras (⬇️ 10 millones menos).
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3Julian Álvarez | Atlético de Madrid y Argentina | 100 millones de libras
Pep Guardiola rara vez se equivoca en el mercado de fichajes, aunque con Julián Álvarez quizá desearía volver atrás. En 2024, cuando el Manchester City lo traspasó, el argentino aún no era el jugador decisivo de hoy y el club inglés obtuvo un buen beneficio: 85 millones de libras del Atlético de Madrid. Aun así, en el Etihad nadie querría verle con la camiseta del Arsenal la próxima temporada, listo para liquidar a sus excompañeros. Ya se han visto cosas más extrañas.
Según la prensa, los Gunners pujan por ficharlo, pero Mikel Arteta deberá pagar más de 100 millones de libras. Barcelona y Real Madrid también están interesados y, tras el anuncio del jugador de querer marcharse, ven la oportunidad de arrebatarle la joya de la corona a un rival directo. Un buen Mundial habría elevado aún más su cotización, pero lo cierto es que no todo salió como esperaba para el jugador de 26 años en Norteamérica.
Llegó lesionado y Scaloni lo usó con cautela: entró desde el banquillo en los dos primeros partidos y luego, como titular, firmó un encuentro discreto ante Jordania. Volvió al banquillo en la primera eliminatoria y, tras otra actuación discreta —como titular en la caótica victoria 3-2 ante Egipto en octavos—, sorprendió que mantuviera su puesto frente a Suiza.
Sin embargo, contra los suizos llegó su mejor momento: un potente derechazo en la prórroga que clasificó a Argentina para las semifinales. Aun así, fue ineficaz en la victoria ante Inglaterra y apenas participó en la final, donde la Albiceleste no remató a puerta y se limitó a neutralizar a España. En conjunto, ha sido un Mundial decepcionante para Álvarez, pese a llegar a la final, y seguro esperará más de sí mismo en 2030.
Valor antes del Mundial: 120
millones de libras. Valor actual: 100 millones de libras (⬇️ 20 millones menos).
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2Michael Olise | Bayern de Múnich y Francia | 150 millones de libras esterlinas
El Bayern de Múnich fichó a Michael Olise por unos 50 millones de libras en 2024. Desde entonces, el francés ha brillado en Bundesliga y Champions.
Didier Deschamps tampoco pasó por alto su progresión, y lo incluyó en el ataque de los Bleus en el Mundial. Si algún club desafía al Bayern con una oferta por el exextremo del Crystal Palace este verano, deberá presentar una cifra astronómica para que el campeón de la Bundesliga lo considere. Según la prensa española, el Real Madrid prepara una oferta de 192 millones de libras para forzarlo.
La cifra no parece descabellada si se considera su actuación en el Mundial: en el 3-1 a Senegal dio una asistencia a Kylian Mbappé y, en el segundo partido, se asoció con el delantero del Real Madrid y con Ousmane Dembélé para golear a Irak. Tras un bajón en el 4-1 a Noruega, aportó su cuarta y quinta asistencia en el 3-0 a Suecia de octavos.
Ante Paraguay no brilló, pero tras un nuevo partido sólido en el 2-0 a Marruecos se esperaba que, junto a Mbappé, Dembélé y Barcola, complicara la semifinal a España. Sin embargo, Olise apenas tocó el balón en la goleada de La Roja. Aun así, su primer Mundial ha sido memorable: siete asistencias —dos de ellas en la derrota ante Inglaterra por el tercer puesto— con las que superó el récord de Pelé en un mismo torneo.
Valor antes del Mundial: 125
millones de libras. Valor actual: 150 millones de libras (⬆️ +25 millones).
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1Lamine Yamal | Barcelona y España | 215 millones de libras esterlinas
Con solo 19 años, Lamine Yamal ya es la gran sensación del Barcelona y, quizá, el mejor jugador del mundo. En el Mundial, toda España depositó sus esperanzas en él. Tras unos minutos de debut ante Cabo Verde —medida de precaución por su lesión—, el delantero del Barça brilló en su primera titularidad en Norteamérica: marcó en el 4-0 a Arabia Saudí al rematar un centro de Oyarzabal.
Es lo que ya esperamos de él: si no brilla, se le critica. Tras un partido discreto ante Uruguay, fue el más peligroso en la goleada a Austria, donde buscó constantemente la portería y desordenó la defensa rival.
En octavos ante Portugal no encontró su momento, aunque mostró destellos de su clase sin llegar a su nivel habitual, y Mikel Merino se erigió en héroe del partido. En la ajustada victoria 2-1 sobre Bélgica volvió a cuajar una actuación sólida, aunque le faltó el toque decisivo, antes de cambiar el rumbo ante Francia en semifinales al aprovechar un error de Lucas Digne y forzar el penalti que dio la ventaja a La Roja. En la final ante Argentina y Messi, los sudamericanos lo neutralizaron en la primera parte, pero creció con el paso de los minutos y, gracias al gol de Ferran Torres en la prórroga, ya tiene un Mundial que suma a su medalla de la Eurocopa. Con solo 19 años, es una hazaña increíble.
Valor antes del Mundial: 200 millones
de libras. Valor actual: 215 millones de libras (⬆️ +15 millones).
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