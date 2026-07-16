El West Ham afronta un verano complicado. Crysencio Summerville, delantero talentoso que ya brilló en la Premier League, probablemente buscará marcharse tras el descenso. Además, el holandés se dio a conocer mundialmente con sus actuaciones y goles en el Mundial; de haber evitado el descenso, los Hammers habrían podido exigir una cifra de traspaso mucho mayor para ahuyentar a posibles pretendientes.

El Manchester United es el club con el que más se le ha relacionado, aunque mucho podría depender del futuro de Marcus Rashford a la hora de que los Red Devils concreten su interés. Tras llegar al final de su aventura en el Mundial, es justo decir que Summerville fue uno de los jugadores más destacados de la fase de grupos, a pesar de haber debutado con la selección de los Países Bajos a principios de junio.

Abrir el torneo con un recorte hacia adentro y un ingenioso zurdazo ante Japón, al que siguió otro gol desde lejos en la goleada 5-1 a Suecia. Su buen nivel le dio la titularidad en los dieciseisavos, donde aportó una asistencia antes de fallar un penalti —no el peor del torneo— detenido por Yassine Bounou, lo que permitió a Marruecos avanzar.

Valor antes del Mundial: 30 millones

de libras. Valor actual: 40 millones de libras (⬆️ 10 millones más).