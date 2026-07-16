GOAL
Traducido por
Seguimiento del valor de los jugadores del Mundial: Enzo Fernández se convierte en héroe de Argentina pese a los rumores sobre su salida del Chelsea, mientras que Lamine Yamal alcanza los 210 millones de libras
- Getty Images Sport
12Crysencio Summerville | West Ham y Países Bajos | 40 millones de libras esterlinas
El West Ham afronta un verano complicado. Crysencio Summerville, delantero talentoso que ya brilló en la Premier League, probablemente buscará marcharse tras el descenso. Además, el holandés se dio a conocer mundialmente con sus actuaciones y goles en el Mundial; de haber evitado el descenso, los Hammers habrían podido exigir una cifra de traspaso mucho mayor para ahuyentar a posibles pretendientes.
El Manchester United es el club con el que más se le ha relacionado, aunque mucho podría depender del futuro de Marcus Rashford a la hora de que los Red Devils concreten su interés. Tras llegar al final de su aventura en el Mundial, es justo decir que Summerville fue uno de los jugadores más destacados de la fase de grupos, a pesar de haber debutado con la selección de los Países Bajos a principios de junio.
Abrir el torneo con un recorte hacia adentro y un ingenioso zurdazo ante Japón, al que siguió otro gol desde lejos en la goleada 5-1 a Suecia. Su buen nivel le dio la titularidad en los dieciseisavos, donde aportó una asistencia antes de fallar un penalti —no el peor del torneo— detenido por Yassine Bounou, lo que permitió a Marruecos avanzar.
Valor antes del Mundial: 30 millones
de libras. Valor actual: 40 millones de libras (⬆️ 10 millones más).
- Getty Images Sport
11Deniz Undav | VfB Stuttgart y selección alemana | 40 millones de libras esterlinas
Hace tres años, Deniz Undav atravesaba una encrucijada en su carrera. En el Brighton apenas jugaba, relegado por Evan Ferguson y Danny Welbeck. Necesitaba un cambio. Lo encontró en el VfB Stuttgart, que primero lo fichó cedido y luego lo compró en 2024. Desde entonces no ha mirado atrás.
Con 19 goles, terminó la 2025-26 como el máximo anotador alemán de la Bundesliga, solo por detrás de Harry Kane. Aunque no fue titular en la fase de grupos del Mundial, en Norteamérica se convirtió en un “super suplente”: marcó un gol y dio una asistencia en la victoria 7-1 sobre Curazao, y luego cambió el partido contra Costa de Marfil con la asistencia del empate y el tanto de la victoria en el añadido, con un elegante giro y remate.
Esas actuaciones, sumadas a la falta de puntería de los titulares en la derrota 2-1 contra Ecuador, hicieron que Julian Nagelsmann lo incluyera por fin en el once. Sin embargo, el partido ante Paraguay, perdido en los penaltis, fue su peor encuentro: apenas entró en juego y fue reemplazado en el 63’. Pese a ello, sus tres tantos en la fase de grupos elevaron su prestigio, y el Stuttgart ya había renovado su contrato antes del torneo.
Valor antes del Mundial: 30 millones
de libras. Valor actual: 40 millones de libras (⬆️ 10 millones más).
- Getty Images Sport
10Nico Paz | Como y Argentina | 55 millones de libras esterlinas
Nico Paz, centrocampista del Como cedido por el Real Madrid, ha destacado en la Serie A 2025-26. El centrocampista del Como, descartado por el Real Madrid en 2024, ha brillado bajo la dirección de Cesc Fábregas en la Serie A. En la temporada 2025-26 marcó 12 goles —más que cualquier otro mediocampista de la categoría— y llevó al club a la Liga de Campeones.
Compartir ataque con Lionel Messi en la Albiceleste exige algo especial, y eso es precisamente lo que Paz aporta en el Mundial. Su momento más destacado con la albiceleste llegó en marzo, cuando marcó un tiro libre que dejó a Messi con cara de incredulidad. Aun así, en Norteamérica probablemente siga siendo un suplente de impacto: entró por Messi en el 3-0 a Argelia y no jugó contra Austria. Fue titular ante Jordania —ocupando el 10 de Messi— y mostró destellos de su talento, pero probablemente siga siendo suplente el resto del torneo.
Fuera del Mundial, se confirmó que Paz seguirá en el Como tras la activación por parte del Madrid de una cláusula de recompra de 9 millones de euros, que lo devolvió al club italiano por unos 60 millones. Una operación inteligente para el equipo de José Mourinho, que además conserva la opción de ficharlo de nuevo en el futuro.
Valor antes del Mundial: 75
millones de libras. Valor actual: 55 millones de libras (⬇️ 20 millones menos).
- Getty Images Sport
9Bradley Barcola | París Saint-Germain y selección francesa | 65 millones de libras esterlinas
Parece impensable que el PSG pueda plantearse vender a uno de los delanteros con más talento que ha surgido en Francia en los últimos años, pero esa es la situación en la que se encuentra el campeón de la Ligue 1 con Bradley Barcola. El jugador de 23 años es demasiado bueno para quedarse en el banquillo, pero con Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Ousmane Dembélé como pilares del ataque de Luis Enrique, ahí es donde ha terminado en los partidos clave de la temporada 2025-26.
Si hay indicios de acuerdo, no faltarán pretendientes; Liverpool es uno de ellos. Su único escollo en el torneo fue la competencia por un puesto en el once. Didier Deschamps lo dejó en el banquillo en el debut de Francia ante Senegal, pero Barcola ingresó en el 82’, eludió a Edouard Mendy y marcó el 2-0.
A medida que avanzó el torneo, Deschamps le dio más confianza y lo puso de titular contra Suecia en la fase de 32, donde brilló y mantuvo su sitio en la victoria 1-0 sobre Paraguay. Sin embargo, en octavos no rindió y perdió el puesto ante Doué para cuartos. Volvió a la titularidad en la semifinal ante España, pero, como casi todo el equipo, rindió por debajo de lo esperado y no brilló.
Valor antes del Mundial: 60 millones
de libras. Valor actual: 65 millones de libras (⬆️ 5 millones).
- Getty Images Sport
8Ayyoub Bouaddi | Lille y Marruecos | 70 millones de libras esterlinas
Pocos jugadores pueden liderar el juego ante Brasil, menos aún con 18 años y solo tres partidos internacionales. Pero eso fue precisamente lo que hizo Ayyoub Bouaddi en el debut de Marruecos en el Grupo C del Mundial: dominó a un mediocampo brasileño con mucha más experiencia y se ganó los ojos de los grandes clubes europeos.
De hecho, el mediocampista del Lille ya atraía miradas desde hacía un año en la Ligue 1. En el segundo partido, una ajustada victoria 1-0 ante Escocia, fue igual de preciso en la posesión y firme en la marca. Tras descansar en el 4-2 sobre Haití, brilló en octavos ante Países Bajos: llevó el balón con seguridad, protegió la defensa y ayudó a ganar la tanda de penaltis.
Arsenal, Real Madrid y Manchester City lo siguen de cerca. Tras llevar a Marruecos a cuartos de final —hasta que Francia lo detuvo—, Bouaddi confirmó que puede competir con la élite, así que su fichaje este verano parece solo cuestión de tiempo.
Valor antes del Mundial: 45 millones
de libras. Valor actual: 70 millones de libras (⬆️ +25 millones).
- Getty Images Sport
7Yan Diomande | RB Leipzig y Costa de Marfil | 90 millones de libras esterlinas
El nombre de Yan Diomande suena con fuerza en los rumores de fichajes, y no es difícil entender por qué. Sus actuaciones en la Bundesliga han alertado a varios de los principales clubes europeos, y no sería sorpresa que pronto siguiera los pasos de Benjamin Sesko, Josko Gvardiol y Dominik Szoboszlai, buscando un traspaso que lo aleje del RB Leipzig.
En el Mundial ha seguido brillando: fue el mejor en la victoria 1-0 sobre Ecuador y asistió a Franck Kessie tras dejar atrás a Joshua Kimmich en la derrota 2-1 contra Alemania. Además, sumó una asistencia en el 2-0 a Curazao. Sus números lo ponen en el punto de mira: es el primer jugador de este siglo con más de 10 regates y 10 ocasiones creadas en sus tres primeros partidos de un Mundial.
Su aventura mundialista terminó con una dolorosa derrota ante Noruega liderada por Haaland, pero eso no resta brillo a su actuación. Se estima que su cláusula rondaría los 100 millones de libras, con el PSG como destino más probable.
Valor antes del Mundial: 80
millones de libras. Valor actual: 90 millones de libras (⬆️ 10 millones).
- Getty Images Sport
6Morgan Rogers | Aston Villa e Inglaterra | 90 millones de libras
Thomas Tuchel debió elegir para el Mundial entre Morgan Rogers y Jude Bellingham. Optó por el centrocampista del Real Madrid, que brilló y confirmó la decisión.
Rogers, clave en la clasificación del Aston Villa para la Liga de Campeones y en la conquista de la Liga Europa, tenía motivos para la decepción, pero no se amargó. Sin embargo, Rogers no se enfadó ni montó un escándalo; ayudó a mantener el ánimo en la concentración y esperó su oportunidad.
Ingresó en la segunda parte de los dos primeros duelos del Grupo L y, según la prensa, es prioridad de fichaje para el Arsenal. Tuvo su chance ante Panamá, pero no brilló y volvió al banco. Desde allí vio la agónica victoria 2-1 sobre la República Democrática del Congo, liderada por Harry Kane. Inglaterra cayó ante Argentina, pero el valor de Rogers no se resintió pese a sus pocos minutos.
Valor antes del Mundial: 90
millones de libras. Valor actual: 90 millones de libras (↔️ sin variación).
- Getty Images Sport
5Enzo Fernández | Chelsea y Argentina | 95 millones de libras
El futuro de Enzo Fernández, fichado en 2023 por 106,8 millones de libras, centrará el mercado de verano. El centrocampista ha sido uno de los pocos brillos en los turbulentos años del oeste londinense, marcados por constantes cambios de técnico.
Xabi Alonso es el último en sentarse en el banquillo, y se duda si su presencia bastará para convencer al argentino de que se quede o busque nuevos horizontes, con el Real Madrid como destino preferido. Sin Champions, el Chelsea pierde poder de retención. Si su venta se impone, sus sólidas actuaciones en el Mundial solo elevarán su cotización, pues ha sido titular en todas las eliminatorias.
En su debut, fue sólido en la goleada 3-0 a Argelia, aunque la actuación la acaparó el hat-trick de Messi. Después llegó un partido intenso en el 2-0 a Austria —otro show de Messi—, y un pase suyo provocó el penalti que Lautaro Martínez transformó en los primeros diez minutos. Tras sufrir en la agónica victoria 3-2 ante Cabo Verde, respondió con un cabezazo en el segundo palo que dio el triunfo sobre Egipto en el último suspiro.
Tras eliminar a Suiza en cuartos, marcó un gran gol de empate ante Inglaterra en la semifinal y allanó el camino a la final. ¿Lo ves, José?
Valor antes del Mundial: 85 millones
de libras. Valor actual: 95 millones de libras (⬆️ 10 millones más).
- AFP
4Elliot Anderson | Nottingham Forest e Inglaterra | 95 millones de libras esterlinas
En solo dos años, Elliot Anderson ha pasado de la banca del Newcastle a brillar en el Nottingham Forest y convertirse en titular de la selección inglesa de Thomas Tuchel.
El City pagó unos 116 millones de libras, récord británico, así que sus actuaciones en el Mundial iban a examinarse con lupa. Tras brillar en el debut del Grupo L ante Croacia, el jugador de 23 años sufrió en el aburrido empate contra Ghana, donde no pudo impulsar el juego ni conectar con Harry Kane ni Jude Bellingham. Incluso estuvo peor contra Panamá, partido que casi ignoró mientras el equipo de Tuchel ganaba 2-0 con más esfuerzo que fútbol.
En dieciseisavos, otra actuación discreta ante la República Democrática del Congo. Luego llegaron sus dos mejores partidos: el 3-2 a México y el 2-1 a Noruega, donde por fin controló el juego y asistieron a Bellingham. En la semifinal ante Argentina volvió a sufrir: le costó marcar a Messi y acabó amonestado, lo que complicó su actuación. En conjunto, los aficionados ingleses esperaban más del mediocampista del City, que ahora debe justificar su elevado precio en el Etihad Stadium.
Valor antes del Mundial: 105 millones
de libras. Valor actual: 95 millones de libras (⬇️ 10 millones menos).
- AFP
3Julian Álvarez | Atlético de Madrid y Argentina | 105 millones de libras esterlinas
Pep Guardiola rara vez se equivoca en el mercado de fichajes, aunque con Julián Álvarez quizá desearía volver atrás. En 2024, cuando el Manchester City lo traspasó, el argentino aún no era el jugador decisivo de hoy, y el club inglés obtuvo un buen beneficio de 85 millones de libras del Atlético de Madrid. Aun así, en el Etihad no verían con buenos ojos que el argentino recalara en el Arsenal y se enfrentara a sus excompañeros. Ya se han visto cosas más extrañas.
Según la prensa, los Gunners pujan por él, pero Mikel Arteta deberá pagar más de 100 millones de libras. Barcelona y Real Madrid también están interesados y, tras el deseo público del delantero de marcharse, ven la oportunidad de fichar a la joya de un rival directo. Un buen Mundial solo subirá su cotización, aunque por ahora no todo ha salido según lo previsto.
Llegó lesionado al torneo y Scaloni lo ha usado con cautela: entró desde el banquillo en los dos primeros partidos y luego ofreció un rendimiento decepcionante como titular ante Jordania. Se quedó de nuevo en el banquillo en la primera eliminatoria y, tras otra actuación discreta —como titular— en la caótica victoria 3-2 ante Egipto en octavos, sorprendió que mantuviera su puesto contra Suiza.
Sin embargo, fue precisamente ante los suizos cuando llegó su mejor momento del torneo, al lanzar un potente disparo con la derecha en la prórroga que ayudó a Argentina a alcanzar las semifinales. Dicho esto, teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Álvarez contra Inglaterra en las semifinales —y la contribución goleadora de Lautaro Martínez desde el banquillo—, ¿lo dejará ahora Lionel Scaloni fuera del once para el enfrentamiento final contra España? La final se disputará en el New York-New Jersey Stadium.
Valor antes del Mundial: 120
millones de libras. Valor actual: 105 millones (⬇️ 15 millones).
- Getty Images Sport
2Michael Olise | Bayern de Múnich y selección francesa | 140 millones de libras esterlinas
El Bayern de Múnich fichó a Michael Olise por unos 50 millones de libras en 2024. Desde entonces, el francés ha brillado en Bundesliga y Champions.
Didier Deschamps tampoco lo ha ignorado: Olise ya brilla con los Bleus. Si algún club intenta ficharlo este verano, deberá pagar una cifra astronómica. Según la prensa española, el Real Madrid prepara una oferta de 192 millones de libras para convencer al Bayern.
La cifra no parece descabellada si se considera su actuación en el Mundial. En el 3-1 ante Senegal, el ex del Reading dio una asistencia a Kylian Mbappé y luego se asoció con el delantero del Real Madrid y con Ousmane Dembélé para golear a Irak. Tras un bajón en el 4-1 a Noruega, firmó su cuarta y quinta asistencia en el 3-0 a Suecia de octavos.
Ante Paraguay no brilló, pero tras otro buen partido en el 2-0 a Marruecos se esperaba que, junto a Mbappé, Dembélé y Barcola, complicara la semifinal a España. Sin embargo, Olise apenas tocó el balón en la goleada de La Roja, un lunar en su primer Mundial, hasta entonces sólido y lleno de momentos destacados. La gran incógnita ahora es si seguirá en Múnich o buscará fichar por el Bernabéu, como aseguran los rumores.
Valor antes del Mundial: 125
millones de libras. Valor actual: 140 millones (⬆️ 15 millones).
- Getty Images Sport
1Lamine Yamal | Barcelona y España | 210 millones de libras esterlinas
Con solo 19 años, Lamine Yamal ya es la gran sensación del Barcelona y, quizá, el mejor jugador del mundo. En la final del Mundial lleva sobre sus hombros las esperanzas de toda una nación. Tras unos minutos de debut ante Cabo Verde —medida de precaución por su lesión—, el delantero del Barça explotó en su primera titularidad en Norteamérica: en el 4-0 a Arabia Saudí marcó al rematar un centro de Oyarzabal.
Es lo que ya esperamos de él: si no brilla, se le critica. Tras un partido discreto ante Uruguay, fue el más peligroso en la goleada a Austria, donde desbordó una y otra vez.
Aún no ha marcado en la fase eliminatoria, pero ansía un momento memorable antes de que termine el Mundial. No llegó en octavos contra Portugal, donde Mikel Merino fue el héroe tras los destellos de clase de Yamal. En la ajustada victoria 2-1 ante Bélgica volvió a cuajar una actuación sólida, aunque le faltó el toque decisivo. En semifinales contra Francia cambió el partido: se coló tras un error de Lucas Digne y forzó el penalti que dio la ventaja a La Roja. En la final contra Argentina y Messi tendrá la oportunidad definitiva de dejar huella.
Valor antes del Mundial: 200
millones de libras. Valor actual: 210 millones de libras (⬆️ 10 millones).
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias