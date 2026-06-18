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Seguimiento del valor de los jugadores del Mundial: el valor de Ayyoub Bouaddi se dispara, mientras Michael Olise, valorado en 135 millones de libras, crea magia y se aleja de Julián Álvarez
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11Deniz Undav | VfB Stuttgart y selección alemana | 35 millones de libras esterlinas
Hace tres años, Deniz Undav atravesaba una encrucijada: apenas jugaba en el Brighton, relegado tras Evan Ferguson y Danny Welbeck. Necesitaba un cambio. Lo encontró en el VfB Stuttgart, primero a préstamo y luego en traspaso definitivo en 2024. Desde entonces, no ha mirado atrás.
Con 19 goles, acabó la temporada 2025-26 como el máximo goleador alemán de la Bundesliga, solo por detrás del implacable Harry Kane. Aunque no jugó de inicio en la goleada de Alemania 7-1 a Curazao, saltó al campo, marcó un gol y dio una asistencia en 25 minutos: impacto inmediato. Hay que felicitar al Stuttgart por haberle renovado antes del torneo; de lo contrario, habría tenido muchas novias pese a acercarse a los 30.
Valor actual: 35 millones de libras (⬆️ 5 millones más).
- AFP
10Ayyoub Bouaddi | Lille y Marruecos | 60 millones de libras esterlinas
Pocos jugadores de 18 años, con solo tres partidos internacionales, pueden dirigir el juego ante Brasil. Ayyoub Bouaddi lo logró en el debut de Marruecos en el Grupo C del Mundial, dominando a un experimentado centro del campo de la Seleção y atrayendo la mirada de los grandes clubes europeos.
De hecho, el mediocampista del Lille ya atraía miradas desde hacía un año en la Ligue 1. Arsenal y Real Madrid ya le siguen, y si mantiene este nivel en la Copa América, la fila de pretendientes crecerá antes del cierre del mercado estival.
Valor actual del jugador: 60 millones de libras (🆕 nueva incorporación).
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9Bradley Barcola | París Saint-Germain y selección francesa | 65 millones de libras esterlinas
Parece impensable que el PSG quiera vender a Bradley Barcola, uno de los delanteros más talentosos surgidos en Francia en los últimos años. Con 23 años, su talento merece más minutos, pero Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Ousmane Dembélé le cierran el paso en los encuentros clave de la 2025-26.
Varios clubes ya se interesan por él. Su gran obstáculo ahora es la competencia en la selección: Didier Deschamps lo dejó en el banquillo en el debut contra Senegal. Sin embargo, apenas entró en el 80’ contra Senegal, se escapó y marcó el 2-0 con un elegante globo sobre Mendy. Aún no sabe si eso le bastará para ser titular ante Irak, pero ya toca la puerta con fuerza.
Valor actual: 65 millones de libras (⬆️ 5 millones más).
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8Nico Paz | Como y Argentina | 72,5 millones de libras esterlinas
El nombre de Nico Paz quizá no diga mucho al aficionado ocasional, pero eso puede cambiar este verano. El centrocampista del Como, descartado por el Real Madrid en 2024, ha brillado bajo la dirección de Cesc Fábregas en la Serie A. En la temporada 2025-26 marcó 12 goles —más que cualquier otro mediocampista de la categoría— y llevó al club a la Liga de Campeones.
Compartir ataque con Lionel Messi en la selección argentina exige algo especial, y Paz lo demuestra en el Mundial. Su momento más destacado con la albiceleste llegó en marzo, cuando marcó de falta y dejó a Messi con cara de incredulidad. Aun así, en Estados Unidos probablemente siga siendo su recambio, pues solo entró en los últimos minutos del 3-0 a Argelia.
Valor actual: 72,5 millones de libras (⬇️ 2,5 millones menos).
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7Yan Diomande | RB Leipzig y Costa de Marfil | 90 millones de libras esterlinas
El nombre de Yan Diomande lleva un tiempo acaparando rumores de fichajes, y no es difícil entender por qué. Sus actuaciones en la Bundesliga han alertado a varios de los principales clubes europeos, y no sorprendería que pronto siguiera los pasos de Benjamin Sesko, Josko Gvardiol o Dominik Szoboszlai con un traspaso que lo aleje del RB Leipzig.
Con solo 19 años y un talento desbordante, buscará brillar en el Mundial. Jugó los 90 minutos en la victoria de Costa de Marfil sobre Ecuador (1-0) y fue, quizá, el mejor en el campo. Insistió en el uno contra uno ante el lateral del Arsenal Piero Hincapie y le ganó una y otra vez. Se rumorea que cualquier interesado deberá ofrecer cerca de 100 millones de libras para convencer al RB Leipzig, y no extraña que pidan tanto.
Su valor actual es de 90 millones de libras, 10 millones más que antes.
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6Enzo Fernández | Chelsea y Argentina | 85 millones de libras esterlinas
El futuro de Enzo Fernández, fichado en 2023 por 106,8 millones de libras, dominará el mercado estival. Su posible salida de Stamford Bridge se debate entre la continuidad con Xabi Alonso o un traspaso a Real Madrid.
Xabi Alonso, el último técnico, podría convencerlo de quedarse; de lo contrario, su destino más probable sería el Real Madrid. La ausencia de Champions League debilita al Chelsea. Si finalmente debe venderse, una buena actuación en el Mundial —donde Fernández ha jugado los 90 minutos ante Argelia y parece fijo en el once— solo elevará su cotización.
Valor actual: 85 millones de libras.
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5Morgan Rogers | Aston Villa e Inglaterra | 90 millones de libras esterlinas
Thomas Tuchel debió elegir antes del Mundial: alinear a Morgan Rogers o a Jude Bellingham. El técnico de los Tres Leones optó por el centrocampista del Real Madrid para el debut, y este respondió con un gol y una actuación destacada.
Rogers ha sido clave en la clasificación del Aston Villa para la Liga de Campeones en las dos últimas temporadas y en la conquista de la Liga Europa, así que es comprensible que esté decepcionado por quedarse fuera del once. Aun así, su actitud profesional le permitirá seguir aportando en la búsqueda del título. Un gran partido en Estados Unidos podría elevar aún más su cotización, ya que Arsenal, Manchester United y Liverpool lo vigilan.
Valor actual del jugador: 90 millones de libras.
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4Elliot Anderson | Nottingham Forest e Inglaterra | 105 millones de libras esterlinas
En solo dos años, Elliot Anderson ha pasado de la banca del Newcastle al once de Tuchel en la selección inglesa y a liderar la lista de deseos de los grandes de Europa.
Manchester City y United pujan por él y se espera que su fichaje supere los 100 millones de libras. Si mantiene su nivel en el Mundial —donde ya brilló ante Croacia—, podría batir el récord de traspaso británico.
Valor actual: 105 millones de libras (⬆️ 5 millones más).
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3Julian Álvarez | Atlético de Madrid y Argentina | 115 millones de libras
Pep Guardiola rara vez falla en el mercado, pero con Julián Álvarez quizá desearía volver atrás. Cuando el Manchester City lo vendió en 2024, el argentino aún no era el jugador decisivo de hoy y el club inglés obtuvo un buen beneficio de 85 millones de libras del Atlético de Madrid. Aun así, en el Etihad no verían con buenos ojos que el argentino fichara por el Arsenal y liquidara a sus excompañeros. Ya se han visto cosas más extrañas.
Según la prensa, los Gunners pujan por él, pero Mikel Arteta deberá pagar más de 100 millones de libras. Barcelona y Real Madrid también están interesados y desean fichar al delantero de un rival directo. Una actuación destacada en el Mundial solo elevará su cotización, y él aspira a recuperar la titularidad contra Austria tras salir desde el banquillo en el debut, donde Messi marcó la diferencia.
Valor actual: 115 millones de libras (⬇️ 5 millones menos).
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2Michael Olise | Bayern de Múnich y selección de Francia | 135 millones de libras esterlinas
El Bayern de Múnich fichó a Michael Olise en la Premier League por unos 50 millones de libras en 2024. El francés ha brillado en la Bundesliga y la Champions gracias a sus grandes actuaciones en los últimos dos años.
Deschamps lo incluyó en el ataque de los Bleus en el Mundial. Si algún club intenta ficharlo este verano, deberá presentar una oferta descomunal para que el campeón de la Bundesliga lo considere. Cifra que seguramente haya subido tras su nueva exhibición en la victoria por 3-1 sobre Senegal, con una asistencia magistral a Kylian Mbappé.
Valor actual: 135 millones de libras (⬆️ 10 millones más).
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1Lamine Yamal | Barcelona y España | 195 millones de libras esterlinas
Nadie en el fútbol vale más que Lamine Yamal. Con solo 18 años, la joya del Barcelona ha demostrado ser el mejor jugador del mundo y lleva sobre sus hombros las esperanzas de toda una nación en el Mundial. A pesar de su lesión, fue un alivio verle salir del banquillo en el empate 0-0 ante Cabo Verde, y seguro será titular contra Arabia Saudí.
Resulta injusto que su valor haya bajado tras su breve aparición en el primer partido del Grupo H, pues parecía el único capaz de cambiar el rumbo del encuentro. Aun así, seguro que sigue decepcionado por no haber aportado el toque decisivo en un empate vergonzoso para los favoritos del torneo.
Valor actual: 195 millones de libras (⬇️ 5 millones menos).