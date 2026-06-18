Seguimiento del valor de los jugadores del Mundial: el valor de Ayyoub Bouaddi se dispara, mientras Michael Olise, valorado en 135 millones de libras, crea magia y se aleja de Julián Álvarez

Hace tres años, Deniz Undav atravesaba una encrucijada: apenas jugaba en el Brighton, relegado tras Evan Ferguson y Danny Welbeck. Necesitaba un cambio. Lo encontró en el VfB Stuttgart, primero a préstamo y luego en traspaso definitivo en 2024. Desde entonces, no ha mirado atrás.

Con 19 goles, acabó la temporada 2025-26 como el máximo goleador alemán de la Bundesliga, solo por detrás del implacable Harry Kane. Aunque no jugó de inicio en la goleada de Alemania 7-1 a Curazao, saltó al campo, marcó un gol y dio una asistencia en 25 minutos: impacto inmediato. Hay que felicitar al Stuttgart por haberle renovado antes del torneo; de lo contrario, habría tenido muchas novias pese a acercarse a los 30.

Valor actual: 35 millones de libras (⬆️ 5 millones más).