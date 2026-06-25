Seguimiento del valor de los jugadores del Mundial: el «super suplente» Deniz Undav brilla con Alemania, mientras que Yan Diomande, valorado en 92,5 millones de libras, supera a Morgan Rogers, suplente de Inglaterra

Este verano será complicado para el West Ham. Crysencio Summerville, su talentoso delantero, quiere marcharse tras el descenso. Además, el holandés brilla ahora en la Copa América: de haber salvado la categoría y caído el Tottenham, los Hammers habrían podido pedir mucho más por su traspaso para ahuyentar pretendientes.

El Manchester United es el más interesado en el ex extremo del Leeds United, pero su lista de pretendientes crecerá si sigue brillando en la Copa América. Ya es uno de los destacados del torneo: debutó con Países Bajos en junio con un ingenioso zurdazo ante Japón y luego marcó otro gol desde lejos en la goleada 5-1 a Suecia. Quiere mantener su sitio en el once para las eliminatorias.

Antes del Mundial valía 30

millones delibras; ahora, 40 millones.