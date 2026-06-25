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Seguimiento del valor de los jugadores del Mundial: el «super suplente» Deniz Undav brilla con Alemania, mientras que Yan Diomande, valorado en 92,5 millones de libras, supera a Morgan Rogers, suplente de Inglaterra
- Getty Images Sport
12Crysencio Summerville | West Ham y Países Bajos | 40 millones de libras 🆕
Este verano será complicado para el West Ham. Crysencio Summerville, su talentoso delantero, quiere marcharse tras el descenso. Además, el holandés brilla ahora en la Copa América: de haber salvado la categoría y caído el Tottenham, los Hammers habrían podido pedir mucho más por su traspaso para ahuyentar pretendientes.
El Manchester United es el más interesado en el ex extremo del Leeds United, pero su lista de pretendientes crecerá si sigue brillando en la Copa América. Ya es uno de los destacados del torneo: debutó con Países Bajos en junio con un ingenioso zurdazo ante Japón y luego marcó otro gol desde lejos en la goleada 5-1 a Suecia. Quiere mantener su sitio en el once para las eliminatorias.
Antes del Mundial valía 30
millones delibras; ahora, 40 millones.
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11Deniz Undav | VfB Stuttgart y selección alemana | 42,5 millones de libras esterlinas
Hace tres años, Deniz Undav atravesaba una encrucijada: apenas jugaba en el Brighton, relegado tras Evan Ferguson y Danny Welbeck. Necesitaba un cambio. Lo encontró en el VfB Stuttgart, primero a préstamo y luego en traspaso definitivo en 2024. Desde entonces, no ha mirado atrás.
Con 19 goles, acabó la temporada 2025-26 como el máximo goleador alemán de la Bundesliga, solo por detrás del implacable Harry Kane. Aunque no jugó de titular en los dos primeros partidos del Mundial, ha sido el mejor y más decisivo de Alemania.
Tras salir desde el banquillo en la victoria por 7-1 sobre Curazao, el jugador de 29 años anotó un gol y dio una asistencia antes de cambiar el rumbo del partido contra Costa de Marfil, asistiendo en el gol del empate y marcando luego el gol de la victoria en el tiempo de descuento con un elegante giro y remate. Sin duda, Undav tendrá ahora la oportunidad de ser titular contra Ecuador, y hay que felicitar al Stuttgart por haber cerrado y firmado un nuevo contrato antes de que comenzara el torneo.
Valor antes del Mundial: 30 millones
de libras. Valor actual: 42,5 millones de libras (⬆️ +12,5 millones).
- AFP
10Ayyoub Bouaddi | Lille y Marruecos | 62,5 millones de libras esterlinas
Pocos jugadores de 18 años, con solo tres partidos internacionales, pueden dirigir el juego ante Brasil. Sin embargo, eso fue lo que hizo Ayyoub Bouaddi en el debut de Marruecos en el Grupo C del Mundial: dominó el centro del campo ante la experiencia de la Seleção y atrajo la mirada de los grandes clubes europeos.
De hecho, el mediocampista del Lille ya atraía la atención de los grandes gracias a sus actuaciones en la Ligue 1 durante el último año. En el segundo partido, una ajustada victoria 1-0 sobre Escocia, mantuvo la misma precisión en la posesión y cortó de raíz el impulso rival. Descansó en el 4-2 ante Haití, así que llega fresco y motivado a la fase eliminatoria.
Arsenal y Real Madrid ya le siguen; si mantiene este nivel en la fase eliminatoria, la fila de pretendientes crecerá antes del cierre del mercado veraniego.
Valor antes del Mundial: 45
millones de libras. Valor actual: 60 millones de libras (+15).
- Getty Images Sport
9Bradley Barcola | París Saint-Germain y selección francesa | 62,5 millones de libras esterlinas
Parece impensable que el PSG quiera vender a Bradley Barcola, uno de los delanteros más talentosos surgidos en Francia en los últimos años. El jugador de 23 años es demasiado bueno para quedarse en el banquillo, pero con Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Ousmane Dembélé como titulares, ahí es donde ha terminado en los partidos clave de la 2025-26.
Varios clubes ya se interesan por él. Su gran obstáculo ahora es la competencia por un lugar en el once de Francia, pues Didier Deschamps lo dejó en el banquillo en el debut contra Senegal. Sin embargo, apenas entró en el 80’ contra Senegal, se escapó y marcó el 2-0 con un elegante globo sobre Mendy.
Aun así, su actuación ante Irak no cumplió del todo las expectativas, pese a algunos destellos de su velocidad y regate. Sin embargo, le faltó puntería y, tras verse eclipsado por Dembélé, Mbappé y Olise en la victoria 3-0, podría quedarse en el banquillo el resto del torneo.
Valor antes del Mundial: 60
millones de libras. Valor actual: 62,5 millones (+2,5).
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8Nico Paz | Como y Argentina | 70 millones de libras esterlinas
El nombre de Nico Paz quizá no diga mucho al aficionado ocasional, pero eso puede cambiar este verano. El centrocampista del Como, descartado por el Real Madrid en 2024, ha brillado bajo la dirección de Cesc Fábregas en la Serie A. En la temporada 2025-26 marcó 12 goles —más que cualquier otro mediocampista de la categoría— y llevó al club a la Liga de Campeones.
Compartir ataque con Lionel Messi en la selección argentina exige algo especial, y eso es lo que Paz aporta en el Mundial. Su momento más destacado con la albiceleste llegó en marzo, cuando marcó un tiro libre que dejó a Messi atónito. Aun así, en la Copa América probablemente siga siendo suplente: entró ante Argelia por el ’10’ lesionado y no jugó contra Austria.
Mientras tanto, en Europa se rumorea que el Madrid ejercerá su cláusula de recompra de 9 millones de euros para repatriarlo y, de inmediato, cederlo de nuevo al Como con tal de obtener plusvalía. Una operación tan brutal como inteligente.
Valor antes del Mundial: 75
millones de libras. Valor actual: 70 millones (⬇️ 5 millones menos).
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7Enzo Fernández | Chelsea y Argentina | 87,5 millones de libras esterlinas
El futuro de Enzo Fernández, fichado por 106,8 millones de libras en 2023, dominará el mercado de verano. Su posible salida de Stamford Bridge se debate entre la estabilidad que ofrece Xabi Alonso y la tentación de marcharse.
Xabi Alonso, el último entrenador, podría convencerlo de quedarse; de lo contrario, su destino más probable sería el Real Madrid. Sin Champions, el Chelsea pierde atractivo. Si finalmente debe venderlo, una buena actuación en el Mundial subirá su cotización, pues Fernández apunta a titular en todo el torneo tras jugar los dos primeros partidos del Grupo J.
En el debut fue sólido en la victoria 3-0 ante Argelia, marcada por el ‘hat-trick’ de Messi. Después llegó un partido intenso en la victoria 2-0 ante Austria —nuevo show de Messi—, y un pase de Enzo generó el penalti que Lautaro Martínez transformó en los primeros 10 minutos.
Valor antes del Mundial: 85
millones de libras. Valor actual: 87,5 millones (⬆️ +2,5 millones).
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6Morgan Rogers | Aston Villa e Inglaterra | 87,5 millones de libras esterlinas
Thomas Tuchel debió decidir antes del Mundial: alinear a Morgan Rogers o a Jude Bellingham. El técnico de los Tres Leones optó por el centrocampista del Real Madrid en los dos primeros partidos.
Rogers ha sido clave en la clasificación del Aston Villa para la Liga de Campeones en dos temporadas seguidas y en la conquista de la Liga Europa, así que es comprensible que esté decepcionado por quedarse fuera del once. Aun así, Rogers no es de los que protestan y seguirá siendo clave en el objetivo de Inglaterra de avanzar en el torneo.
Inglaterra ya jugó dos partidos en el Grupo L y él entró en la segunda parte en ambos. Probablemente sea titular ante Panamá, pues los Tres Leones sufrieron para superar el sólido bloque defensivo de Ghana en el último encuentro. Aún puede vivir un momento decisivo en Norteamérica antes de que termine el torneo, lo que aumentaría su valor, ya que Arsenal, Manchester United, Liverpool y otros buscan ficharlo.
Valor antes del Mundial: 90 millones
de libras. Valor actual: 87,5 millones (⬇️ 2,5 millones menos).
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5Yan Diomande | RB Leipzig y Costa de Marfil | 92,5 millones de libras esterlinas
El nombre de Yan Diomande lleva un tiempo acaparando rumores de fichajes, y no es difícil entender por qué. Sus actuaciones en la Bundesliga han alertado a varios de los principales clubes europeos, y no sería sorpresa que pronto siguiera los pasos de Benjamin Sesko, Josko Gvardiol y Dominik Szoboszlai, buscando un traspaso que lo aleje del RB Leipzig.
En el Mundial ha confirmado su talento: completó los 90 minutos en la victoria 1-0 sobre Ecuador y fue, quizá, el mejor en la cancha. Buscó una y otra vez el uno contra uno con el lateral del Arsenal Piero Hincapie y lo superó con facilidad. Aunque en el segundo partido —derrota 2-1 ante Alemania— no fue tan incisivo, forzó el primer gol: superó a Joshua Kimmich por la banda y su disparo raso lo remató Franck Kessie.
Se rumorea que cualquier club interesado deberá ofrecer unos 100 millones de libras para convencer al RB Leipzig. Si Costa de Marfil avanza en el Mundial, su valor seguirá subiendo.
Valor antes del Mundial: 80 millones
de libras. Valor actual: 92,5 millones de libras(+12,5 millones).
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4Elliot Anderson | Nottingham Forest e Inglaterra | 102,5 millones de libras esterlinas
En solo dos años, Elliot Anderson ha pasado de la suplencia en el Newcastle a ser titular con Inglaterra bajo Tuchel y objetivo de los grandes de Europa.
Manchester United y City pujan por él y se espera que su precio supere los 100 millones de libras. Todos los ojos estarán sobre él en el Mundial. Tras un gran debut contra Croacia, sufrió en el empate ante Ghana, donde le costó conectar con Harry Kane y Jude Bellingham y mostró cierta inseguridad en defensa.
Aun así, un partido flojo no debe definir su torneo. Si, como se espera, crece en los cruces, sigue siendo probable que acabe en un traspaso récord británico, posiblemente al Manchester City.
Valor antes del Mundial: 105
millones de libras. Valor actual: 102,5 millones (⬇️ 2,5 millones menos).
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3Julian Álvarez | Atlético de Madrid y Argentina | 110 millones de libras esterlinas
Pep Guardiola rara vez se equivoca en el mercado, pero con Julián Álvarez quizá desearía volver atrás. Cuando el Manchester City lo vendió en 2024, el argentino aún no era el jugador decisivo de hoy y el club inglés obtuvo un buen beneficio de 85 millones de libras del Atlético de Madrid. Aun así, en el Etihad no verían con buenos ojos que el argentino fichara por el Arsenal y liquidara a sus excompañeros. Ya se han visto cosas más extrañas.
Según la prensa, los Gunners pujan por él, pero Mikel Arteta deberá pagar más de 100 millones de libras. Barcelona y Real Madrid también están interesados y aprovecharían la oportunidad de fichar a la joya de un rival directo, después de que el delantero anunciara su deseo de marcharse del Atlético. Un buen Mundial elevaría aún más su cotización, aunque por ahora no todo ha salido según lo previsto.
Llegó con una lesión de tobillo, por lo que Scaloni solo lo ha usado como suplente en los dos primeros partidos de la fase de grupos. Se mostró decepcionado por no marcar ante Austria tras entrar al área y disparar, aunque Lionel Messi acabó anotando. Si está en forma, será titular contra Jordania y tendrá la presión de aprovechar su oportunidad y ganarse un puesto en el once.
Valor antes del Mundial: 120
millones de libras. Valor actual: 110 millones (⬇️ 10 millones menos).
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2Michael Olise | Bayern de Múnich y selección de Francia | 140 millones de libras esterlinas
El Bayern de Múnich se hizo con una joya cuando fichó a Michael Olise procedente de la Premier League por unos 50 millones de libras en el verano de 2024. Con el tiempo, ha quedado claro que los bávaros dieron un golpe maestro: el internacional francés ha brillado en la Bundesliga y la Liga de Campeones en los últimos dos años.
Deschamps lo incluyó en el ataque de los Bleus en el Mundial. Si algún club prueba la determinación del Bayern este verano, deberá ofrecer una cifra astronómica, ya que su valor ha subido tras su debut mundialista.
Tras su nueva exhibición en el 3-1 a Senegal —incluida la asistencia a Kylian Mbappé—, el extremo se asoció con el delantero del Real Madrid y con Ousmane Dembélé para desmantelar a Irak y alcanzar ya tres pases de gol en el torneo. Aunque Deschamps quiere dosificar a sus titulares tras la clasificación, Olise podría mantenerse en el once para asegurar el primer puesto ante una Noruega liderada por Erling Haaland.
Valor antes del Mundial: 125
millones de libras. Valor actual: 140 millones de libras(⬆️ +15 millones).
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1Lamine Yamal | Barcelona y España | 202,5 millones de libras esterlinas
Con solo 18 años, Lamine Yamal ya es la gran promesa del fútbol mundial. En el Mundial, España confía en su talento. Tras unos minutos de debut ante Cabo Verde —medida de precaución por su reciente lesión—, el delantero del Barça brilló en su primera titularidad: un 4-0 a Arabia Saudí, con gol de deslizamiento al segundo palo tras centro de Mikel Oyarzabal.
Ya esperamos eso de Yamal y por eso se le juzgará si no ofrece esos momentos espectaculares con regularidad. Pudo marcar un segundo gol en varias ocasiones durante una trepidante primera parte en Atlanta, y el seleccionador Luis de la Fuente decidió sustituirlo al descanso, con el partido sentenciado. Seguramente será titular ante Uruguay en el cierre de la fase de grupos, y en las eliminatorias se espera que muestre toda su magia.
Valor antes del Mundial: 200 millones
de libras. Valor actual: 202,5 millones(⬆️ +2,5 millones).