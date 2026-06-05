Seguimiento del valor de los jugadores del Mundial: el inglés Elliot Anderson superará los 100 millones de libras, mientras que el inestimable Lamine Yamal lidera la lista

Hace tres años Deniz Undav estaba en una encrucijada: apenas jugaba en el Brighton, a la sombra de Evan Ferguson y Danny Welbeck. Necesitaba un cambio y lo encontró en el VfB Stuttgart, primero a préstamo y luego traspasado en 2024. Desde entonces no ha mirado atrás.

Con 19 goles, acabó la temporada 2025-26 como el máximo goleador alemán de la Bundesliga, solo por detrás del implacable Harry Kane. Aunque aún debe ganarse la confianza de Julian Nagelsmann para ser titular con Alemania en el Mundial, sus cuatro goles en siete partidos internacionales le avalan. Si brilla en Norteamérica, su valor se disparará. Bien hecho por Stuttgart por renovarlo antes del torneo.

Valor actual del jugador: 30 millones de libras.