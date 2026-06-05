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Seguimiento del valor de los jugadores del Mundial: el inglés Elliot Anderson superará los 100 millones de libras, mientras que el inestimable Lamine Yamal lidera la lista
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10Deniz Undav | VfB Stuttgart y selección alemana | 30 millones de libras
Hace tres años Deniz Undav estaba en una encrucijada: apenas jugaba en el Brighton, a la sombra de Evan Ferguson y Danny Welbeck. Necesitaba un cambio y lo encontró en el VfB Stuttgart, primero a préstamo y luego traspasado en 2024. Desde entonces no ha mirado atrás.
Con 19 goles, acabó la temporada 2025-26 como el máximo goleador alemán de la Bundesliga, solo por detrás del implacable Harry Kane. Aunque aún debe ganarse la confianza de Julian Nagelsmann para ser titular con Alemania en el Mundial, sus cuatro goles en siete partidos internacionales le avalan. Si brilla en Norteamérica, su valor se disparará. Bien hecho por Stuttgart por renovarlo antes del torneo.
Valor actual del jugador: 30 millones de libras.
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9Bradley Barcola | París Saint-Germain y selección francesa | 60 millones de libras
Parece impensable que el PSG quiera vender a Bradley Barcola, uno de los delanteros más talentosos surgidos en Francia en los últimos años. Con 23 años, es demasiado bueno para quedarse en el banquillo, pero con Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Ousmane Dembélé como titulares, ahí es donde ha terminado en los partidos clave de la 2025-26.
Si se confirma su salida, no faltarán pretendientes. Su principal obstáculo para brillar en el Mundial será la competencia: probablemente sea suplente con Francia, que cuenta con gran talento en su lista de 26.
Valor actual del jugador: 60 millones de libras.
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8Nico Paz | Como y Argentina | 75 millones de libras
Nico Paz quizá no suene al aficionado ocasional, pero eso puede cambiar este verano. El centrocampista del Como, descartado por el Real Madrid en 2024, ha brillado bajo la dirección de Cesc Fábregas en la Serie A: ha marcado 12 goles —más que cualquier otro mediocampista italiano— y tiene al club a un paso de la Liga de Campeones.
Paz, que ya ocupa un lugar en el ataque de la selección argentina junto a Lionel Messi, podría brillar en el Mundial. Su momento más destacado con la albiceleste llegó en marzo, cuando marcó un tiro libre que dejó a Messi boquiabierto. En junio se espera que esa varita mágica de su pie izquierdo vuelva a brillar, aunque tenga que salir desde el banquillo.
Valor actual del jugador: 75 millones de libras.
- AFP
7Yan Diomande | RB Leipzig y Costa de Marfil | 80 millones de libras
El nombre de Yan Diomande lleva un tiempo acaparando rumores de fichajes, y no es difícil entender por qué. Sus actuaciones en la Bundesliga han alertado a varios de los principales clubes europeos, así que no sorprendería que siguiera los pasos de Benjamin Sesko, Josko Gvardiol y Dominik Szoboszlai y dejara el RB Leipzig pronto.
Además, este joven de 19 años, con un talento extraordinario, tiene asegurada la titularidad con Costa de Marfil en el Mundial, ya que la selección africana ve en él una fuente de inspiración y goles para superar la fase de grupos. Si brilla en Norteamérica, los rumores de traspaso crecerán pese a que él asegura que se quedará.
Valor actual: 80 millones de libras.
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6Enzo Fernández | Chelsea y Argentina | 85 millones de libras
La posible salida de Enzo Fernández de Stamford Bridge dominará el mercado de verano. El centrocampista, fichado en 2023 por 106,8 millones de libras, ha sido uno de los pocos brillos en los turbulentos años del oeste londinense, marcados por constantes cambios de entrenador.
Xabi Alonso, el último técnico, podría convencerlo de quedarse; de lo contrario, su destino más probable sería el Real Madrid. Sin Champions, el Chelsea pierde peso. Si finalmente debe vender, un buen Mundial como titular con Lionel Scaloni podría elevar su cotización.
Valor actual: 85 millones de libras.
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5Morgan Rogers | Aston Villa e Inglaterra | 90 millones de libras
Thomas Tuchel debe decidir quién juega en el Mundial: Morgan Rogers o Jude Bellingham. Es improbable que ambos compartan once, así que el técnico de los Tres Leones tiene un dilema.
Rogers, de 23 años, ha sido clave en la clasificación del Aston Villa para la Champions en dos temporadas seguidas, así que podría sentirse decepcionado si se queda fuera del once. Si muestra su talento en el Mundial, su valor subirá aún más: ya le siguen varios grandes clubes europeos.
Valor actual: 90 millones de libras.
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4Elliot Anderson | Nottingham Forest e Inglaterra | 100 millones de libras
En solo dos años, Elliot Anderson ha pasado de ser un jugador secundario en el Newcastle a titular con la selección de Tuchel y objetivo de los grandes clubes europeos.
Se espera que los dos grandes de Manchester se enfrenten en el mercado de verano por ficharlo, y es probable que el precio supere los 100 millones de libras. Si ayuda a los Tres Leones a avanzar en el Mundial, el Forest intentará elevar aún más esa cifra por su joya.
Valor actual: 100 millones de libras.
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3Julian Álvarez | Atlético de Madrid y Argentina | 120 millones de libras
Pep Guardiola rara vez falla en el mercado, pero con Julián Álvarez quizá desearía volver atrás. En 2024, cuando el Manchester City lo vendió, el argentino aún no era el jugador decisivo de hoy, y el club inglés obtuvo un buen beneficio tras recibir 85 millones de libras del Atlético de Madrid. Aun así, en el Etihad no verían con buenos ojos que el argentino fichara por el Arsenal y liquidara a sus excompañeros. Cosas más raras se han visto.
Los Gunners pujan por él, pero Arteta deberá pagar más de 100 millones de libras. El Barcelona también está interesado y, si brilla en el Mundial, la cifra subirá.
Valor actual: 120 millones de libras.
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2Michael Olise | Bayern de Múnich y Francia | 125 millones de libras
El Bayern de Múnich fichó a Michael Olise en la Premier League por unos 50 millones de libras en 2024. El francés ha brillado en la Bundesliga y la Champions gracias a sus grandes actuaciones en los últimos dos años.
Deschamps no lo ha ignorado, y casi seguro lo incluirá en el ataque de Les Bleus para el Mundial. Quien pretenda tentarlos este verano deberá ofrecer una cifra astronómica, pues el campeón de la Bundesliga no contempla su salida.
Valor actual: 125 millones de libras.
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1Lamine Yamal | Barcelona y España | 200 millones de libras
Hoy, Lamine Yamal es el jugador más valioso del fútbol. Con solo 18 años, la joya del Barcelona ha demostrado ser el mejor jugador del mundo y lleva sobre sus hombros las esperanzas de toda una nación en el Mundial. España parte como favorita, pero si Yamal, cuya temporada 2025-26 con el Barça se truncó por una lesión, no rinde al máximo en Norteamérica, las ilusiones de La Roja podrían esfumarse.
Ya inspiró a Luis de la Fuente en la Euro 2024 y suma tres Ligas. Un Mundial lo acercaría aún más a la leyenda. ¡Sin presión!
Valor actual del jugador: 200 millones de libras.