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Seguimiento del valor de los jugadores del Mundial: Ayyoub Bouaddi supera a un decepcionante Bradley Barcola, Elliot Anderson mejora y Enzo Fernández muestra al Real Madrid su talento
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12Crysencio Summerville | West Ham y Países Bajos | 40 millones de libras esterlinas
Se perfila un verano complicado para el West Ham. Crysencio Summerville, su talentoso delantero, ya mostró su clase en la Premier League y, tras el descenso, parece decidido a marcharse. Además, el holandés se dio a conocer mundialmente con sus actuaciones y goles en el Mundial; de haber evitado el descenso, los Hammers habrían podido pedir mucho más por él.
El Manchester United es el más interesado, aunque mucho dependerá del futuro de Marcus Rashford. Tras su buen Mundial, donde debutó con Países Bajos en junio, fue uno de los destacados de la fase de grupos.
Abrir el torneo con un recorte hacia adentro y un ingenioso zurdazo ante Japón, al que siguió otro gol desde lejos en la goleada 5-1 a Suecia. Su actuación le valió la titularidad en los dieciseisavos, donde dio una asistencia y falló un penalti en la tanda, bien detenido por Yassine Bounou, lo que permitió a Marruecos avanzar.
Valor antes del Mundial: 30 millones
de libras. Valor actual: 40 millones de libras (⬆️ 10 millones más).
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11Deniz Undav | VfB Stuttgart y selección alemana | 40 millones de libras esterlinas
Hace tres años, Deniz Undav atravesaba una encrucijada en su carrera. En el Brighton apenas jugaba, relegado por Evan Ferguson y Danny Welbeck. Necesitaba un cambio. Lo encontró en el VfB Stuttgart, que primero lo fichó en préstamo y luego lo compró en 2024. Desde entonces, no ha mirado atrás.
Con 19 goles, acabó la temporada 2025-26 como el máximo goleador alemán de la Bundesliga, solo por detrás del implacable Harry Kane. Aunque no fue titular en la fase de grupos del Mundial, en Norteamérica se convirtió en un “super suplente”: marcó un gol y dio una asistencia en la victoria 7-1 sobre Curazao, y luego cambió el partido contra Costa de Marfil al entrar desde el banquillo, servir el pase del empate y anotar el 2-1 en el descuento con un elegante giro y remate.
Esas actuaciones, sumadas a la falta de puntería de los titulares en la derrota 2-1 contra Ecuador, convencieron a Julian Nagelsmann de darle la titularidad. Sin embargo, el partido ante Paraguay, perdido en los penaltis, fue su peor encuentro: apenas entró en juego y fue reemplazado en el 63’. Aun así, su reputación se reforzó gracias a sus tres goles en la fase de grupos, y el Stuttgart acertó al renovarle antes del Mundial.
Valor antes del Mundial: 30 millones
de libras. Valor actual: 40 millones de libras (⬆️ +10 millones).
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10Nico Paz | Como y Argentina | 60 millones de libras esterlinas
El nombre de Nico Paz quizá no suene al aficionado ocasional, pero eso cambiará este verano. El centrocampista del Como, descartado por el Real Madrid en 2024, ha brillado bajo la dirección de Cesc Fábregas en la Serie A. En la temporada 2025-26 marcó 12 goles —más que cualquier otro mediocampista de la categoría— y llevó al club a la Liga de Campeones.
Compartir ataque con Lionel Messi en la Albiceleste exige talento único, y Paz lo demuestra en el Mundial. Su momento más destacado con la albiceleste llegó en marzo, cuando marcó un tiro libre que dejó a Messi atónito. Aun así, en Norteamérica probablemente siga siendo un suplente de lujo: entró por Messi en el 3-0 a Argelia y no jugó contra Austria. Fue titular en el último duelo del Grupo J ante Jordania —ocupando el 10 de Messi— y, aunque mostró destellos de su talento, probablemente siga siendo suplente el resto del torneo.
Fuera del Mundial, se confirmó que Paz seguirá en el Como: el Madrid activó una cláusula de recompra de 9 M€ y lo cedió de vuelta al club italiano por unos 60 M€. Una operación inteligente para el equipo de José Mourinho, que además conserva la opción de ficharlo en el futuro.
Valor antes del Mundial: 75 millones
de libras. Valor actual: 60 millones de libras (⬇️ 15 millones menos).
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9Bradley Barcola | París Saint-Germain y selección francesa | 62,5 millones de libras esterlinas
Parece impensable que el PSG pueda plantearse vender a uno de los delanteros con más talento que ha surgido en Francia en los últimos años, pero esa es la situación en la que se encuentra el campeón de la Ligue 1 con Bradley Barcola. El jugador de 23 años es demasiado bueno para quedarse en el banquillo, pero con Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Ousmane Dembélé como pilares del ataque de Luis Enrique, ahí es donde ha terminado en los partidos clave de la temporada 2025-26.
Si hay indicios de un acuerdo, no faltarán pretendientes, entre ellos el Liverpool. Su único escollo en el Mundial es la competencia por un puesto en el once. Didier Deschamps lo dejó en el banquillo en el debut contra Senegal, pero entró en el 82’ y marcó la diferencia: controló, se fue de un rival y elevó el balón por encima de Edouard Mendy para el 2-0.
A medida que avanzaba el torneo, Deschamps le dio la titularidad en la banda izquierda, y Barcola respondió con buen rendimiento en los octavos ante Suecia y en el sufrido 1-0 contra Paraguay. Sin embargo, su rendimiento en octavos fue discreto y fue reemplazado en el 61’ por Doué, quien forzó el penalti que Mbappé convirtió en el 1-0. Pese a ello, su actuación podría bastar para que el jugador de 21 años ocupe el once inicial contra Marruecos, aunque probablemente vuelva a salir desde el banquillo.
Valor antes del Mundial: 60 millones
de libras. Valor actual: 62,5 millones de libras (⬆️ 2,5 millones más).
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8Ayyoub Bouaddi | Lille y Marruecos | 65 millones de libras esterlinas
Pocos jugadores pueden liderar el mediocampo ante Brasil, sobre todo con solo 18 años y tres partidos internacionales. Pero eso fue precisamente lo que hizo Ayyoub Bouaddi en el debut de Marruecos en el Grupo C del Mundial: dominó a la veterana Seleção y se ganó los ojos de los grandes clubes europeos.
De hecho, el mediocampista del Lille ya atraía miradas desde hacía un año gracias a su madurez en la Ligue 1. En el segundo partido, una ajustada victoria 1-0 ante Escocia, fue igual de preciso en la posesión y firme en la marca. Tras descansar en el 4-2 sobre Haití, lideró el triunfo en octavos ante Países Bajos con el balón y protegiendo a la defensa, hasta la victoria en los penaltis.
Arsenal, Real Madrid y Manchester City lo siguen de cerca. Ahora, con Marruecos en cuartos, su duelo ante Michael Olise y Kylian Mbappé será la prueba más exigente de su joven carrera.
Valor antes del Mundial: 45 millones
de libras. Valor actual: 65 millones de libras (⬆️ +20 millones).
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7Morgan Rogers | Aston Villa e Inglaterra | 82,5 millones de libras esterlinas
Thomas Tuchel debió elegir para el Mundial: ¿Morgan Rogers o Jude Bellingham? El técnico de los Tres Leones optó por el centrocampista del Real Madrid, quien ha sido titular y ha brillado.
¿Qué pasa con Rogers? Sus dos temporadas consecutivas ayudando al Aston Villa a llegar a la Liga de Campeones y su papel clave en la Liga Europa le dan motivos para estar decepcionado por quedarse fuera del once. Afortunadamente para Tuchel, Rogers no se enfada ni arma escándalos y aún puede aportar en la fase eliminatoria.
Rogers, que saltó al campo como suplente en la segunda parte de los dos primeros partidos de Inglaterra en el Grupo L y que, según se informa, encabeza la lista de fichajes del Arsenal, tuvo su oportunidad de brillar en el último partido de la fase de grupos contra Panamá. Sin embargo, al igual que muchos de sus compañeros, le costó destacar y eso le llevó de nuevo al banquillo, desde donde no participó en la dramática victoria por 2-1 sobre la República Democrática del Congo, inspirada por Harry Kane. Tuvo una breve aparición contra México tras el agotamiento de Kane, pero aún se desconoce si Rogers brillará antes de que acabe el torneo.
Valor antes del Mundial: 90 millones
de libras. Valor actual: 82,5 millones de libras (⬇️ 7,5 millones menos).
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6Enzo Fernández | Chelsea y Argentina | 90 millones de libras
La posible salida de Enzo Fernández de Stamford Bridge dominará el mercado de verano. El centrocampista, fichado en 2023 por 106,8 millones de libras, ha sido uno de los pocos brillos en los turbulentos años del oeste londinense, marcados por constantes cambios de técnico.
Xabi Alonso es el último en sentarse en el banquillo, y aún se duda de si su presencia bastará para convencer al argentino de que se quede o busque nuevos horizontes, con el Real Madrid como destino preferido. Sin Champions, el Chelsea pierde peso. Si finalmente debe venderlo, un buen Mundial solo subirá su precio, pues Fernández apunta a titular en toda la fase eliminatoria.
En su debut, fue sólido en la victoria 3-0 sobre Argelia, aunque la actuación la acaparó el hat-trick de Lionel Messi. Después llegó un partido intenso ante Austria (2-0), con otro show de Messi y un pase de Enzo que acabó en penalti sobre Lautaro Martínez. Tras sufrir en la agónica victoria 3-2 ante la modesta Cabo Verde —con su puesto en riesgo—, se repuso y aportó la asistencia decisiva en el 2-0 sobre Egipto, llegando al segundo palo para cabecear el gol del triunfo en el último suspiro. ¿Lo ves, José?
Valor antes del Mundial: 85
millones de libras. Valor actual: 90 millones (⬆️ 5 millones).
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5Yan Diomande | RB Leipzig y Costa de Marfil | 90 millones de libras esterlinas
El nombre de Yan Diomande suena con fuerza en los rumores de fichajes, y no es casualidad. Sus actuaciones en la Bundesliga han alertado a varios de los principales clubes europeos, y no sería extraño que pronto siguiera los pasos de Benjamin Sesko, Josko Gvardiol y Dominik Szoboszlai, buscando un traspaso que lo aleje del RB Leipzig.
En el Mundial ha seguido brillando: fue el mejor en la victoria 1-0 sobre Ecuador y, ante Alemania, dejó atrás a Kimmich y sirvió el pase que Kessie convirtió en gol en la derrota 2-1. Añadió una asistencia en el 2-0 a Curazao y se convirtió en el primer jugador de este siglo con más de 10 regates y 10 ocasiones creadas en sus tres primeros partidos del Mundial.
Su aventura mundialista terminó con una dolorosa derrota ante Noruega liderada por Haaland, pero eso no resta brillo a su actuación. Se estima que su cláusula rondaría los 100 millones de libras, con el PSG como destino más probable.
Valor antes del Mundial: 80
millones de libras. Valor actual: 90 millones de libras (⬆️ 10 millones).
- AFP
4Elliot Anderson | Nottingham Forest e Inglaterra | 100 millones de libras esterlinas
En solo dos años, Elliot Anderson pasó de la banca del Newcastle a brillar en el Nottingham Forest y convertirse en titular de la selección inglesa de Thomas Tuchel.
El City de Enzo Maresca pagó unos 116 millones de libras, récord británico, así que sus actuaciones en el Mundial estarán bajo lupa. Tras brillar en el debut del Grupo L contra Croacia, el jugador de 23 años sufrió en el aburrido empate ante Ghana, donde no pudo impulsar el juego ni conectar con Harry Kane ni Jude Bellingham. Incluso se le vio peor contra Panamá, partido que casi pasó de largo mientras el equipo de Tuchel luchaba por una victoria poco convincente por 2-0.
Sin embargo, su verdadero valor puede brillar ante rivales más fuertes, gracias a su intensidad y capacidad para recuperar el balón. Tras un nuevo partido discreto en octavos ante la República Democrática del Congo, firmó su mejor actuación en la victoria 3-2 contra México. Ahora debe volver a brillar frente a Noruega para frenar a Martin Ødegaard.
Valor antes del Mundial: 105
millones de libras. Valor actual: 100 millones (⬇️ 5 millones).
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3Julian Álvarez | Atlético de Madrid y Argentina | 102,5 millones de libras esterlinas
Pep Guardiola rara vez se equivoca en el mercado de fichajes, aunque con Julián Álvarez quizá desearía volver atrás. En 2024, cuando el Manchester City lo traspasó, el argentino aún no era el jugador decisivo de hoy y el club inglés obtuvo un buen beneficio: 85 millones de libras del Atlético de Madrid. Aun así, en el Etihad no verían con buenos ojos que el argentino recalara en el Arsenal y se convirtiera en su verdugo. Ya se han visto cosas más extrañas.
Según la prensa, los Gunners pujan por él, pero Mikel Arteta deberá pagar más de 100 millones de libras. Barcelona y Real Madrid también están interesados y, tras las palabras del jugador, podrían llevarse la joya de un rival directo. Un buen Mundial solo elevará su cotización, aunque por ahora no todo ha salido según lo previsto.
Llegó lesionado al torneo y Lionel Scaloni lo ha usado con cautela: entró desde el banquillo en los dos primeros partidos y luego firmó un flojo encuentro como titular ante Jordania. En la primera eliminatoria volvió al banquillo y solo destacó en defensa ante Cabo Verde, entrando a la hora de juego cuando Argentina sufría para sentenciar. No sería exagerado decir que Álvarez ha tenido dificultades para arrancar en Norteamérica, y tras otra actuación bastante discreta, esta vez desde el principio, en la caótica victoria por 3-2 sobre Egipto en octavos de final, esto podría llevar a Scaloni a volver a incluir a Lautaro Martínez en el once inicial.
Valor antes del Mundial: 120 millones
de libras. Valor actual: 102,5 millones (⬇️ 17,5 millones).
- Getty Images Sport
2Michael Olise | Bayern de Múnich y selección francesa | 145 millones de libras esterlinas
El Bayern de Múnich fichó a Michael Olise por unos 50 millones de libras en 2024. El francés ha brillado en la Bundesliga y la Champions gracias a sus grandes actuaciones en los últimos dos años.
Didier Deschamps tampoco lo ignoró y lo incluyó en el ataque de los Bleus en el Mundial. Si algún club desafía al Bayern con una oferta por el exextremo del Crystal Palace este verano, deberá presentar una cifra astronómica para que el campeón de la Bundesliga se plantee vender. Según la prensa española, el Real Madrid prepara una oferta de 192 millones de libras para obligar al gigante bávaro a negociar.
La cifra no parece descabellada si se considera su rendimiento en su primer Mundial. En el 3-1 ante Senegal dio una asistencia a Kylian Mbappé y, en el segundo partido, se asoció con el delantero del Real Madrid y con Ousmane Dembélé para golear a Irak. Tras un bajón en el 4-1 a Noruega, firmó su cuarta y quinta asistencia en el 3-0 a Suecia de octavos, actuación que lo sitúa entre los candidatos al Balón de Oro. Ante Paraguay no brilló, pero se espera que recupere su nivel en cuartos contra Marruecos.
Valor antes del Mundial: 125
millones de libras. Valor actual: 145 millones de libras (⬆️ 20 millones).
- Getty Images Sport
1Lamine Yamal | Barcelona y España | 207,5 millones de libras esterlinas
Con solo 18 años, Lamine Yamal ya es la gran promesa del fútbol mundial. Tras debutar en el Barcelona, ahora lleva las ilusiones de España en el Mundial. Tras unos minutos de debut ante Cabo Verde —medida de precaución por su lesión—, el delantero del Barça brilló en su primera titularidad: un 4-0 a Arabia Saudí, con gol al segundo palo tras centro de Oyarzabal.
Es lo que ya esperamos de él: si no brilla, se le critica. Tras un partido discreto ante Uruguay, fue el más peligroso en la goleada a Austria, donde buscó constantemente la portería y desordenó la defensa rival.
Su ansia de brillar se notó, aunque no pudo decidir en octavos ante Portugal: Mikel Merino fue el héroe que llevó a España a cuartos tras los destellos del extremo, que no alcanzó su mejor nivel. Ahora espera Bélgica y, probablemente, Francia en semifinales. Te toca, Lamine.
Valor antes del Mundial: 200 millones
de libras. Valor actual: 207,5 millones (⬆️ 7,5 millones).
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