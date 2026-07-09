Seguimiento del valor de los jugadores del Mundial: Ayyoub Bouaddi supera a un decepcionante Bradley Barcola, Elliot Anderson mejora y Enzo Fernández muestra al Real Madrid su talento

Se perfila un verano complicado para el West Ham. Crysencio Summerville, su talentoso delantero, ya mostró su clase en la Premier League y, tras el descenso, parece decidido a marcharse. Además, el holandés se dio a conocer mundialmente con sus actuaciones y goles en el Mundial; de haber evitado el descenso, los Hammers habrían podido pedir mucho más por él.

El Manchester United es el más interesado, aunque mucho dependerá del futuro de Marcus Rashford. Tras su buen Mundial, donde debutó con Países Bajos en junio, fue uno de los destacados de la fase de grupos.

Abrir el torneo con un recorte hacia adentro y un ingenioso zurdazo ante Japón, al que siguió otro gol desde lejos en la goleada 5-1 a Suecia. Su actuación le valió la titularidad en los dieciseisavos, donde dio una asistencia y falló un penalti en la tanda, bien detenido por Yassine Bounou, lo que permitió a Marruecos avanzar.

Valor antes del Mundial: 30 millones

de libras. Valor actual: 40 millones de libras (⬆️ 10 millones más).