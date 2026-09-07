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Alvino Hanafi

Traducido por

Seedorf, Honda, Kalou... ¡ahora Ziyech! Botafogo cierra un movimiento sensacional por el exextremo del Chelsea

Fichajes
H. Ziyech
Botafogo RJ
Serie A

Botafogo ha avanzado en las negociaciones para fichar al exextremo del Ajax y del Chelsea Hakim Ziyech hasta 2027. La estrella marroquí está lista para seguir los pasos de iconos no americanos como Clarence Seedorf, Keisuke Honda y Salomon Kalou, después de que miembros de la plantilla ayudaran a reactivar unas conversaciones que estaban estancadas.

  • Botafogo acelera para cerrar el fichaje de Ziyech

    Según Lance, Botafogo ha dado un paso de gigante en las negociaciones para fichar al extremo internacional marroquí Hakim Ziyech. El jugador de 33 años, que actualmente milita en el Wydad Casablanca, está cerca de cerrar su traspaso al club brasileño.

    La estructura de gestión de la SAF de Botafogo está actuando con cautela, pero considera que la operación se encuentra en una fase avanzada.

    Botafogo espera llevar a la exestrella del Ajax y del Chelsea a Río de Janeiro a principios de la próxima semana para pasar el reconocimiento médico y firmar un contrato hasta diciembre de 2027.


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    La intervención del jugador rescata unas negociaciones estancadas

    El traspaso parecía cerca de completarse después de que Ziyech aceptara la oferta de Botafogo y grabara material promocional para su presentación oficial. En un principio estaba previsto que asistiera al partido del domingo contra Palmeiras en el estadio Nilton Santos.

    Sin embargo, un desacuerdo sobre la visión deportiva hizo que Ziyech frenara temporalmente las conversaciones el sábado.

    Los actuales jugadores de Botafogo intervinieron para resolver el problema, con el centrocampista Danilo Pereira, excompañero de Ziyech en el Ajax, desempeñando un papel clave para tranquilizar al extremo antes de que diera su aprobación final.

  • Ziyech se une a la lista de estrellas mundiales de fuera del continente americano

    Ziyech aporta a Brasil un pedigrí contrastado, tras haber marcado nueve goles en 16 apariciones con el Wydad Casablanca la temporada pasada. También brilló durante la histórica trayectoria de Marruecos hasta las semifinales del Mundial de 2022, sumando 64 internacionalidades y 25 goles con su selección.

    Su llegada da continuidad a una clara tradición del Botafogo de reclutar a estrellas mundiales de primer nivel procedentes de fuera del continente americano.

    El marroquí sigue los pasos de la leyenda neerlandesa Clarence Seedorf, del icono japonés Keisuke Honda y del delantero marfileño Salomon Kalou.

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    Reconocimientos médicos programados en Río

    Con las conversaciones de nuevo encarriladas, Botafogo trabaja con rapidez para cerrar los detalles administrativos que quedan del traspaso.

    Se espera que Ziyech vuele a principios de la próxima semana para someterse a las pruebas médicas antes de estampar oficialmente su firma.

    Si recibe el visto bueno, el extremo se incorporará a la plantilla, mientras Botafogo busca reforzar sus opciones ofensivas para la campaña en curso.

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