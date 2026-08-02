El Trabzonspor se ha convertido en el principal favorito para fichar a Salah después de que, según los informes, haya logrado avances significativos en las negociaciones con los representantes del exextremo del Liverpool. Según Foot Mercato, el club turco está cerca de alcanzar un acuerdo total por el agente libre.

El conjunto de la Superliga turca terminó tercero la temporada pasada y busca reforzar su plantilla con el objetivo de pelear por el título. Salah llegaría sin coste de traspaso y aportaría una capacidad goleadora contrastada, creatividad y experiencia al máximo nivel.

Los avances del Trabzonspor también han cambiado el panorama para el Besiktas, que anteriormente había alcanzado un acuerdo verbal para un contrato de un año con opción a una temporada más, antes de que las conversaciones, según los informes, se estancaran por diferencias económicas.



