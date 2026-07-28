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Sean Dyche afirma que Andoni Iraola «juega al fútbol de categorías inferiores» en una valoración sincera del nuevo entrenador del Liverpool
Adaptarse a la Premier League
Dyche ha elogiado la flexibilidad táctica del nuevo entrenador del Liverpool, Iraola. En declaraciones a The Good, The Bad & The Football, en colaboración con Midnite, el exentrenador del Everton ofreció una valoración sincera de las capacidades de Iraola como técnico.
Iraola se ganó su mediático fichaje por Anfield después de dirigir tres temporadas muy destacadas en el Bournemouth. Sin embargo, su aterrizaje inicial en el fútbol inglés estuvo lejos de ser sencillo. El español, de forma muy comentada, no logró ganar ninguno de sus primeros nueve partidos al frente del Bournemouth en la Premier League. Esa difícil racha inicial incluyó una dura derrota por 3-0 ante el Everton de Dyche en octubre de 2023.
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Un cambio táctico pragmático
Tras aquella dura derrota en Merseyside, Iraola se dio cuenta rápidamente de que su estilo de juego previsto difícilmente iba a dar resultados. Posteriormente hizo un cambio drástico en su planteamiento para asegurar la permanencia. Como resultado, el Bournemouth ganó de inmediato por 2-1 al Burnley en la liga. Dyche elogió esa capacidad de adaptación y señaló que Iraola adoptó básicamente un estilo más directo, pero ejecutado con futbolistas superiores.
«Iraola básicamente juega un fútbol de categorías inferiores, pero a alto nivel», explicó Dyche. «Te ganan la espalda una y otra vez, y te someten. Una versión de gran calidad y alta energía».
Abandonando el estilo español
El marcado contraste entre los primeros partidos de Iraola y la fórmula que acabó dándole éxito dejó una impresión duradera en Dyche. Admitió que le sorprendió la disposición del español a abandonar por completo su filosofía futbolística inicial.
«Me maravilló porque les pasamos por encima en Goodison Park cuando intentaba jugar de la manera que uno imaginaría como la española», añadió. «Creo que es brillante gestionando, porque se notó que pensó: "esto no va a funcionar".
«La siguiente vez que nos enfrentamos a ellos, nos estaban bombardeando constantemente, nos hacían girarnos, los laterales no paraban de darse la vuelta y tener que correr hacia su propia portería, los centrales pensando que no tenían ni un respiro. Parecían un equipo diferente y ha hecho un trabajo brillante».
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Llevando la energía a Anfield
Esa incesante evolución táctica transformó al Bournemouth en un equipo completamente distinto. Ahora, Iraola tiene la misión de llevar esa misma fórmula ganadora a uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La afición de Anfield estará ansiosa por ver cómo su estilo intenso y de presión se adapta a una plantilla repleta de talento de élite. El técnico estará sometido a un intenso escrutinio mientras trata de imponer su autoridad en Merseyside.
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