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«¡Seamos realistas!»: Erling Haaland afirma que Noruega «de ninguna manera» es candidata al título mundial y reconoce que Francia «probablemente nos ganará» en el último partido de grupo
Haaland da el pase a Noruega
El delantero de 25 años mantiene su gran momento y marcó un doblete clave en la ajustada victoria 3-2 sobre Senegal. Con este triunfo, la selección escandinava suma seis puntos en el Grupo I y se clasifica a los dieciseisavos de final con una jornada de antelación. Es su primera vez en la fase eliminatoria de un Mundial desde 1998.
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El delantero exige un realismo absoluto
El prolífico delantero descartó expectativas desmesuradas antes de enfrentarse a Francia, campeona de 2018, y rehusó hablar de gloria mundial pese a igualar un récord histórico al anotar varios goles en sus dos primeras apariciones en un Mundial. Haaland afirmó: «No me importa, hemos pasado de ronda. Probablemente nos ganen y acaben ganando todo el torneo».
Al ser consultado sobre si el torneo podría ser suyo y de Noruega tras su certero debut, el delantero del City cortó cualquier euforia: «Si te refieres a clasificar por primera vez en 28 años y pasar la fase de grupos, sí. Ganar el Mundial, no». Seamos realistas y disfrutemos, todos los noruegos del mundo».
Las celebraciones vikingas se extienden por todo el planeta
Este triunfo histórico desencadenó celebraciones desenfrenadas, con los aficionados realizando la emblemática «Viking Row». La plantilla, emocionada, se unió a los seguidores que habían viajado hasta allí para celebrar una noche memorable.
Haaland declaró: «Fue una locura. Martin [Odegaard] y yo hablamos antes del partido sobre si unirnos a la celebración, y así fue, así que ha sido un momento muy especial para toda Noruega.
«Es una de las noches más importantes de mi vida; me recuerda la final de la Liga de Campeones. Algo enorme, estoy muy orgulloso».
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Se avecina el partido decisivo del grupo de peso pesado
Noruega espera con ilusión el partido de la última jornada contra Francia, el viernes, que definirá el primer puesto del Grupo I. El equipo de Didier Deschamps será un gran reto táctico para los outsiders del torneo.
Con la clasificación asegurada, el cuerpo técnico afrontará este duelo de élite con poca presión, a la espera de conocer a su rival en dieciseisavos.