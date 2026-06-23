«¡Seamos realistas!»: Erling Haaland afirma que Noruega «de ninguna manera» es candidata al título mundial y reconoce que Francia «probablemente nos ganará» en el último partido de grupo

El prolífico delantero descartó expectativas desmesuradas antes de enfrentarse a Francia, campeona de 2018, y rehusó hablar de gloria mundial pese a igualar un récord histórico al anotar varios goles en sus dos primeras apariciones en un Mundial. Haaland afirmó: «No me importa, hemos pasado de ronda. Probablemente nos ganen y acaben ganando todo el torneo».

Al ser consultado sobre si el torneo podría ser suyo y de Noruega tras su certero debut, el delantero del City cortó cualquier euforia: «Si te refieres a clasificar por primera vez en 28 años y pasar la fase de grupos, sí. Ganar el Mundial, no». Seamos realistas y disfrutemos, todos los noruegos del mundo».